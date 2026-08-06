Burdur'daki göletlere yavru sazan bırakıldı

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Burdur'da Tefenni Çaylı Göleti ile Karamanlı Baraj Gölü'ne yavru sazan balıkları bırakıldı. Çalışmayla su ürünleri stoklarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Burdur'da 2026 yılı balıklandırma faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Tefenni ilçesindeki Çaylı Göleti ile Karamanlı Baraj Gölü, yavru sazan balıklarıyla buluşturuldu. İç su kaynaklarında su ürünleri stoklarının artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen yavru sazanlar Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde göl ve göletlere bırakıldı. Ortalama 8 ila 10 gram ağırlığındaki yavru sazanların uygun doğal şartlarında yaklaşık 1-2 yıl içerisinde avlanabilir asgari boy limiti olan 40 santimetreye ulaşmasının beklendiği belirtildi. Balıklandırma çalışmalarıyla hem doğal su ürünleri stoklarının desteklenmesi hem de özellikle amatör balıkçılığın gelecek yıllarda sürdürülebilir şekilde devam etmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yetkililer, yapılan balıklandırma çalışmalarının istenilen verimi sağlayabilmesi için ticari ve amatör balıkçıların avlanma kurallarına hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, av yasağı dönemleri, avlanabilir balık boyu, kullanılan av araçları ve yasak alanlara ilişkin kurallara riayet edilmesinin su ürünleri kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, balıkların en az bir kez üreme fırsatı bulmasının sürdürülebilir balıkçılığın temel unsurlarından biri olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı