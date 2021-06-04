Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
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Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü - Haberler | Güncel

Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu Nehrin yüzeyi binlerce ölü balıklarla kaplanırken ölümlerin durması için regülatör kapakları açıldı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kaldığı belirlenen binlerce balık telef oldu.

Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu

Nehrin yüzeyi binlerce ölü balıklarla kaplanırken ölümlerin durması için regülatör kapakları açıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kaldığı belirlenen binlerce balık telef oldu. Nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplanırken ölümlerin durması için regülatör kapakları açıldı.

Elbistan'da son yılların en büyük çevre felaketlerinden biri yaşandı. Daha önceki yıllarda da balık ölümleri ile gündeme gelen Ceyhan Nehri'nde, nehre karışan kanalizasyon atıkları ve suyun debisinin düşmesine bağlı olarak oksijensiz kalan balıklar telef oldu. Nehrin, ilçeye bağlı Kalealtı ve Karaelbistan Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde çok sayıda irili ufaklı ölü balık kıyıya vurdu. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi yetkilileri, bölgede incelemelerde bulunarak ölü balıklardan numune aldı. Sudaki oksijen seviyesinin artması için de Göksun Sulama Birliği'ne ait Kalelatı Regülatörü'nün kapakları açılarak kirli su tahliye edildi. Regülatörden yaklaşık 10 dakika boyunca ölü balık aktığı belirtildi. Yapılan ilk belirlemelere göre telef olan balık sayısının bugüne kadarki en büyük rakam olduğu tahmin ediliyor. Telef olan balıkların büyük kısmının anaç ve yumurtlamak üzere olduğu bildirildi. Yetkililer, nehrin alt kısmında yaşayan vatandaşları uyararak ölü balıkların kesinlikle yenmemesini istedi.

Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, balık ölümlerinin kanalizasyon atıklarının durgun suda birikmesi ve kokuşması sunucu sudaki oksijeni tüketerek zararlı gazların oluşmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Elbistan'a bağlı Kalealtı Mahallesi sınırlarında bulunan Göksun Sulama Birliği'ne ait Kalealtı Regülatöründe balık ölümleri meydana gelmiştir Olayı haber alan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri ekibi sabah saatlerinde olay yerine intikal etmiştir. Yapılan incelemede regülatörün göl alanında yoğun bir kanalizasyon kokusu ile karşılaşmıştır. Balıkları oksijensizlikten su yüzeyinde biriktikleri ve hızlı hızlı solunum yaptıkları tespit edilmiştir. bu durumun durgun suda Elbistan kanalizasyonun birikmesi ve kokuşması sunucu sudaki oksijeni tüketmesi ve zararlı gazların oluşması sonucu balıkların ölümüne sebebiyet verdiği kanaatine varılarak regülatörü ait kapakların açılması sağlanmıştır Kapakların açılması sonucu suda sirkülasyon ve değişim başlatılarak ölümlerin önlenmesi sağlanmıştır. Yetkililer regülatör kapaklarının en azından bir tanesinin açık tutulması ve buradaki su sirkülasyonunun sağlanarak balık ölümlerinin önüne geçilmesi gerekmektedir."

Göksun Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe ise "Kalealtı Regülatörü ve pompa istasyonunda sabah saatlerinde aşırı şekilde balık ölümü olduğunu gördük. İlgilileri bilgilendirdik. Şuanda da kapakları açtık suyu tahliye ediyoruz. Suyun az olması ve kanalizasyondan kaynaklandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Ceyhan Nehri'nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü

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