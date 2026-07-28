Muğla'da orman yangınlarına karşı 3 bini aşkın personelle 7/24 denetim

Muğla'da orman yangınlarını önlemek amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde karadan, havadan ve denizden 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'da yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde 'Yeşil Vatan'ın korunması için karadan, havadan ve denizden denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen yangın riskine karşı 3 bini aşkın personel görev yaparken, binin üzerinde önleyici kolluk devriyesi de sahada aktif olarak faaliyet gösteriyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ormanlık alanlarda yaya devriyeleri gerçekleştirirken, K-9 iz takip köpekleri de arama ve tarama çalışmalarına destek veriyor. Motorize jandarma ve polis ekipleri ile Yunus timleri kritik noktalarda görev yaparken, TOMA'lar da muhtemel yangınlarda su ikmali ve soğutma çalışmalarına destek vermek üzere hazır bekletiliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas ve Ula başta olmak üzere il genelinde ormanlık alanlara giriş yasağı ihlalleri, anız yakılması ve kovan tütsüleme ateşlerine yönelik kimlik ve araç kontrolleri de sıklaştırıldı.

Yangın riskine karşı teknolojik imkanlardan da yararlanılırken, orman, jandarma, emniyet ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ve dronelar ormanlık alanlarda sürekli uçuş gerçekleştirerek duman, izinsiz ateş veya yasaklı bölgelere girişleri anlık olarak tespit ediyor. Tespit edilen olumsuzluklar ise eş zamanlı olarak kara ekiplerine bildiriliyor.

Denizde ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri görev yapıyor. Yangın söndürme helikopterleri ile amfibik uçakların deniz, göl ve barajlardan güvenli şekilde su alabilmesi amacıyla su alma bölgelerinde deniz trafiği geçici olarak durdurulurken, kıyı şeridindeki ormanlık alanlar da botlarla sürekli kontrol ediliyor.

"Ormanların korunması milli sorumluluğumuzdur"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ormanların korunmasının milli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Yüzölçümünün yüzde 71'i ormanlarla kaplı olan Muğla'mızın doğasını ve biyolojik çeşitliliğini korumak en öncelikli görevimizdir. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz Orman Teşkilatımızla tam koordinasyon içerisinde 7 gün 24 saat görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan ormanlarda ve açık alanlarda ateş yakmamalarını, en küçük bir dumanı dahi vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Yetkililer, orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntemin yangınların çıkmasını önlemek olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda alınan tedbirlere ve yasaklara titizlikle uymalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı