Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Vahşi terör örgütünün emsali Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile yok"

"Hainlere sahip çıkarak oy devşirmek için uğraşanların seçimlerde uğrayacakları hezimeti göreceğiz"

KAYSERİ - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği tarafından düzenlenen 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hainlere sahip çıkarak oy devşirmek için uğraşanların seçimlerde uğrayacakları hezimeti hep birlikte göreceğiz" dedi.

Zirvede konuşan Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 70 yıldır yapılan kazılarda Kültepe, Kaniş, Karum Ören Yeri'nin dünyanın en eski uluslararası ticaret merkezi olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Yapılan kazılarda o zamanın insanlarının kullanabileceği her türlü eşyaların bulunduğunu aktaran Kulakoğlu, "Kültepe bugün hemen hemen herkesin bildiği Kapadokya'nın hemen doğusunda, Kayseri'nin de 21 kilometre kadar kuzeydoğusunda yer almaktadır. 70 yıldır Türk bilim heyeti tarafından yapılan kazılar burasının dünyanın en eski uluslararası ticaret merkezi olduğunu ortaya koymuştur. Bu yerleşim 6 bin yıl önce tarihi Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar yerleşimi devam etmiş ve Anadolu'nun müstesna bir bölgesi haline gelmiştir. Yapılan kazılarda burasının Anadolu'nun tipik bir şehir olduğunu, kerpiç evlerden oluşan mahallerde günümüzden 4 bin yıl önce hem Anadolu'nun hem de dışından gelmiş çeşitli ülkelere mensup insanların barış içerisinde yaşamış olduğunu ortaya koydu. Yapılan kazılarda evlerinin içinde günlük eşyalardan, oyuncaklara kadar o zaman insanın kullanabileceği her türlü eşya ortaya çıkarıldı. Zenginliğin göstergesi olarak değerli madenlerden yapılmış çeşitli takılar, süs eşyaları ve o dönem insanın dini inançlarını da yansıtan eserler, tanrılarına çeşitli sunumlar yaptıkları kutsal tablar ve zenginliğin bir başka göstergesi olan ölülerini bile öbür dünyaya gönderirken öbür dünyanın gereklerince onları süsleyip uğurladıkları bir toplumdan bahsediyoruz. Burada kullanılmış olan altın veya değerli eşyalar sadece su eşyası değil, aynı zamanda o insanların gittikleri dünyada ticaret yapabilmesi için sermaye niteliğini de taşımaktadır. Bu şehir öneminin ve sonra ki döneminin de en büyük şeylerinden bir tanesidir. Günümüzün Hong Kong'u olan bir merkezden bahsediyoruz. Şehir saraylarla, mabetlerle donatılmıştır. Bu şehir bu zenginliğe ticaret sayesinde ulaşmıştır. Kayseri'nin zenginliğinin kökeni olarak sunduğumuz Kültepe zenginliğini yaklaşık olarak 1 kilometre mesafeden Asur'dan bugünkü Irak sınırları içinde kalan Asur şehrinden gelen tüccarlar oluşturmuş. Eşek kervanlarıyla Anadolu'ya gelen bu tüccarlar Anadolu'da o zaman bulunmayan bir madenini tunç yapmak için kalay getirmişler. Bunu Anadolu insanını altın ve gümüş karşılığı satmışlar. Çok ciddi sistemli bir ticaret kurmuşlar. Bu ticaret ağının sonucunda Kayseri dünyaya açılmıştır" diye konuştu.

Kayseri'nin örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, "Kayseri, ticaret ve şehircilik noktasında önemli bir il. Her şehri kendi emsalleriyle kıyaslamak lazım. Bizim şehrimizi emsalleriyle kıyasladığımız zaman örnek bir il olduğunu söyleyebiliriz. Ayakları üzerinde duran bir şehir. Allah'a hamt olsun altyapısıyla, üst yapısıyla örnek olarak gösterebileceğimiz bir şehir. Bu şehirde şehircilik anlamında çok güzel şeyler yapıldığı gibi ticareti canlı, sanayide olabildiğince iyi bir yerdeyiz" dedi.

"Teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük"

Terör örgütleri ile verilen mücadeleye de değinen Özhaseki; "Yaşadığımız 2-3 yıl içerisindeki sorunları emin olun dünyadaki hiçbir ülke yaşamadı. Bilmiyorum ki şimdi ekonomisine güvenen birçok ülke bizim yaşasdığımız krizleri yaşamış olsalardı ayakta kalabilir miydi. 40 yıldır bu bölücü vahşi terör örgütüyle, emsali Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmamış bu örgütle devlet aklıyla mücadele ettik. 40 yıl önce Türkiye cumhuriyeti'ni idare eden büyüklerimiz de mücadele etti, bu günküler de mücadele ediyor. Ama son Haziran seçimleri öncesinde özellikle ismini hepimizin bildiği ülkelerin örgütleri vasıtasıyla akıl verdiler bunlara. Dediler ki 'Haziran seçimleri geliyor, parti olarak seçime girin. Orada yüzde 10'u geçtiğiniz zaman tek başına iktidar olmaz'. Koalisyon görüşmelerin sonunda zafiyet doğar, çok iyi planlanmış bu. 'Şiddeti artırın, çukurlar kazın, paçavraları yükseltin, özyönetim ilan edin'. Aynısını Barzani'yer söylediler Irak'tan bir parça kopardılar, Suriye'nin halini bugün görüyorsunuz zaten. Hepsini bir araya getirecekler, bir terör devleti kuracaklar. Bu hesabı yaptılar. Şiddeti artırdılar, sokak eylemlerine başladılar. Biz biliyoruz ki bu parçalanma, bu federatif yapı ülkenin yarısını götürür. Daha sonra o kanser her tarafı sarar, paramparça oluruz. Zaten 15 Temmuz tutmuş olsaydı ortada Türk Milleti diye bir millet kalmayacaktı neredeyse. Hamt olsun olaya el koyduk, o teröristleri kendi kazdıkları çukura gömdük. Türkiye tertemiz oldu. Şimdi yaralarını sarıyoruz, evlerini, yollarını yapıyoruz. Oradaki insanların zararını tazmin ediyoruz. Her gittiğimizde bizi bağırlarına basıyorlar. Bu vahşi yapı bitecek, eğer bitirmezsek başımıza çok büyük belalar açarlar" dedi.

"Böyle hain bir örgütü Erzurum'dan çıkan bir molla düşünemez"

Yapılan anketlerde vatandaşın ve partilerin neredeyse tamamının FETÖ Terör Örgütü'nü anlamış vaziyette olduğunun altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hain bir terör örgütü olduğu belli olduğu halde bunlara sahip çıkanların da hain olduğunu söyledi. Hainlere sahip çıkarak oy devşirmek için uğraşanların seçimlerde uğrayacakları hezimeti hep birlikte yaşayacaklarını kaydeden Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şimdi ortaya çıkan belgeler, bilgiler, dökümanlar yan yana gelince birleşti; böyle bir hain örgütü Erzurum'dan çıkan molla düşünemez. Başka üst akıllar, başka şeyler var. Bütün çıplaklığıyla önümüze geldi. Bunların hain bir örgüt olduğu belli olduğu halde bunlara sahip çıkanlar da, lehine konuşanlar da hain. Bu örgüt de temizleniyor. Yapılan anketlerde vatandaşın neredeyse tamamı, partilerin neredeyse tamamı bu örgütü anlamış vaziyette ve karşısında. Siyasi çıkar olarak bunların lehine konuşanlar da seçimde görecekler. Acaba oradaki iki tane haine sahip çıkarak 4 tane oy devşirebilir miyiz diye uğraşanların seçimlerdeki hezimetini hep birlikte bir daha yaşayacağız."

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Zirveye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, kurum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.