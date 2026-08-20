Yurt genelinde hava durumu: Doğu Karadeniz'de sağanak, batıda sıcaklık artışı
Meteoroloji tahminlerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel sağanak beklenirken, batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar normallerin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar doğuda kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 38
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 37
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38