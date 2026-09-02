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Evinin önünde kaybolan 2,5 yaşındaki kız sulama havuzunda ölü bulundu

Evinin önünde kaybolan 2,5 yaşındaki kız sulama havuzunda ölü bulundu
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Denizli’de evinin önünden kaybolan 2,5 yaşındaki Z.F.Y., ekiplerin ve mahalle halkının katıldığı arama çalışmalarının ardından sulama havuzunda ölü bulundu. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

  • Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Z.F.Y., mahalledeki sulama havuzunda cansız bulundu.
  • Z.F.Y.'nin kıyafetleri havuz kenarında bulundu; cansız bedeni havuzun dibinde tespit edildi.
  • Kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde evinin önünde oyun oynadığı sıra kaybolan 2,5 yaşındaki Z.F.Y mahalledeki sulama havuzunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlarken minik kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

HABER ALINAMAYINCA HERKES SEFERBER OLDU

Evinin önünde oyun oynadığı sırada birden gözden kaybolan 2,5 yaşındaki Z.F.Y.’den haber alamayan anne N.Y. ve baba H.Y., durumu zaman kaybetmeden jandarma ve arama-kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, mahalle sakinlerinin de katılımıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

KIYAFETLERİ HAVUZ KENARINDA BULUNDU

Arama çalışmaları sırasında mahalledeki bir sulama havuzunun yakınlarında minik kızın kıyafetlerine rastlandı. İhbarı bu noktada yoğunlaştıran ekipler, sulama havuzunda arama başlattı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 2,5 yaşındaki Z.F.Y.’nin havuzun dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Aileyi yasa boğan olayın ardından, talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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