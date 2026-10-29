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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü altı il için gece kuvvetli yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Gece saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşım aksamaları riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak illeri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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