İran saldırıların görüntülerini servis etti! ABD üssünü böyle vurdular

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD'ye ait Ali es-Salim Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısı düzenlediğini, saldırıda üste bulunan ABD'ye ait bazı İHA'ların imha edildiğini açıkladı.

Devrim Muhafızlarından yapılan "7 numaralı" açıklamada, Ali es-Salim Hava Üssü'ndeki ABD'li komutanın karargahı ve konaklama alanının yanı sıra İHA hangarı ile İHA'ların konuşlandırıldığı rampaların hedef alındığı öne sürüldü.

ABD'YE AİT İHALAR İMHA EDİLDİ

Bazı ABD unsurlarının öldürüldüğü ve çok sayıda İHA'nın imha edildiği ileri sürülen açıklamada, İran Kara Kuvvetleri Devrim Muhafızlarının da aynı saatlerde Ürdün, Bahre yn ve Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak Ali es-Salim Üssü'nü hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ali es-Salim Hava Üssü'nün ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda kullandığı İHA'ların konuşlandırıldığı bir merkez olduğu ve bu İHA'ların bulunduğu hangarların ateşe verilerek bazı araçların imha edildiği savunuldu.

Kaynak: AA