Çanakkale kurban kesim yerleri! 2021 Çanakkale kurban satış yerleri, pazar yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Adres ve iletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Çanakkale oldu. Peki, Çanakkale kurban kesim yerleri nerededir? Çanakkale kurban satış noktaları belli oldu mu? Çanakkale'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Çanakkale kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Çanakkale kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Çanakkale kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Çanakkale kurban kesim yerleri 2021! Çanakkale kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ÇANAKKALE KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Çanakkale kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

KEPEZ BELDESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURBAN KESİM YERİ - CUMHURİYET MAH. MUHTAR UZUN AHMET CADDESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SONU KEPEZ/ÇANAKKALE - 0286 263 6464 (1004)

KEPEZ BELDESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURBAN KESİM YERİ - HAMİDİYE MAH. 960 TOKİ KONUTLARINDAKİ HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU CAMİ ARKASI KEPEZ/ÇANAKKALE - 0286 263 6464 (1004)

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KURBANLIK KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK KESİM YERİ - İSMETPAŞA MAHALLESİ METİN OKTAY CADDESİ NO:302 (ESKİ BETON SANTRALİ) ADRESİNDE BELEDİYEYE AİT YER - 0286 444 17 17

KULA MEZBAHASI - EDREMİT CADDESİ HALI SAHA KARŞISI KULA MEZBAHASI - 541485 53 95

AYVACIK PANAYIR YERİ - AYAVCIK PANAYIR YERİ - 0286 712 18 93-94

KÜÇÜKKUYU BELDESİ İTFAİYE ALANI - GÖKÇETEPE MAHALLESİ HALİL EFENDİ CADDESİ NO:92 - 0286 752 50 54

BAYRAMİÇ BELEDİYE MEZBEHANESİ - CAMİCEDİT MH BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE - 0286 773 10 16

(BÜYÜK BAŞ) BİRİNCİ SINIF BELEDİYE MEZBAHASI - HAMDİBEY MAHALLESİ KARAÇAYIR MEVKİİ CANLI HAYVAN PAZARI YANI BİGA/ÇANAKKALE - 02863161262

(KÜÇÜKBAŞ) CANLI HAYVAN PAZARI - HAMDİBEY MAHALLESİ KARAÇAYIR MEVKİİ CANLI HAYVAN PAZARI BİGA/ÇANAKKALE - 02863163339

BELEDİYE MEZBAHANESİ - BELEDİYE MEZBAHANESİ BOZCAADA/ÇANAKKALE - YOK

ŞERİF ALİ GÜLENÇ KOYUN-KEÇİ ÇİFTLİĞİ - ALAYBEY MAH. AYANA KÜME EVLERİ 735/1 BOZCAADA/ÇANAKKALE - 05376947119

KALFAOĞLU ET ENTEGRE TESİSLERİ - KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ/ÇAN - 0 286 416 22 88

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (MUSA ACAR) - BOZGUÇ KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 535 719 90 36

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (BERKAY CAN) - YAYA KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 546 511 25 06

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (MEHMET EMİN ÖZKUL) - DURALİ KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 535 565 02 78

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (AHMET ÇETKİN) - KOCAYAYLA KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 532 604 22 61

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (CEMAL ÇİFTÇİ) - YAYKIN KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 532 460 26 80

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (ELZEM ET) - KARAKOCA KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 532 365 32 73

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (SEYHAN ÇETİN) - TERZİALAN BELDESİ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 530 389 61 41

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (ERKAN TAŞ) - KALBURCU KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 505 397 47 01

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (NURETDİN AKSOY) - HACIKASIM KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 537 680 52 01

GEÇİCİ KURBAN KESİM YERİ (MEHMET IŞIK) - HACILAR KÖYÜ ÇAN/ÇANAKKALE - 0 542 383 60 77

ESKİ ÇOCUK ESİRGEME VE YETİŞTİRME YURDUNUN OLDUĞU YER - İSMETPAŞA MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ - 0286 814 12 42

ESKİ ÇOCUK ESİRGEME VE YETİŞTİRME YURDUNUN OLDUĞU YER - İSMETPAŞA MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ - 0286 814 12 42

EZİNE MEZBAHANESİ - SEFERŞAH MAHALLESİ TABAKHANE CADDESİ NO:5 EZİNE/ÇANAKKALE - 05337639328

EZİNE PAZAR YERİ - PAZAR YERİ EZİNE/ ÇANAKKALE - 05335678498

EZİNE TALEBE YURDU - SEFERŞAH MAH. KOCAHENDEK SOK. 36 EZİNE, ÇANAKKALE - 05335678498

GÜRCAN OTOPARK - CAMİKEBİR MAHALLESİ ABDURRAHMAN BEY CADDESİ EZİNE/ ÇANAKKALE - 05443393950

GÜNDOĞDU POMED MEZBAHANESİ EZİNE/ ÇANAKKALE - BOZALAN KÖYÜ - 05337639328

GEYİKLİ BELEDİYESİ - CUMHURİYET MAHALLESİ GARNİZON CADDESİ ASKERİ ALAN - 02866386212

KARDEŞLER KASAP ET MANGAL - CAMİKEBİR MAHALLESİ ALİSAYİM KAYA BULVARI 20/D EZİNE ÇANAKKALE - 05325660339

EZİNE MEZBANESİ - SEFERŞAH MAHALLESİ TABAKHANE CADDESİ NO:5 EZİNE/ÇANAKKALE - 05337639328

MELİH GÜNDOĞDU GÜNDOĞDU POMED MEZBAHANESİ EZİNE/ ÇANAKKALE - BOZALAN KÖYÜ - 05425658458

PINARBAŞI SALÇA FABRİKASI - PINARBAI KÖYÜ EZİNE/ÇANAKKALE - 05053339912

MELİH GÜNDOĞDU - POMED ENTEGRE ET TEİSLERİ - 05425658458

RECEP BULUT - CAMİKEBİR MAHALLESİ ALİ SAİM KAYA ALP BULVARI NO:20/D - 053256660339

PINARBAŞI SALÇA FABRİKASI - PINARBAŞI KÖYÜ EZİNE/ÇANAKKALE - 05053339912

EZİNE MEZBANESİ - SEFERŞAH MAHALLESİ TABAKHANE CADDESİ NO:5 EZİNE/ÇANAKKALE - 05337639328

GEYİKLİ BELEDİYESİ - CUMHURİYET MAHALLESİ GARNİZON CADDESİ ASKERİ ALAN - 02866386212

BELEDİYE YENİ MEZBAHANE YANI. - SÜTLÜCE KAYNARCA MEVKİİ - 0286 566 1011

BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ MEZBAHANESİ YANI. - ALAATTİN MAH. SANAYİ ÇIKIŞI KAVAKTEPE YOLU - 0286 566 1011

EVREŞE BELEDİYE MEZBAHANESİ YANI - EVREŞE/ GELİBOLU - 0286 577 52 53

KAVAK BELEDİYE MEZBAHANESİ - KAVAK/ GELİBOLU - 0286 597 75 06

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVANLAR GÖKÇEADA BELEDİYE MEZBAHANESİ ---- KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK HAHVANLAR FATİH MH. YALI CD. JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞI YANINDAKİ YEŞİL ALAN - FATİH MH. - 286 887 2476

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HAYVANLAR GÖKÇEADA BELEDİYE MEZBAHANESİ ---- KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK HAHVANLAR FATİH MH. YALI CD. JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞI YANINDAKİ YEŞİL ALAN - FATİH MH - 286 887 2476

LAPSEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİM YERİ - YENİCEKÖY YOLU ÜZERİNDEKİ BELEDİYE MEZBAHANESİ - 0 286 512 10 44

LAPSEKİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİM YERİ - LÂPSEKİ BELEDİYE GARAJI - 0 286 512 10 44

ÇARDAK KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLECEK YERLER - 0 286 532 05 00

UMURBEY KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLECEK YERLER - 0 286 542 70 09

ÇANAKKALE YENİCE KURBAN KESİM TESİSİ - ESKİ YENİCE MAH. MEZBAHA CAD. NO : 41 YENİCE - İşletmeci Erdoğan KIYAK (Tel : 0.532.365 32 73)

ÇANAKKALE YENİCE NEVRUZ KÖYÜ İLHAMİ YILMAZ KURBAN KESİM YERİ - NEVRUZ KÖYÜ YENİCE ÇANAKKALE - İlhami YILMAZ (0.542.631 49 87)

ÇANAKKALE YENİCE KALKIM BELDESİ KURBAN KESİM YERİ - ATATÜRK MAHALLESİ LİSE ARKASI FATİH KONUTLARI YANI - Muhammet YILDIZ 0.544.254 38 16

ÇANAKKALE YENİCE KALKIM BELDESİ MEHMET ERTAŞ KURBAN KESİM YERİ - CUMHURİYET MAHALLESİ RUM UŞAĞI MEZARLIK YANI HAMDİBEY YOLU PETROL ARKASI YENİ SANAYİ KALKIM - YENİCE - ÇANAKKALE - Mehmet ERTAŞ (0.545.638 44 33)

MUSTAFA EGE KURBAN KESİM YERİ - KURTULUŞ MAHALLESİ BALIKESİR ASFALTI, ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANLARI KARŞISI YENİCE - ÇANAKKALLE - Mustafa EGE (0.532.341 18 00)

ÇANAKKALE YENİCE PAZARKÖY KÖYÜ ÖZKAN ORHAN KURBAN KESİM YERİ - İSTİKLAL MAHALLESİ, KORU ORMAN MEVKİİ, YENİCE - ÇANAKKALE - Özkan ORHAN (0.546.845 07 11)

ÇANAKKALE YENİCE ÇAKIR KÖYÜ RECEP ARSLAN KURBAN KESİM YERİ - ÇAKIR KÖYÜ YENİCE ÇANAKKALE - Recep ARSLAN (0.541.690 29 04)

ÇANAKKALE YENİCE AŞAĞI KARAAŞIK KÖYÜ EROL ÜNAL KURBAN KESİM YERİ - AŞAĞI KARAAŞIK KÖYÜ YENİCE ÇANAKKALE - Erol ÜNAL (0.546.254 02 33)

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇANAKKALE KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

BAKİ MEHMET UYGUR - SARICAELİ KÖYÜ - 0542 437 14 06

YUSUF KESEN - AKÇALI KÖYÜ - 0545 907 54 04

SALİH DURGUT - YAPILDAK KÖYÜ - 0531 326 17 17

YAHYA ERDOĞAN - IŞIKLAR KÖYÜ - 0536 574 65 54

NURİ ATEŞ - TERZİLER KÖYÜ - 0530 944 49 96

SUAT ACAR - YAPILDAK KÖYÜ - 0542 453 62 23

TAYYİP KURT - SARICAELİ KÖYÜ - 0542 425 40 05

ALİ İHSAN SİDAR - KALABAKLI KÖYÜ - 0542 446 76 72

YAKUP DOĞAN - SARICAELİ KÖYÜ - 0543 742 77 20

VAHİT AKÇALI - SARAYCIK KÖYÜ - 0542 382 15 95

EYÜP ÇAKIROĞLU - KIZILKEÇİLİ KÖYÜ - 0532 423 77 33

İSMAİL IŞIN - SERÇİLER KÖYÜ - 0541 352 44 58

ŞERAFETTİN AYDIN - KİRAZLI KÖYÜ - 0543 454 13 29

ADEM KIRAY - KİRAZLI KÖYÜ - 0543 454 13 29

HASAN DAĞLI - KİRAZLI KÖYÜ - 0545 290 15 26

NADİRE ÇETİN - KARACAÖREN KÖYÜ - 0543 945 29 76

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2020 YILI KURBANLIK KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞ YERİ - İSMETPAŞA MAHALLESİ METİN OKTAY CADDESİ NO:302 (ESKİ BETON SANTRALİ) - 0286 444 17 17

KEPEZ BELEDİYESİ KURBANLIK SATIŞ YERİ - CUMHURİYET MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:51 KEPEZ/ÇANAKKALE - 0286 263 64 64-05064162304

KÜÇÜKKUYU BELDESİ CEMALİ BURNAZ FUTBOL SAHASI - GÖKÇETEPE MAHALLESİ PLEVNE CEDDESİ - 752 50 54

AYVACIK PANAYIR YERİ - AYVACIK PANAYIR YERİ - 0286 712 18 93-94

BAYRAMİÇ PANAYIR YERİ ALANI - GÜVEMCİK MH. BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE - 0286 773 12 12

BİGA CANLI HAYVAN PAZARI - HAMDİBEY MAHALLESİ KARAÇAYIR MEVKİİ CANLI HAYVAN PAZARI BİGA/ÇANAKKALE - 02863163339

JANDARMA KARŞISI OTOPARK - ALAYBEY MAH. JANDARMA KARŞISI BELEDİYE OTOPARKI BOZCAADA/ÇANAKKALE - YOK

KURBAN SATIŞ YERİ - ÇAN ŞEHİR MEZARLIĞI ALTI ESKİ PANAYIR YERİ ÇAN/ÇANAKKALE - çan belediyesi 02864166090

ESKİ ÇOCUK ESİRGEME VE YETİŞTİRME YURDUNUN OLDUĞU YER - İSMETPAŞA MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ - 0286 814 1242

ESKİ ÇOCUK ESİRGEME VE YETİŞTİRME YURDUNUN OLDUĞU YER - İSMETPAŞA MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ - 0286 814 1242

EZİNE MEZBAHANESİ - TABAKHANE CADDESİ EZİNE/ ÇANAKKALE - 05538551595

PANAYIR YERİ - CAMİKEBİR MAHALLESİ EZİNE/ ÇANAKKALE - 05444759212

GEYİKLİ KASABASI PAZAR YERİ - PAZARYERİ GEYİKLİ/EZİNE/ÇANAKKALE - 05538551595

PANAYIR YERİ - CAMİBİR MAHALLESİ EZİNE ÇANAKKALE - 0286 618 52 31

GEYİKLİ PAZAR YERİ EZİNE ÇANAKKALE - GEYİKLİ PAZARYERİ EZİNE ÇANAKKALE - 0 (286) 638 50 56

GEYİKLİ BELEDİYESİ - GEYİKLİ BELEDİYESİ AÇIK PAZAR YERİ - 02866386212

GEYİKLİ BELEDİYESİ - GEYİKLİ KASABASI PAZAR YERİ PAZARYERİ GEYİKLİ/EZİNE/ÇANAKKALE - 05538551595

EZİNE BELEDİYESİ PANAYIR YERİ - PANAYIR YERİ CAMİKEBİR MAHALLESİ EZİNE/ ÇANAKKALE - 05444759212

EZÇİNE MEZBAHANESİ - EZİNE MEZBAHANESİ TABAKHANE CADDESİ EZİNE/ ÇANAKKALE - 05538551595

BELEDİYE YENİ MEZBAHANE - SÜTLÜCE KAYNARCA MEVKİİ - 0286 566 1011

BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ MEZBAHANESİ - ALAATTİN MAH. SANAYİ ÇIKIŞI KAVAKTEPE YOLU ÜZERİ - 0286 566 1011

EVREŞE BELEDİYE MEZBAHANESİ - EVREŞE/GELİBOU - 0286 577 52 53

KAVAK BELEDİYE MEZBAHANESİ - KAVAK/ GELİBOLU - 0286 597 75 06

GÖKÇE OTEL YANI - ÇINARLI MH. FEVZİ ÇAKMAK CD. - 286 887 2476

PAZAR YERİ - ÇINARLI MH. FEVZİ ÇAKMAK CD. - 286 887 2476

LAPSEKİ KURBAN SATIŞ YERİ - GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAHALLESİ İKİ ALATLI SOKAK, - 0 286 512 10 44

ÇARDAK KURBAN SATIŞ YERİ - TEKKE MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ, - 0 286 532 05 00

UMURBEY KURBAN SATIŞ YERİ - CUMHURİYET MEYDANI ATATÜRK HEYKELİ ARKASI İLE TATLI SU ÇEŞMESİ ETRAFINDAKİ ALAN - 0 286 542 70 09

ÇANAKKALE YENİCE KURBAN SATIŞ YERİ - HACI HASAN MAHALLESİ ARMUTLUKORU MEVKİİ - Berna ÖZEN 0.544.494 26 60

ÇANAKKALE YENİCE KALKIM BELDESİ KURBAN SATIŞ YERİ - CUMHURİYET MAHALLESİ REŞADİYE CADDESİ ESKİ GÜREŞ ALANI KALKIM - YENİCE - ÇANAKKALE - Muhammet YILDIZ 0.544.2543816

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.