Kastamonu'da sel hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da sağanak yağış sebebiyle selin yaşandığı köylerde hasar tespit ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Meteoroloji'nin 'turuncu' kodla uyardığı Kastamonu'da, özellikle sahil kesimindeki ilçelerde kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. 25-26 Temmuz tarihlerinde bazı ilçelerde metrekareye 100 kilogramın üzerinde, Doğanyurt ilçesinde ise metrekareye 220,9 kilogram yağış düştü. 26 Temmuz Pazar günü Cide ilçe merkezinden geçen Devrekani Çayı'nın üç ayrı noktadan taşması sonucu 200'den fazla konut, iş yeri, depo ve garajda su baskınları yaşanırken, çok sayıda araç da sel suları altında kaldı tarım arazileri de zarar gördü.

Kuvvetli yağışlar sebebiyle Cide, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerinde bazı köyler selden etkilendi. Cide-Doğanyurt ilçeleri arasında kalan Soğuksu, Toygarlı, Akbayır, Beşevler, Baltacı gibi yaz ayında nüfus yoğunluğunun arttığı köylerde de dere ve çay yataklarının taşması sonucu birçok ev su altında kalırken, tarım arazileri ve köprüler de zarar gördü.

AFAD Başkanlığı koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan ekiplerin hasar tespit çalışmaları bir yandan sürerken, bir yandan da hasar alan ve zarar gören yerlerin onarımı için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ve diğer kurumların temsilcilerinden oluşan heyet, kırsal kesimde yaşayan ve selden zarar gören köylerle vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyen heyet, ayrıca selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi ekiplerince köylerdeki vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

"Selden dolayı evim çatladı, çok korktum, ev ile birlikte ben de gidiyorum dedim"

Cide ilçesi Baltacı köyünde selden etkilenen Salihe Can, "Rahmetli kayınpederimin evinde tek başıma yaşıyorum, kimsem yok. Sel, benim gözümün önünde oldu. Derelerden, kanallardan su kopup geldi. Çok korktum, tansiyonum, şekerim yükseldi. Beni pencereden alarak dışarı çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun. Kendimde değilim, sabahtan beri evimden çamur çıkartıyorum. Yardım bekliyorum. Evimi yapsınlar, istinat duvarı yapsınlar. Evimin birkaç yeri çatladı. Evden çıkamıyordum, 'ben de ev ile birlikte gidiyorum' dedim" diye konuştu.

"Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de her şartta vatandaşının yanında olacaktır"

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toygarlı ve Akbayır bölgelerimizde meydana gelen selden etkilenen hemşerilerimizi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Hasar gören evleri, yolları, köprüleri ve altyapıyı tek tek değerlendirdik, vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Devletimiz ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla sahadadır. Valiliğimizin koordinasyonunda DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, OBM ve ilgili tüm kurumlarımız, yaraların en kısa sürede sarılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz de süreci sahada yakından takip ediyor, kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hemşerilerimizin ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması için çalışıyoruz. Milletimiz müsterih olsun; devletimiz, dün olduğu gibi bugün de her şartta vatandaşının yanında olacaktır. Selden etkilenen tüm hemşerilerime geçmiş olsun diyor, sahada gece gündüz emek veren tüm kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı