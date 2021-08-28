Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

"Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?" sorusu sıklıkla aratılmaktaydı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyu yanıtladı. Bir yakının cenaze namazına iştirak edecek Müslümanların merak ettiği cenaze namazı abdestsiz kılınır mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yanıtlandı. İşte, "Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?" sorusunun yanıtı...

Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cenaze namazı, adından da anlaşılabileceği gibi bir cenaze olduğunda kılınan namazdır. Cenaze namazını normal namazlardan ayırana bazı unsurlar vardır. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Ölen kişinin cenazesinin kılınması farzdır. Cenaze namazı kaç rekat? Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışı nasıl olur? Cenaze namazı duası

CENAZE NAMAZI KAÇ REKAT?

Cenaze namazı normal namazlardan daha farklıdır. Diğer namazlarda tekbirden tekrar kıyama kalkana kadar olan kısma bir rekat adı verilir. Ancak cenaze namazında sadece kıyam ve tekbir vardır. Cenaze namazı ayakta kılınan bir namazdır ve bu namazda 4 kez tekbir edilir. Bundan dolayı cenaze namazında rekat konuşması fazla yapılmaz. Birkaç dakika içerisinde kılınabilecek kısa dualarla birlikte kılınan ancak önemi çok büyük olan farz-ı kifaye bir namazdır.

CENAZE NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?

Cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Ancak kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracak ise, teyemmüm ederek cenaze namazını kılabilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 86).

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?



Cenaze namazı en çok gençler tarafından araştırılmaktadır. Diğer namazlardan farklı olduğu için kılarken hata yapmaktan korkan kişiler bu namazın nasıl kılındığını araştırırlar. Cenaze namazı rüku ve secdesi bulunmayan bir namazdır. Bu namazdaki rükunlar kıyam ve tekbirdir. Cenaze namazında iftitah tekbiri ile birlikte tam 4 tekbir bulunur. Selam vermek ise vaciptir. Bu namazın sünnetleri Allah'a hamd ve sena etmek, Peygamber'e salat ve selam getirmek, hem ölüye hem Müslümanlara dua etmektir. Cenaze namazı kılmak için cenazeye, kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve ardından niyet edilir.

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Cenaze namazı cenazeye yani kıbleye karşı durulup saf bağlandıktan sonra niyet edilmesiyle kılınmaya başlanır. İmam ve cemaat tekbir ederek ellerini bağlarlar. Tekbirin ardından imam ve cemaat Sübhaneke duasını "ve celle senaüke" cümlesi ile birlikte okurlar. Ardından imam ellerini kaldırmayarak tekrar tekbir alır ve cemaat de içerisinden tekbir alır. Herkes içerisinden "salli ve barik" dualarını okur. İmam tekrar aynı şekilde tekbir alır ve bu kez cenaze duası okunur. Bu duayı bilmeyenler ise Fatiha suresini ya da başka bir duayı okurlar. Daha sonra aynı şekilde tekrar tekbir alınır ve selam verilir. Cenaze namazı bu şekilde kılınır.

Cenaze namazı duası cenaze namazı kılan herkesin bildiği dualardır. İlk tekbirin ardından Sübhaneke duası okunur. Ikinci tekbirin ardından ise Salli ve Barik duaları okunur. Üçüncü tekbirden sonra ise cenaze duası okunur ancak bu duayı bilmeyenler Fatiha suresi ya da başka bir dua okuyabilirler. Son tekbirden sonra ise selam verinir ve namaz biter.

CENAZE NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?

Cenaze namazı oldukça önemli bir namazdır. Bu namazı kılmadan evvel abdest alınması önemlidir. Abdestsiz bir şekilde cenaze namazı kılınması caiz değildir. Ancak bir kişi bu namazı kaçıracak olursa teyemmüm edip cenaze namazına katılabilir.

CENAZE NAMAZI NİYETİ

Cenaze namazı niyeti diğer namazların niyetlerinden farklıdır. Cenaze namazına niyet ederken "Allah için namaza, meyyit için duaya er kişi/ hatun kişi niyetine uydum hâzır olan imama" denir.

CENAZE NAMAZININ HÜKMÜ

Cenaze namazının hükmü farz-ı kifayedir. Bu namaz Müslüman kişilerin ölmüş kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerden birisidir. Cenaze namazı yalnızca bir kişi tarafından kılındığı takdirde bu farz yerine getirilmiş olur. Bir din kardeşinin vefat etmesinin ardından namaz kılınması gereklidir. Bu konu hakkında hadis bile vardır. Bu hadis şudur:

• Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın. (Müslim, Cenaiz, 66) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GIYABİ CENAZE NAMAZI NEDİR?

Cenaze namazı kılınabilmesi için cenazenin hazırda bulunması gereklidir. Ancak hazırda bulunmayan cenazeler için de namaz kılınabilir. Buna da gıyabi cenaze namazı adı verilir. Örneğin ülkemizde Çanakkale Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılınmaktadır. Ya da afetlerde kaybedilen kişiler için de gıyabi cenaze namazı kılınır.