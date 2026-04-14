Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı bu akşam Atletico Madrid’in 2-0 avantajla Barcelona’yı ağırlayacağı ve PSG’nin 2-0 üstünlükle Liverpool deplasmanına çıkacağı kritik karşılaşmalarla başlayacak. İşte detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bu akşam ve yarın 4 karşılaşma yapılacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Bu akşam:
- 22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)
- 22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)
Yarın:
- 22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)
- 22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)