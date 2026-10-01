Kastamonu Araç'ta yangında zarar gören 2 bin 736 hektar alanda temizlik sürüyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 5 gün süren yangın sebebiyle 2 bin 736 hektar alanın zarar gördüğü ormanlık alanın yeniden yeşermesi için ekiplerin temizlik çalışması devam ediyor. Yangında zarar gören ağaçlar ve kökleri enerjiye dönüştürülüyor.

31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük'ün Eflani ilçesi sınırında başlayan orman yangını, 1 Eylül günü Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan Akgeçit köyündeki ormanlık alana da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit, Şiringüney, Oycalı ve Karacalar köyleri etkilendi. Yangına 17 helikopter, 1 tanker uçak, 26 ilk müdahale aracı, 30 arazöz, 21 su tankeri, 8 TOMA, 28 hizmet aracı, 11 dozer, 6 treyler, 1 greyder, 4 öncü araç, 2 kamyon, 1 yakıt tankeri, 5 ambulans, 1 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 60 pickup, 2 motopomp ve 594 personel ile müdahale edildi. 5 günlük çalışmanın neticesinde söndürülebilen yangın sebebiyle Kastamonu sınırları içerisindeki 2 bin 78 hektar orman alan ile 658 hektar ziraat arazisi olmak üzere toplam 2 bin 736 hektarlık alan zarar gördü. Yangında 1 ev, 1 samanlık ve 1 ahır da kullanılamaz hale geldi.

Yanan orman yeniden yeşerecek

Yangının ardından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yanan ormanlık sahasının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen işçiler, çadırlarda konaklayıp, ormanda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Yangında zarar gören ağaçlar, kesilip yol kenarında istifleniyor. Kesilen ağaçların kökleri de iş makineleri sayesinde topraktan çıkartılarak talaş haline getiriliyor. Uygun olmayan odun ve ağaç kökleri fabrikalarda enerjiye dönüştürülürken, gerekli kriter ve şartları taşıyan odun ve ağaç kökleri de talaş haline getirilerek suntaya dönüştürülüyor.

Bu yıl dikime hazır hale getirilecek

Şu ana kadar yanan ormanlık sahasından 45 bin sterlik odun çıkartılırken, 7 bin metreküpün üzerinde ağaç da Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait depolara kaldırıldı. Yanan orman sahasında belirlenen 7 dikilinin 4'ünde çalışmalar tamamlandı, 3 dikili sahada da temizlik çalışmaları devam ediyor. Temizlik çalışmalarının bu yıl içerisinde bitirilerek dikime hazırlanması hedefleniyor. Bu işlemlerin ardından yangından zarar gören alanlar uygun ormancılık tekniklerine göre yeniden ağaçlandırılacak. Bazı alanlar arazi yapısı ve hafif tahribat sebebiyle doğal haline bırakılacak.

"Geri dönüştürdüğümüz ağaçlar hem üretim amacıyla hem de yakıt olarak kullanılıyor"

Ormanlık alanda çalışan iş makinesi operatörü Muhammed Ali Sülek, "Burada yaptığımız işlem, aslında geri dönüşüm. Bizler, yanan ormanlık sahasını temizliyoruz. Sahadan daha önce kesilen ağaçların köklerini söküp stok alanına götürüyoruz. Stoktan makinemiz ile kırım yapıyoruz. Yaptığımız kırımdan ürettiğimiz talaş, buradan Kastamonu'daki fabrikalara gidiyor. Orada da hem üretim malzemesi hem de yakıt olarak kullanılıyor. Geri dönüşüm ile birlikte biyokütle enerjisi olarak bu talaşlar kullanılıyor. Genellikle sunta yapımı için de kullanılıyor. Biz, iki çeşit malzeme çıkartıyoruz. Birini yakıt olarak, diğerini de üretimlik olarak çıkartıyoruz. Üretimlik olan fabrikalarda sunta oluyor. Yakıt olan da biyokütle enerjiye dönüştürülüyor. Fabrikalarda yakılarak elde edilen enerjiden elektrik üretiliyor" dedi.

Amaçlarının sahayı temizlemek olduğunu dile getiren Muhammed Ali Sülek, "Bu iş için Adana'dan geldik. Yaklaşık 2,5-3 aydır buradayız ve bu devam edecek. Daha fazla sürebilir. Bir 4-5 ay kadar daha buradayız" diye konuştu.

"İş makineleri ile daha önceden sekilen ağaçların köklerinin sökümünü yapıyor, temizliyoruz"

Kepçe operatörü Mustafa Sülek ise "Orman Bölge Müdürlüğü'nün atık ihalesine girdik. Burada ağaç köklerini ve çalıları söküyoruz, temizliyoruz, kırımını yapıyoruz, sonrada fabrikaya gönderiyoruz. Enerji santraline gidiyor. Enerjiye dönüşüyor. Buralar yanık sahasıdır. Yanan ağaçlar daha öncesinden kesilmiştir. Biz de kesilen ağaçların köklerini söküyoruz, temizliğini yapıyoruz. Kökleri, çalıyı değerlendirip enerji santraline gönderiyoruz. Yakıt olarak kullanılıyor, enerjiden elektrik üretiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı