Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Çin’in Shenzhen kentinde elektrikli araç üreticisi BYD’ye ait bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı olayda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, üretime etkisinin daha sonra netleşmesi bekleniyor.

  • Çin'in Shenzhen kentinde elektrikli araç üreticisi BYD'ye ait bir fabrikada yangın çıktı.
  • Yangında can kaybı olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı ve yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi.
  • Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Çin’in Shenzhen kentinde elektrikli araç üreticisi BYD’ye ait bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde fabrikanın bir bölümünden yoğun duman yükseldiği ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü görüldü.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Görgü tanıklarının paylaştığı videolarda, fabrikanın üretim alanına yakın bir noktada başlayan yangının hızla yayıldığı dikkat çekti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları başlatıldı.

İlk bilgilere göre olayda can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

BYD: DEV ÜRETİM GÜCÜNE SAHİP

Shenzhen merkezli BYD, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olarak biliniyor ve küresel pazarda hızla büyümeye devam ediyor.

Şirketin Çin genelinde çok sayıda üretim tesisi bulunurken, Shenzhen’deki fabrikalar da kritik üretim merkezleri arasında yer alıyor.

BENZER OLAYLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Son yıllarda Çin’de elektrikli araç sektöründe zaman zaman yangın vakaları gündeme gelirken, bazı showroom ve araç yangınlarının farklı teknik nedenlerden kaynaklandığı açıklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililerin yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi. Olayın üretim sürecine etkisinin ise yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
