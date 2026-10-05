Kastamonu'da koruma altındaki saz horozu görüntülendi, kent Türkiye'de 8'inci il oldu

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altındaki saz horozu görüntülendi. Kent Türkiye'de saz horozunun görüntülendiği 8'inci il olarak kayıtlara geçti.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinden geçen Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan, Ezine Çayı, göçmen ve dere kuşları başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcilerinden doğa fotoğrafçılarına kadar birçok kişinin ilgisini çeken Ezine Çayında zaman zaman koruma altında olan ve nadir görünen türler de objektiflere yansıyor. Bu çerçevede, kırmızı kafası, parlak mavi tüyleriyle göçmen ve koruma altındaki türler arasında olan iki saz horozu, Bozkurt ve Abana ilçeleri üzerinden Karadeniz'e dökülen Ezine Çayı'ndaki sazlık alanda mola verdi. Abana ilçesinde fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Mehmet Şenol ile Hüseyin Ersöz, sazlık alanlarda yaşamını sürdüren nesli tehlikedeki saz horozunu görüntüledi. Fiziki görünümüyle dikkat çeken ve dünyada yalnızca sınırlı bölgelerde olan kuş türünün, saatler süren sabırlı bir bekleyişin ardından kayda alındığı belirtildi. Ayrıca Şenol ve Ersöz, saz horozunun yanı sıra, Türkiye için önemli bir tür olan "büyük tarakdiş" kuşunu da görüntüledi. Türkiye'de nadir görülen türlerin başında gelen ve ördekgiller familyasından olan büyük tarakdiş, Kastamonu'da da ilk kez kayıt altına alındığı belirtildi.

Şenol ve Ersöz, saz horozunun Kastamonu'da ilk kez görüldüğünü ve kayda alındığını belirterek, Türkiye'de Kastamonu'nun kayıt altına alınan 8'inci il olduğunu ifade etti.

"İlk kez Ezine Çayı'nda Saz Horozu ile Büyük Tarakdiş kuşunu gözlemledik"

Ezine Çayı'nın göçmen ve dere kuşlarının dinlenme, beslenme ve konaklama yeri olduğunu ifade eden Mehmet Şenol, "2014 yılından beri Abana ilçesinde kuş gözlemciliği yapmaktayım. 2021 yılındaki büyük sel felaketinden sonra hasar gören Ezine Çayı, yapılan çalışmalar sonucunda artık dinlenmiş durumda ve dere içerisinde de yeşillikler ve sazlıklar oluşuyor. Bunlarla beraberde bölgeye göre kuş türleri çoğalmaktadır. Özellikle burada saz horozunu çekmek bizler için çok büyük bir olaydı. Çünkü Türkiye'de belli illerde saz horozu bulunuyor, görülüyor. Saz horozunun burada görülmesiyle, ileride üreme şansının olduğunu düşünüyorum. Abana ilçemiz için sevindirici bir haber. Ezine Çayı bunun haricinde özel kuşlara da ev sahipliği yapmaktadır. Dün Büyük Tarakdiş ördeğimiz vardı. Onu da Ezine Çayı'nda çektik. O da önemli bir kuş türüdür. Onun haricinde her türlü ördek çeşitlerimiz deremizde görülüyor. Mevsimine göre her türlü kuş türü Abana ilçemize Ezine Çayına geliyor. Her türlü kuş ile burada buluşmaktayız. Dere kuşları da her an zaten burada bulunuyor. Biraz ilgi beklemekteyiz inşallah, bunu da çözersek bölge için burası önemli bir yer olacaktır" dedi.

Saz horozunun Ezine Çayı'nda konaklamaya devam ettiğini söyleyen Şenol, "Kuşun video kaydını da aldık, artık elimizde video kaydı da bulunuyor. Bütün amacımız saz horozunun video kaydını alarak en azından Abana ilçesinde, Ezine Çayında bu kuş türünün görüldüğünü kanıtlı hale getirmekti" diye konuştu.

Kuş gözlemciliği yapan Hüseyin Ersöz ise "Ezine Çayı'nda nadir görülen saz horozu cinsi kuşumuzu çektik. Videosunu da aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı