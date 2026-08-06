Haberler

Şehit İdris Yılmaz, Kemaliye'de Mevlit ve Cadde İsimlendirmesiyle Anıldı

Şehit İdris Yılmaz, Kemaliye'de Mevlit ve Cadde İsimlendirmesiyle Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Yazmakaya köyünde, 1992 yılında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş İdris Yılmaz, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Yazmakaya köyünde, 1992 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş İdris Yılmaz, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Program kapsamında köyde bir caddeye de şehidin adı verildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan anma programına Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, kurum amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programda, vatan uğruna canını feda eden Şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş İdris Yılmaz rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Anma programı kapsamında şehidin hatırasını yaşatmak amacıyla Yazmakaya Köyü'ndeki bir caddeye "Şehit J.Kd. Üçvş. İdris Yılmaz Caddesi" adı verildi.

Kaymakam Emirhan Arıkan, programda şehidin annesi Nebahat Yılmaz, babası Tayyar Yılmaz ve kız kardeşi Seyhan Yılmaz ile bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Arıkan, şehit ailelerinin devletin emaneti olduğunu belirterek, aziz şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve ailelerinin yanında olmanın en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti.

Program, edilen duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Küçücük çocuğa kan donduran işkence kamerada
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor