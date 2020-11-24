Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı

2 Ekim 2018'de nikah işlemleriyle ilgili gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yla ilgili İstanbul'da açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Şüphelilerin gıyabında yargılandığı davada, iki ay önce kabul edilen ikinci iddianame, ilk iddianameyle birleştirildi. Böylece davada şüpheli sayısı 26'ya çıktı.

Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bu iddianamede Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı ''tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme'' suçlamasıyla; diğer 18 şüpheli ise" tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanıyordu.

ŞÜPHELİLERİN MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

28 Eylül'de kabul edilen ikinci iddianamede altı firari şüpheli hakkında suçlamalar yapılıyor. Buna göre cinayete karışmakla suçlanan zanlılardan muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasit Halit M.'nin, "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisleri isteniyor.

Diğer dört şüphelinin ise "cinayetten sonra suç delillerini ortadan kaldırma" suçlamasıyla beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nda görülen davaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de şikayetçi sıfatıyla katılıyor. Cengiz, bugün "şikayetinin devam ettiğini" açıkladı.

KAŞIKÇI'NIN ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davada Kaşıkçı'nın Mısır'dan gelen siyasetçi arkadaşı Ayman Nour da tanık olarak dinlendi. Nour, Kaşıkçı'nın Kahtani ailesi tarafından tehdit edildiğini kendisine söylediğini anlattı.

Şüphelilere İstanbul barosu tarafından atanan avukatlar, yeni duruşmaya kadar söyleyecekleri bir şey olmadığını belirtti. İki iddianame birleştirildi ve davanın 4 Mart'ta görülmesine karar verildi.

İLK DURUŞMADA 20 ŞÜPHELİ YARGILANIYORDU

İlk duruşması 3 Temmuz'da yapılan kamu davasında, ilk iddianamede adı geçen 20 firari şüpheli yargılanıyordu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ DAVADA NE OLDU?

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturma ve açılan dava ise Kasım 2019'da sona erdi. Beş kişiye idam, üç kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Fakat Kaşıkçı'nin ailesinin sanıkları affetmesi üzerine, idam cezaları daha sonra hapse çevrildi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Türkiye, "olayın aydınlatılmadığı" gerekçesiyle mahkeme kararlarını tepkiyle karşıladı.

KAŞIKÇI'NIN AİLESİ, SANIKLARI AFFETMİŞTİ

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı sanıkları affettiklerini, Suudi Arabistan'da birlikte yaşadığı ailesi adına 22 Mayıs'ta Twitter hesabından duyurmuştu.

NİŞANLISI AFFI TEPKİYLE KARŞILADI

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise Salah Kaşıkçı'nın açıklamasına yanıt vererek, "Kimsenin katilleri bağışlama hakkı yoktur. Ne katilleri ne de bu cinayeti azmettirenleri affedeceğiz" demişti.

ÇOCUKLARINA "ÖDEME" İDDİASI

Amerikan Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına Suudi Arabistan tarafından milyonlarca dolar değerinde konutlar verildiğini ve binlerce dolarlık aylık ödemeler yapıldığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan'da geçerli olan şeriat hükümleri uyarınca öldürülen kişinin ailesinin, cinayeti işleyen kişileri affetmesi durumunda idam cezaları hapis cezasına dönüştürülebiliyor.