Haberler

Burdur'daki göletlere yavru sazan bırakıldı

Burdur'daki göletlere yavru sazan bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında Burdur'daki Tefenni Çaylı Göleti ve Karamanlı Baraj Gölü'ne yavru sazan balıkları bırakıldı. Amaç, su ürünleri stoklarını güçlendirmek ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Burdur'da Tefenni Çaylı Göleti ile Karamanlı Baraj Gölü'ne yavru sazan balıkları bırakıldı. Çalışmayla su ürünleri stoklarının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Burdur'da 2026 yılı balıklandırma faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Tefenni ilçesindeki Çaylı Göleti ile Karamanlı Baraj Gölü, yavru sazan balıklarıyla buluşturuldu. İç su kaynaklarında su ürünleri stoklarının artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen yavru sazanlar Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde göl ve göletlere bırakıldı. Ortalama 8 ila 10 gram ağırlığındaki yavru sazanların uygun doğal şartlarında yaklaşık 1-2 yıl içerisinde avlanabilir asgari boy limiti olan 40 santimetreye ulaşmasının beklendiği belirtildi. Balıklandırma çalışmalarıyla hem doğal su ürünleri stoklarının desteklenmesi hem de özellikle amatör balıkçılığın gelecek yıllarda sürdürülebilir şekilde devam etmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yetkililer, yapılan balıklandırma çalışmalarının istenilen verimi sağlayabilmesi için ticari ve amatör balıkçıların avlanma kurallarına hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, av yasağı dönemleri, avlanabilir balık boyu, kullanılan av araçları ve yasak alanlara ilişkin kurallara riayet edilmesinin su ürünleri kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, balıkların en az bir kez üreme fırsatı bulmasının sürdürülebilir balıkçılığın temel unsurlarından biri olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Küçücük çocuğa kan donduran işkence kamerada
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor