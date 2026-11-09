Gaye Dülger'in kızlarının atık malzemeden oyuncak sergisi Ankara'da açıldı

Dalış eğitmeni Gaye Dülger'in 2 buçuk ve 5 buçuk yaşındaki kızlarının atık malzemelerden ürettiği oyuncaklardan oluşan sergi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Küresel iklim krizinin ve plastik kirliliğinin doğayı tehdit ettiği günümüzde, sürdürülebilirlik bilinci artık yalnızca yetişkinlerin değil, en küçük bireylerin bile dünyayı dönüştürme gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda dalış eğitmeni olan Gaye Dülger, iki kızının hayal gücüyle doğadaki atıkları yeniden hayata kazandırıyor. Sıfır atık felsefesini bir sosyal sorumluluk hareketine dönüştüren Dülger, atıklardan sanat eserleri ve oyun alanları oluşturuyor. Dülger'in kızlarıyla birlikte Bodrum'da başlattığı sıfır atık hareketi ise Ankara'da bir sergiye dönüştü. 2 buçuk ve 5 buçuk yaşındaki kızlarının atık malzemelerden ürettiği oyuncaklardan oluşan sergi, çocukların ekransız dünyasında üretkenliğin taze bir soluk olabileceğini de gözler önüne serdi.

Geri dönüşümün en küçük kahramanları

İki küçük kızının atık malzemelerden ürettiği oyuncakları sergiye taşıyan Gaye Dülger, "2 buçuk ve 5 buçuk yaşında kızlarım var. Yaz tatilinde bu çalışmaları yaptılar. Geçen sene biz birincisini düzenledik. Kitap okuyarak ve oyun oynayarak başladık. Öğle saati, hava çok sıcak ve çok güneşli olduğu için o saatlerde evde oluyorduk. Evde olduğumuzda kitap okurken, 1-2 kitabın sonunda birkaç tane basit kağıtlardan kesilerek yapılan şeyler gördük ve onları yapmaya başladık. Sonra başka bir kitap aldık. O kitabın içerisinde de atıklardan geri dönüşümle yeni oyuncaklar yapılabileceğini gördük. Oyuncakları oradan yaparken onlara hikayeler yazmaya başladık. Bu senede gerçekte olan hikayelerden seçtik. Çünkü kızların dikkati daha çok bu prenses hikayelerine ve küçük şirinlere gitti. Öyle olunca onlarla ilgili bir oyun alanı yapmak istediler. Oyun alanını yaparken bir yandan da oynamaya başladık" diye konuştu.

"Atıkları sanat eserine dönüştürdüler"

Evdeki atık malzemeleri yeniden değerlendiren ve çocuklarının hayal gücüyle atıkları eserlere çevirmesini sağladığını belirten Dülger, "Evimizde olan şeyleri biz ayrıştırıyoruz. İlk önce çöp demeden önce atıkları acaba yeniden kullanabilir miyiz diye bakıyoruz. Plastiği mümkün olduğunca kısıtlı tüketmeye gayret ediyoruz. Plastikleri de geri dönüştürmeye çalıştırıyoruz. Özellikle yumurta kolileri, ilaç kutuları ve diğer kutuların hepsini depoluyoruz. Bir şey yapmaya karar verdiğimizde onların içinden hangisi daha uygun olur diye seçerek yapıyoruz. Yazlık yerde olduğumuz için ağaç dallarından, yapraklardan ve çevredeki şeylerden de faydalandık. Birkaç kil çalışmamız oldu. Birkaç da yumurta kolisinden dönüştürdüğümüz seramikten çalışmalarımız oldu. Hem geri dönüşüm hem ileri dönüşüm yapmış olduk. Sıfır atığa oldukça katkımız olduğunu düşünüyorum. Atıkları sanat eserine dönüştürdüler. İlk sergimizi Bodrum'da açmıştık. Oradan çok güzel geri dönüşler aldığımız için çocuklar sergiyi Ankara'ya da taşıyalım dediler ve böylece buraya da getirdik" ifadelerine yer verdi.

Sergi geliri devlet korumasındaki çocukların tatili için kullanılacak

Dülger, serginin gelirini devlet korumasındaki çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla değerlendireceklerini ifade ederek, "Sergideki bütün eserleri satışa sunuyoruz. Çünkü bunların sadece geri dönüşüme katkısı değil. Aynı zamanda da devlet korumasında büyüyen çocukların sosyal hayatlarını geliştirmesi için çalışan bir derneğe biz katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün burada satışa açılmış olan ve bir hafta boyunca burada açıkta sergilenecek olan bütün eserler satılacak. ve geliri direkt derneğe bağış olarak gönderilecek. Dernekte elde ettiği bu geliri önümüzdeki yaz devlet korumasındaki çocukların tatil yapmaları için kullanacak" şeklinde konuştu.

"Bizim atık olarak gördüğümüz şeyleri onlar sanat olarak görüyor"

Doğanın dengesini bozan plastik atıkların çocuklarla olumlu bir yöne evrildiğini aktaran Dülger, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocukların bakış açısına, hayal etme gücüne çok büyük faydası olduğunu görüyorum. Geçen yılla bu yıl arasında çok fark görüyorum. Çocuklarım hiç ekran kullanmıyorlar, telefon kullanmıyorlar, bilgisayarda oyun oynamıyorlar. Bunun da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncağa ya da eşyaya bakış açıları çok farklı. Şimdi mesela bir oyun ya da bir oyuncak gördükleri zaman ya da bir bebek aldığımız zaman hadi bunun evini de alalım demiyorlar da hadi buna bir ev yapalım diyorlar. Birisi bir şey içtiği zaman o şişeyi alabilir miyiz biz bunu kullanacağız diyorlar. Bunlar benim için çok büyük bir kazanım. Özellikle günümüzde küresel ısınmanın etkisi ve çevresel plastik etkisiyle doğada oluşan bozulmaya çocukların pozitif bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Bizim atık olarak gördüğümüz şeyleri onlar sanat olarak görüyor. Bu benim çocuklarıma özel bir durum değil. Herkesin çocukları böyle bir şey yapabilir. Şu anda 80'nin üzerinde eserimiz var. Birazcık onlarla vakit geçirerek, emek vererek başlayınca devamında çocuk kendi kendine yapmaya başlıyor. Ama ilk başta biraz sabır gerekiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı