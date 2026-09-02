Haberler

Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı

Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınar Sabancı’nın tekir kedisi Dante, kum kabı yerine klozeti kullanmayı öğrenmesiyle dikkat çekti. Kedisiyle ilgili paylaşım yapan Sabancı, Dante’nin yalnızca tuvalet konusunda değil, kapı ve pencereleri açma konusunda da oldukça becerikli olduğunu anlattı.

  • Klinik psikolog Pınar Sabancı, tekir kedisi Dante'nin kum kabı yerine klozeti kullandığı görüntüyü paylaştı.
  • Sabancı, Dante'nin kilitli olmayan kapı ve pencereleri açabildiğini ve boynuna takılan tasmayı aynı gün çıkarıp attığını belirtti.

Klinik psikolog Pınar Sabancı, bu kez kedisi Dante’nin sıra dışı becerisiyle gündeme geldi. Sabancı’nın evinden paylaştığı görüntüde tekir kedisi, alışık olduğumuz kum kabının yerine klozeti kullanırken görüldü.

Dante’nin bu marifetini paylaşan Sabancı, “Boşuna demiyorlar, tekirler kedilerin profesörüdür diye... Bu da oldu. Akıl küpümüz Dante, tuvaleti kullanmayı öğrendi” notunu düştü.

Kedisinin klozeti kullanmayı öğrenmesi şaşkınlık yaratırken, Sabancı Dante’nin başka becerilerinin de olduğunu anlattı.

KAPILARI VE PENCERELERİ DE AÇABİLİYOR

Dante’nin evde kilitli olmayan kapı ve pencereleri açabildiğini belirten Sabancı, kedisinin taktıkları tasmadan da kısa sürede kurtulduğunu söyledi.

Sabancı, “Eğer kilitlemediysek evdeki bütün kapı ve camları da açabiliyor. Boynuna taktığımız tasmayı da aynı gün çıkarıp atmış. Ötekiler ise aylardır tasmayla geziyor” ifadelerini kullandı.

“Zenginin kedisi böyle olur” ve “Yakında sifonu da çeker” gibi esprili yorumların yanı sıra, bir kullanıcı “Tuvalete takıldım ben.. Dışarıdan olduğu gibi görünmüyor mu içerisi” yorumuyla klozetin tasarımına dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Günün en önemli haber kedi pisliği; tebrik ederim gerçekten.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Vefanın böylesi...Ana-oğul hüngür hüngür ağladılar

Ana-oğul hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni
30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
ABD saldırılarının ardından akaryakıta zam kapıda

Daha dün fiyatlar artmıştı! Eskisine alışmadan yeni zam göründü
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar