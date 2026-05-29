Kökenleri Osmanlı Süvari atlarına dayanan Toroslar'ın özgür ruhları yılkı atları

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 90 bin dönümlük Eynif Ovası'nda özgürce yaşayan yüzlerce yılkı atı, yavrularıyla birlikte görüntülendi. Kökenleri Osmanlı Süvari atlarına kadar dayandığı bilinen ve özgürlüğün simgesi olarak bilinen yılkı atları ve yavruları dron ile görüntülendi.

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Eynif Ovası'nda yaşamlarını sürdüren yılkı atları, özellikle ilkbahar aylarında yavrularıyla birlikte ovada oluşturdukları görüntülerle dikkat çekiyor. Sürü halinde dolaşan ve özgürlüğün simgesi olarak görülen yılkı atları, doğanın içerisinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeni doğan yavrularını emziren yılkı atları dron ile görüntülenirken, renk renk görüntüleriyle dikkat çeken atlar ovada kilometrelerce alanda özgürce dolaştı. Zaman zaman yüzlerce atın bir arada görülmesi ise bölgeye gelen ziyaretçileri hayran bıraktı.

"Doğaseverlerin ilgi odağı oldu"

Konya'yı Akdeniz'e bağlayan Demirkapı Tüneli'nin hizmete girmesiyle birlikte bölgeye ulaşımın kolaylaşması, Eynif Ovası'na olan ilgiyi de artırdı. Özellikle doğa fotoğrafçıları ve doğaseverler yılkı atlarını görmek için bölgeye geliyor.

Akseki ilçesinden Eynif Ovası'na yılkı atlarını izlemeye gelen Hüseyin Çatlı, gördüğü manzaranın kendisini etkilediğini belirterek, "90 bin dönümlük bu ovada atları yavrularıyla birlikte görmek harika bir şey. Bugün şansımıza yüzlerce yılkı atını bir arada gördük. Hatta ovada bulunan ineklerle birlikte yayılmaları da çok güzel bir görüntü oluşturuyor" dedi.

"Özgürlüklerinden taviz vermiyorlar"

Özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen yılkı atları, insanları kendilerine fazla yaklaştırmıyor. Vahşi yaşamın içerisinde özgürce hareket eden atlar, genellikle 10 ila 12 attan oluşan gruplar halinde dolaşıyor. Bu grupların liderliğini bir erkek at üstlenirken, diğer üyeleri ise kısraklar ve yavrular oluşturuyor.

"Osmanlı süvarilerinden günümüze uzanan miras"

Eynif Ovası yılkı atlarının varlığı ve soyları ile ilgili de farklı değerlendirmeler bulunuyor. Atların kökenlerinin Osmanlı sipahilerinin atlarına kadar dayandığı iddia edilirken akademik çalışmalara da giren bilgilere göre Ormana köyü ağaları Osmanlı yönetiminden Eynif Ovası'nın tapusunu (7 tapu) Ormanalı gençleri savaş döneminde sipahi ocağına yazdırma karşılığında talep ederler. Savaş bitip Osmanlı devleti dağılıp, askerler memleketlerine dönerken atlarını da getirirler. Ancak bu bölgenin ağır arazi koşullarında yük ve çeki hayvanı olarak hızlı koşu atlarından daha güçlü atlara ihtiyaç olduğu için bu atlar ovaya salıverilir. O günden beri bu atların bu bölgede doğa koşullarına adapte olup, artarak varlığını sürdürmekte oldukları bilinmektedir. Son dönemlerde kırsal kesimde atın önemini yitirmesiyle de salıvermeler artmıştır. Eynif Ovası'nda sayıları kesin olarak bilinmemekle beraber binden fazla oldukları ve gruplar halinde yaşayan yılkı atı olduğu öğrenilmiş

olup gözlemler de bunu teyit etmektedir. Aileler şeklinde yaşayan at gruplarında taylar, kısrak, tor (genç) dişi ve erkek atlar ile grubun en güçlü üyesinin liderlik ettiği bir hiyerarşik yapı söz konusu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı