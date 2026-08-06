Şehit İdris Yılmaz, Kemaliye'de Mevlit ve Cadde İsimlendirmesiyle Anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Yazmakaya köyünde, 1992 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş İdris Yılmaz, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Program kapsamında köyde bir caddeye de şehidin adı verildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan anma programına Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, kurum amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programda, vatan uğruna canını feda eden Şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş İdris Yılmaz rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Anma programı kapsamında şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla Yazmakaya Köyü'ndeki bir caddeye "Şehit J.Kd. Üçvş. İdris Yılmaz Caddesi" adı verildi.

Kaymakam Emirhan Arıkan, programda şehidin annesi Nebahat Yılmaz, babası Tayyar Yılmaz ve kız kardeşi Seyhan Yılmaz ile bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Arıkan, şehit ailelerinin devletin emaneti olduğunu belirterek, aziz şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve ailelerinin yanında olmanın en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti.

Program, edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı