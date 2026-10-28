MASSAD, Elazığ'ın Hazar Bölgesi'ne 112 Acil Sağlık İstasyonu kurulmasını istedi

Maden, Alacakaya, Sivrice, Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD), Hazar Bölgesi için 112 Acil Sağlık İstasyonu kurulması çağrısında bulundu.

Maden, Alacakaya, Sivrice, Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD), Elazığ'ın kalkınması ve gelişmesi için proje üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede MASSAD Başkanı Selahattin Bozcan, Hazar Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Hazar Bölgesi'nin coğrafi konumu, mevcut ulaşım şartları, mevsimlik nüfus hareketliliği ve acil sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçla birlikte değerlendirildiğinde bölgede yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulması gerektiğini dile getiren Başkan Bozcan, kurulacak yeni bir istasyonun bölgedeki kırsal ve uzak yerleşim yerlerine erişimi kolaylaştıracağı, yaz aylarında vaka yoğunluğunun karşılanmasını destekleyeceği ve mevcut ambulans ekiplerinin iş yükünün daha dengeli dağılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Naldöken başta olmak üzere kırsal yerleşim yerlerinin ilçe merkezlerine uzaklığına ve güzergahların fiziki durumuna dikkat çeken MASSAD Başkanı Bozcan, "Elazığ ili Maden ve Sivrice ilçelerine bağlı Hazar Bölgesi ve çevresinde yer alan yerleşim yerlerinin coğrafi konumu, mevcut ulaşım şartları, mevsimlik nüfus hareketliliği ve acil sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaçla birlikte değerlendirildiğinde bölgede yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Naldöken başta olmak üzere bazı kırsal yerleşim yerlerinin merkeze uzaklığı ve bu yerleşim yerlerine ulaşımda kullanılan güzergahların fiziki durumu, acil sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kış aylarında kar, buzlanma, yoğun yağış ve olumsuz yol şartları nedeniyle ambulansların bu yerleşim yerlerine ulaşım süreleri uzayabilmektedir. Bu durum acil müdahale gerektiren vakalarda hastaya ulaşım sürelerini uzatabileceği gibi hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği açısından da risk oluşturmaktadır. Bölgenin ihtiyaçları yalnızca kış aylarıyla sınırlı değildir" dedi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun hizmete açılmasının bölge için önemli olduğunu ifade eden Başkan Bozcan, "Yaz döneminde kırsal yerleşim yerlerinin nüfusunda artış yaşanmakta, Gezin ve çevresinin turizm açısından ilgi gören bir bölge olması sebebiyle yaz aylarında insan hareketliliği artmakta ve buna bağlı olarak acil sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç yükselmektedir. Hazar Bölgesi'nde kurulacak yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun bölgedeki kırsal ve uzak yerleşim yerlerine erişimi kolaylaştıracağı, yaz aylarında vaka yoğunluğunun karşılanmasını destekleyeceği ve mevcut ambulans ekiplerinin iş yükünün daha dengeli dağılmasına yardımcı olacağı aşikardır. Yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda Hazar Bölgesi ve çevresindeki kırsal yerleşim yerlerinin coğrafi konumu, mevcut 112 istasyonlarına ulaşım şartları, kış aylarındaki erişim güçlükleri, yaz döneminde artan nüfus ve vaka yoğunluğu ile Gezin Bölgesi'ndeki turizm hareketliliği birlikte değerlendirilerek Hazar Bölgesi'nde yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kurulması hususunu ve istasyonun hizmete açılması için MASSAD olarak tüm yetkililerimizden, Valiliğimizden ve Sağlık Müdürlüğümüzden gerekli çalışmanın başlatılmasını arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kavak Köyü Muhtarı Ömer Çevik ise, "112 Acil Servisimiz şu anda Gezin'de yer alıyor. O da bize yaklaşık 17-18 kilometre mesafede. Diğer bağlı köylerimize baktığımız zaman ortalama 30 kilometreden hasta götürmek zorunda kalınıyor. Hastalar genelde Maden Devlet Hastanemize gidiyor fakat orası da yetersiz kalmaktadır. 112 Acil İstasyonu'nun kurulması bu bölgede elzemdir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı