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Canan Ergüder: Geri dönmeye çaba gösteriyorum

Hürriyet - Haberler | Magazin
Canan Ergüder: Geri dönmeye çaba gösteriyorum

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu "Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu "Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. İyiyim, sağlıklıyım.' ifadelerini kullandı.

Zor günleri geride bırakan oyuncu altı ayda bir kontrol yaptıracağını söyledi; 'Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç"

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ

2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde eşiyle objektif karşısında poz vermişti.

Ergüder, gönderisine, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla, muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel." ifadelerini not düşmüştü.

GALAYA KATILDI

Daha önce de 'Sadan Hanım' filminin galasında yeni imajıyla kamera karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuşan oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek, yaşadığı süreci anlatmıştı.

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