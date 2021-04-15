Cansever kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansever kaç yaşında, biyografisi nedir?

Arabesk müziğin usta ismi Cansever, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Programa sesi ve şarkılarıyla renkli yorumlar katacak olan Makedonya asıllı sanatçının hayat hikayesi de merak ediliyor. Peki, Cansever kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansever kaç yaşında, biyografisi nedir? Cansever hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Arabesk müziğin usta ismi Cansever, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Programa sesi ve şarkılarıyla renkli yorumlar katacak Cansever'in hayatı ve kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Cansever kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansever kaç yaşında, biyografisi nedir? Cansever hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever8 Temmuz 1967'de doğan Makedonya asıllı söz yazarı ve şarkıcıdır. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri haline geldi.

1967 senesinde Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Cansever[1] daha 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetmiştir. Çocukluk dönemlerinden bu yana müzik dünyasında yer alan Cansever, ilk albümü Kemano Başal E Romengeyi 1992 senesinde Makedonya'da çıkarmış ve bu şarkı sayesinde çok büyük bir başarı yakalamıştır.

1997 YILINDA İBRAHİM TATLISES TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

1997 senesinde ilk kez ibrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' isimli programa çıkarak 'Kara Çadır' ismine sahip ünlü Yemen türküsünü kendine has yorumuyla seslendirerek çok fazla beğeni topladı. Böylelikle de Cansever'in Türkiye macerası başlamış oldu. 1997 yılında Ecce Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.

Her geçen sene yeni albüm ve şarkılarıyla ününe ün katan Cansever'in yıllara göre çıkardığı albümler ve detayları aşağıdaki gibidir.

1998 senesinde Ecce Müzik etiketiyle çıkardığı Cemalim isimli albümde dillere pelesenk olan şarkılara yer verdi. Bu albümde Cemalim, Sen ağlama, Yar, Ekmeği Kazanmak Zor, Durdudun Dünyayı, Sensiz Olmaz, Deme Deme, Yüce Dağ Başında, Kışlalar Doldu Bugün (Uzun Hava), Şehidin Mektubu, Mehmeyikun, Saracagihe, İhimere, Hayde, Aman şarkıları yer aldı. Cemalim adlı türküyü kendi tarzıyla yorumlamasından dolayı Türkiye'de büyük bir kitle tarafından tanındı ve sevildi.

2000 yılında Yollar Hasta Ben Yorgunum albümünü çıkardı

2000 yılında yine Ecce Müzik etiketiyle çıkardığı Yollar Hasta Ben Yorgunum isimli albümünde Yollar Hasta Ben Yorgunum, Duman Oldum, Yar Oy, Nöbetteyim, Sen Varya Sen, Boşuna Yollara Bakıp Bekledim, Gel Bu Aşkı Yaşayalım, Zalim Felek, Bitermi Ola, Seni Gidi Çapkın, Ağlayamamki adlı şarkılarına yer verdi. Bu albümü de Türkiye'de sevilerek dinlenen albümler arasında yer aldı.

2000/2006yıllarında Farklı Yorum albümünü çıkardı

6 senelik bir zaman dilimine albüm çıkarmayan Cansever 2006 yılında Farklı Yorum isimli albümünü Âti Müzik etiketiyle çıkardı. Bu albümde ise Aldanma çocuksu, Eller Aldı, Zalim, Sevmek, Terketmek Ne Kadar Kolay, Acıların Kadını, Canım Dediklerim, Bu Şehirde Yaşanmaz, Ağla Gözbebeğim, Sevgilim Ol adlı şarkılarına yer verdi.

2006/2013yıllaarında Hey Denysha isimli yabancı albümü çıktı

Cansever Farklı Yorum isimli albümünden sonra yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı müzikten uzak kalmıştı, 2013 senesinde Deno Records etiketiyle çıkardığı Hey Denysha isimli yabancı albümüyle tekrar gündeme geldi ve uzun bir süre konuşuldu.

2014/2016 yıllarındaBen Ne Günler Gördüm, Hala Seviyorum ve Roman Kızı albümü çıktı

Cansever Hey Denysha albümüyle popülerliğini geri kazanmasının hemen sonrasında 2014 senesinde Ben Ne Günler gördüm isimli albümünü Bonus Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşturdu. Bu albümde; Ben Ne Günler gördüm, Sen de Gittin, Sustum, Vay Babo, Su Olsam Sensiz Akmam Ki, Saygı Duyarım, Yetti Canıma, Anam Olsaydı, Biz ikimiz, Nöbetlerdeyim, Cala Cala adlı şarkılarına yer verdi. 2014 senesinde ayrıca Roman Kızı isimli tekli çalışmasını da Senfoni Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. 2015 senesinde Senfoni Müzik etiketiyle çıkardığı Hala Seviyorum isimli albümünde ise Duygular Kilitli, Davacıyım, Dön Gayrı, Sevdalandım, Sen Adam Olamazsın, Aman, Bıktım, Hırsımdan Yaşıyorum, Hala Seviyorum adlı şarkılarına yer verdi.

2016/2017yıllarında Doya Doya Arabesk albümü çıktı

Cansever 2016 senesinde ise Ateş Müzik etiketiyle Doya Doya Arabeskisimli albümünü çıkardı. Bu albümde de Dünyayı Yakarım, Sayfalar Yetmez, Bu Aralar, Nefesimsin, Haram Olsun, Aşk Laftan Anlamaz Ki, Kime Bu İnat, Deli Fırat, Oyna Bana, Selfi adlı şarkılarına yer verdi. Kime Bu İnat isimli şarkısı milyonlarca dinlemeye ulaşarak hit oldu. 2017 Senesinde Ateş Müzik etiketiyle yayınlanan Yenildik isimli şarkıda Haktan ile düet yaptı.

2018/Günümüz Roman Havası ile yeniden hit oldu

2018 senesinde Barış ile yaptığı Son Ütücü isimli düetiyle tekrar müzik severlerle buluşan Cansever 2019 senesinde ise Kobra Murat & Dj Yılmaz'la beraber Havalı Geliyor isimli roman havasını seslendirdi. Çukur Adlı dizide de kullanılan popüler şarkı Cansever[9]'in varlığını tekrar kanıtlayan bir şarkı oldu. Cansever Müzik etiketiyle çıkardığı Cansever Ce albümünde yer alan Havalı Geliyor adlı popüler şarkı haricinde; Para Para, Düşün Biraz, Rollerdesin Sadece, Şeytan Diyor ki (Slow Version), Selfi ve Ake gilavava adlı şarkılar yer aldı.

CANSEVER KAÇ YAŞINDA?

Cansever, 1967 doğumlu olup 54 yaşındadır.