Cevdet Kılıç kimdir? Cevdet Kılıç açıklamasınde neler dedi?

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara Trakya Üniversitesi soruşturma başlattı. Bu kapsamda Cevdet Kılıç kimdir? Cevdet Kılıç açıklamasınde neler dedi? sorularının yanıtları merak edildi.

CEVDET KILIÇ KİMDİR?

1971 yılında Artvin'de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı görevlerinde bulundu. 1999 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanını almıştır. Akademik, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler kaleme aldı.

CEVDET KILIÇ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA NELER DEDİ?

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı tehdit paylaşımına soruşturma başlattı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili, "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan tepkilerin yağdığı paylaşıma üniversite yönetimi de kayıtsız kalmadı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle, üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

CEVDET KILIÇ AÇIKLAMA YAPTI

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yaptığı paylaşımlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı."Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz bilin istedim" sözleriyle ilgili geri adım atan Dekan Kılıç, sözlerinin muhatabının öğrenciler olmadığını belirtti.

"O İFADELER 'DARBEYE ZEMİN HAZIRLANIYOR' SÖYLEMİ ÜZERİNE KULLANILMIŞTIR"

Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden 'Kamuoyuna duyuru' başlığını taşıyan açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ülkemizin bir kaç noktasında başlatılan protestolar ve gösterilerde birtakım derin yapıların orada boy göstermesi ve kutsallarımıza dil uzatması hangi konumda ve görevde olursak olalım her Türk vatandaşı gibi bizi de derinden üzmüş ve yaralamıştır. Facebook paylaşımımdaki cümlenin girişinde yer alan 'Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız' ifademden kasıt; yasa dışı eylemler neticesinde gözaltına alınanlar içerisinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dışında, öğrenci olmayan ve emniyet kayıtlarına göre birtakım yasa dışı örgütlerle bağlantısı tespit edilmiş pek çok kişinin yakalanması ve yurt dışından art arda içişlerimize müdahale niteliğindeki açıklamaların gelmesi nedeniyledir. Facebook paylaşımımdaki cümlelerden birinde 'Aklınızın ucundan bile geçirmeyin' derken basında yer alan ve sürekli kulağımıza çalınan 'Darbeye zemin hazırlanıyor' söylemleri nedeniyle kullanılmıştır. Çünkü geçmiş dönemde bu tür provokatif eylemler neticesinde ortaya çıkan iç barış ve huzuru bozucu birtakım kalkışmalar hepimizin malumudur. 'Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz' cümlesinde de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine, 'Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz' Düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim."

"SÖZLERİMİN MUHATABI ÖĞRENCİLER DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın şahsi fikri olduğunu belirterek, "Bu fikirler tamamen şahsi fikirlerim olup mensubu olmakla gurur duyduğum üniversite camiasını bağlamamaktadır. Bizim paylaşımımızda öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır. Sözlerimizin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bizim söylediklerimizin muhatabı bu cennet vatanımızda birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, vatanımıza milletimize bayrağımıza kasteden, bölücü, yıkıcı nefret söylemleri ve eylemleriyle dışarıdan destekli provokatörleredir. Bu gibilere karşı her zaman dimdik ayakta duran vatanseverlerle beraber ve daima uyanık olduğumuzu da burada belirtmek isterim. Yukarıda belirttiğim açıklamalarımın haricinde söylemlerimin kasten farklı taraflara çekilmesinden rahatsızlık duymaktayım. Sosyal medyada şahsıma yapılan linç kampanyalarına ve sözlerimin başka taraflara çekilmesine karşı kanuni haklarımı kullanacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı buradan ifade ediyorum. Kamuoyuna saygı ile duyururum" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle, üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.