Cenk Tosun Beşiktaş'a geldi mi? Cenk Tosun kaç yaşında, nereli? Cenk Tosun kimdir?

Siyah-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton ile anlaşmaya vardı. Cenk Tosun Beşiktaş'a geldi mi? Cenk Tosun kaç yaşında, nereli? Cenk Tosun kimdir?

Siyah-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Everton ile anlaşmaya vardı. Cenk Tosun Beşiktaş'a geldi mi? Cenk Tosun kaç yaşında, nereli? Cenk Tosun kimdir? Cenk Tosun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CENK TOSUN BEŞİKTAŞ'A GELDİ Mİ?

Ara transferde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı golcüyü buldu. Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Cenk Tosun'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaşmaya vardı.TRT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Milli futbolcunun 31 Ocak Pazar saat 18.00'de özel uçakla İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinden sonra siyah-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

CENK TOSUN KİMDİR?

Cenk Tosun 7 Haziran 1991, Wetzlar, Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcudur.

Almanya'nın Wetzlar kentinde bir Türk ailenin çocuğu olarak doğan Cenk, 6 yaşında Eintracht Frankfurt alt yapısında oynamaya başladı.2007-08 sezonunda daha 16 yaşındayken U-19 takımı ile antrenmanlara başladı ve liglernde 2 maçta son dakikalarda forma şansı buldu. Sonraki sezon ise 26 maçın çoğu 90 dakika olmak üzere 25'inde forma giydi. 9. olsalar da 25 maçta attığı 11 gol ile takımının en golcü ismi oldu. Bu sayede Eintracht Frankfurt II takımında da forma şansı buldu. Profesyonel liglerden yerel lig Regionalliga'da üçüncü olan takımın 2 maçında forma giydi.

BEŞİKTAŞ JK

Beşiktaş'la ligdeki ilk maçına 30 Ağustos 2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu karşısına çıktı ve takımının tek golünü atarak 1-0'lık galibiyete katkıda bulundu.Uefa Avrupa Liginde, 11.12.2014 tarihinde, grubun son maçında 59.dk.da Gökhan Töre uzun pas attı.Top Olcay Şahan ile ceza sahası içinde buluştu.Olcay Şahan da Cenk Tosun a asist yaptı.Cenk Tosun da net bir şut ile golünü attı.Aynı zamanda Uefa Avrupa Ligi kariyerindeki, ilk golü, Totenham'a atmış oldu.Bu maç Beşiktaş JK'nın gruptan lider olarak çıkmasını sağladı.Gol Sevinci olarak da bir hafta öncesinde Trabzonspor maçında elmacık kemiği kırılan Mustafa Pektemek'e moral vermek amacıyla, Mustafa Pektemek'in 11 numaralı forması açıldı.Cenk Tosun, Süper Lig 2014/2015 Süleyman Seba Sezonunu; Süper Lig 5 gol Avrupa Ligi 1 gol Türkiye Kupası 3 gol olmak üzere toplamda (28 maçta 9 gol) atarak tamamladı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda B grubunda SL Benfica, SSC Napoli ve FK Dinamo Kyiv ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi 5.maçında, 23 Kasım 2016 tarihinde, SL Benfica ile Vodafone Arena stadyumunda karşılaştı. Maçta 58.dk da Andreas Beck'in ortasında vole ile golünü attı. Beşiktaş JK ile SL Benfica 3-3 berabere kaldı. Vodafone Arena'daki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, ilk gol atan Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Beşiktaş Kulüp tarihindeki 250.golü atarak kulüp tarihine adını yazdırdı.Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü Benfica'ya attı.Beşiktaş, Türk ekipleri arasında Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 5 maçta mağlubiyet yaşamayan ilk takım oldu. Beşiktaş - Benfica maçı %46 oy ile haftanın maçı seçildi.

Cenk Tosun, UEFA tarafından, haftanın golüne aday gösterildi.5 Aralık 2016 tarihinde sonuçlanan oylamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta grup aşamalarında, Haftanın golü % 82 rekor oy ile Cenk Tosun'un attığı gol seçildi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında, Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol grup aşamalarının en iyi golü seçildi. Oylamada, Cenk Tosun %39 oy, Vadis Odjidja %19 oy, Cristiano Ronaldo %18 oy, Robert Lewandowski %10 oy, Ricardo Quaresma %6 oy aldı.Nissan ve Loughborough Üniversitesi, 2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en heyecan verici anlarını belirledi.Bilimsel verilere dayanarak yapılan araştırmaya göre, Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol "Turnuvanın en heyecan verici golü" seçildi.

UEFA AVRUPA LİGİ

Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi 32 turunda, Hapoel Beer Sheva takımı ile eşleşti. 16 Şubat 2017 tarihinde, Toto Jacob Turner Stadyumunda oynanan ilk tur maçında, 42.dk da Ricardo Quaresma'nın ortasında, Cenk Tosun'un şutunu, William kendi kalesine gol attı.60.dk'da Dusko Tosic'in ortasında, Cenk Tosun 2.golü attı.Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva takımını 3-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi Haftanın Oyuncusu oylamasına, % 71 oy ile haftanın oyuncusu seçildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Cenk Tosun, millî kariyerine Almanya'da başladı. U-17'den itibaren her seviyesinde forma giydi. 2010 yılında U-20 forması giymeye başladı ve 3 maçta 1 gol kaydetti. Kısa süre sonra Almanya ümit millî futbol takımına yükseldi. İlk maçında İngiltere U-21'e penaltıdan bir gol kaydetti. Tosun, alt seviyelerde Almanya forması giymiş olsa da Cenk Tosun, 25 Şubat 2011 tarihinde millî takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.14 Kasım 2011 tarihinde Norveç ile Antalya'da oynanan özel karşılaşmalarda ilk kez Türkiye A2 millî takımı aday kadrosuna davet edilmiştir.Bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarak ilk kez A2 millî takım için forma giydi.

29 Mart 2011'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Türkiye'nin 2-0 kazandığı Avusturya maçında ilk kez kadroya çağrılsa da, forma şansı bulamadı. 15 Ekim 2013 tarihinde Hollanda ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanan karşılamasının 74. dakikasında Selçuk İnan'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez A millî takım formasını giymiş oldu.

13 Kasım 2015'de Katar'ın başkenti Doha'daki 12 bin kişilik Abdullah bin Khalifa stadyumun'da oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı Katar maçında A-millî takımdaki ilk resmi golünü attı.24 Mart 2016'da Türkiye'de Antalya da 33 bin kişilik Antalya Stadyumun'da oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı İsveç maçında A-millî takımdaki 2 golü de Cenk Tosun kaydetmiştir.

ÖZEL HAYATI

Cenk Tosun 4 Mayıs 2016 tarihinde Ece Akgürbüz ile evlendi.Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar'ın kıydığı nikahta Cenk-Ece çiftinin nikah şahitliklerini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yaptı.

BAŞARILARI

Takım

Beşiktaş (2 Kupa)

Süper Lig (2): 2016, 2017

Bireysel

Türkiye Kupası Gol Kralı (1): 2016 (7 Gol)

UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın golü ödülü (1): 2016

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşamaları Golü Ödülü (1): 2016

UEFA Şampiyonlar Ligi Nissan En Heyecan Verici Gol (1): 2016

UEFA Avrupa Ligi haftanın futbolcusu ödülü (1): 2017

Türkiye'de Yılın Futbol Takımı (Beşiktaş JK) (1): 2016

Türkiye'de Yılın Spor Takımı (Beşiktaş) (1): 2016

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