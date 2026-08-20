Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberlerin ardından Uruguaylı orta saha oyuncusunun İtalya'ya geri dönmek istediği belirtildi. Torreira'nın eski takımı Fiorentina'nın da deneyimli futbolcu için devreye girdiği öne sürüldü.

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Fiorentina, Torreira ile prensip anlaşmasına vardı. İtalyan ekibinin Fagioli'nin ayrılması halinde transferi gerçekleştireceği belirtildi.

TORREIRA'NIN ARDINDAN LEMINA DA GİDİYOR

Galatasaray'da Torreira'nın ardından Mario Lemina için de ayrılık ihtimali güçlendi. HT Spor'un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab, deneyimli orta saha oyuncusunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı. Al-Shabab, Lemina için Galatasaray'a daha önce sunduğu 6 milyon dolarlık teklifin halen geçerli olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti. Haberde, Mario Lemina'nın Galatasaray'dan ayrılma ihtimalinin her geçen gün yükseldiği vurgulandı.

NELSSON DA YOLCU

Sarı-kırmızılılarda ayrılığı gündemde olan bir diğer futbolcu Victor Nelsson oldu. Sky Sport'un haberine göre İtalya'dan Monza, Danimarkalı savunmacının transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Galatasaray'ın gözden çıkardığı belirtilen Nelsson için gelen teklifin ardından Danimarkalı futbolcunun da takımdan ayrılması gündeme geldi.