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Bir uçak daha indi! Galatasaray'dan sabah sabah transfer bombası

Bir uçak daha indi! Galatasaray'dan sabah sabah transfer bombası
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Transferde peş peşe hamleler yapan Galatasaray, 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi için RB Leipzig ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen genç savunmacı, “Çok mutluyum. Taraftarlarla, yeni ailemle buluşacağım. Tanışmak için çok sabırsızlanıyorum” dedi.

  • Galatasaray, RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
  • Bitshiabu, sağlık kontrolleri ve transfer işlemleri için sabah 08.00 sıralarında İstanbul'a geldi.
  • Sky'ın haberine göre Galatasaray, Bitshiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak; 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve satın alma opsiyonu 25-30 milyon euro arasında olacak.

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

21 yaşındaki Fransız stoper de sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere sabah 08.00 sıralarında İstanbul'a geldi.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, genç savunmacının transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” Böylece Bitshiabu transferinde resmi süreç de başlamış oldu.

“YENİ AİLEMLE BULUŞACAĞIM”

İstanbul'a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Bitshiabu, Galatasaray'a katılacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Fransız futbolcu, “Çok uzun ve engebeli bir yolculuktu. Allah'a şükür İstanbul'a vardık. Çok mutluyum. Taraftarlarla, yeni ailemle buluşacağım. Tanışmak için çok sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ”

Galatasaray taraftarlarını daha önceden tanıdığını söyleyen 21 yaşındaki stoper, “ Galatasaray taraftarını daha önceden tanıyorum. Ambiyansın Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu biliyorum” dedi.

Bitshiabu sözlerini, “Çok mutluyum ve umarım büyük şeyler başarırız Galatasaray'da hep beraber. Galatasaray ailesiyle tanışmak için çok sabırsızım. En hızlı şekilde görüşmek istiyorum Galatasaray taraftarıyla” şeklinde sürdürdü.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Sky'da yer alan habere göre Galatasaray, Bitshiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. Sarı-kırmızılıların RB Leipzig'e 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 25-30 milyon euro arasında olacağı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

2023 yılında PSG'den RB Leipzig'e transfer olan Bitshiabu, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 14 karşılaşmada forma giydi. Leipzig ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Fransız stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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