Çekleri karşılıksız çıkınca gittikleri fabrikada karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bulunan bir kimya fabrikasının sahibi, iddialara göre karşılıksız çek alarak onlarca kişiyi mağdur ettikten sonra fabrikayı boşaltarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen şahsın fabrikasını boşaltarak kayıplara karıştığını öğrenen mağdurlar ise adliyenin yolunu tuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasının sahibi F.B.K., iddialara göre karşılıksız çek vererek Kocaeli'deki bir çok firmadan bilgisayar, tencere, ayakkabı, iş makinesi, kaynak makinesi gibi ürünler satın aldı. Ödeme gününde ise bankaya giden firma sahipleri, F.B.K.'nın verdiği çeklerin karşılıksız olduğunu gördü. F.B.K.'nın fabrikasına giden mağdurlar, fabrikanın girişine "kiralık" yazısının asıldığını ve içerisinin boşaltıldığını görünce büyük şok yaşadı. Mağdurlar daha sonra Kocaeli Adliyesine giderek F.B.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. F.B.K. isimli şahsın karşılıksız çek vererek aldığı malları fabrikada depoladığı ve Kurban Bayramı tatilinde ise tırlarla kaçırdığı iddia edilirken, mağdurlar şahsın yaklaşık 200 milyon TL'lik vurgun yaptığını iddia etti.

"Bu belki de Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun"

830 bin TL dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunan Mustafa Özlü isimli vatandaş, "Bu arkadaşlar bizlerden kısa vadeli çekle mal temin ettiler. Biz de mal verdik. Biz malları vermeden önce bu arkadaşlar hakkında araştırma yaptığımızda çok olumlu referansları olduğunu gördük ve bu sebeple mallarımızı verdik. Bu arkadaşlar 4-5 yıllık bir firma ama 25 milyon TL'lik bir kredi limitleri var. Evimizi, barkımızı kaybediyoruz. Benim 800 binden fazla zararım var. 6 milyona kadar zararı olan arkadaşlarımız var. Adam piyasayı yaklaşık 200 milyon TL çarptı. Bunun hesabını kim verecek. Biz çekimizi verdik, karşılıksız çıktı. Fabrikaya gittik, içinde hiçbir şey yok. Ne varsa hızlı bir şekilde boşaltıp gitmiş. Şöyle düşünün. Bu belki de Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun. Yaklaşık 200 milyonluk bir vurgun yaptığını düşünüyoruz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"Yaklaşık 150 civarında mağdur olduğunu tahmin ediyoruz"

Çocuklarının yaklaşık 1 milyon TL mağdur olduğunu belirten İsmail Eşiyok ise, "Ben çocuklarımın firması adına bugün buradayım. Bizim şirketimizin çalışma prensiplerinde çekle ticaret yoktu. Ancak, bu şahısın şirketimize ulaşması sonrasında bankalara sorduk. Her şey gayet güzeldi. Sonra 26 Temmuz'da ilk çekimiz patladı, sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne, İcra Dairesine bildirimde bulunduk. Şu anda da savcılıktan çıktık. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Ben direkt bu için Cumhurbaşkanımızın önüne gitmesini istiyorum. O alakadar olursa bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Bu işin hızlandırılıp çözülmesi burada gördüğünüz ya da görmediğiniz yaklaşık 150 iş insanı var. Herkes bir mağduriyet içerisinde. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Biz fabrikaya gittiğimizde bomboş bir bina ile karşılaştık. Bu işi bayramda planlamışlar. Bayram sonrası bankaya gittiğimizde durumu öğrenince fabrikaya gittik. Ortada fabrika yoktu. Fabrika boşaltılarak Türkiye'deki birçok ile malzemeler sevk edilmiş. Benim 1 milyon TL mağduriyetim var. Araç lastikleri verdik. Her firmadan terlikten galoşa, tencere tavaya kadar, akla gelmeyecek paraya döndürülebilecek her şeyi aldı. Aklına ne gelirse onu aldı. Yaklaşık 150 civarında mağdur olduğunu tahmin ediyoruz. Son edindiğimiz bilgilere göre 200 milyonluk liralık bir vurgun var" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber