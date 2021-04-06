Çanakkale'de vaka sayısındaki korkutan artışa karşı yeni önlemler alındı
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Çanakkale'de vaka sayısındaki korkutan artışa karşı yeni önlemler alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'de vaka sayısındaki korkutan artışa karşı yeni önlemler alındıÇANAKKALE'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 348,81'den, 546,77'ye yükseldi.

Çanakkale'de vaka sayısındaki korkutan artışa karşı yeni önlemler alındı

ÇANAKKALE'de, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı bir haftada 348,81'den, 546,77'ye yükseldi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları üzerine Vali İlhami Aktaş başkanlığında koronavirüs tedbirlerini görüşerek, kentte yeni kısıtlamalar getirdi. Halk pazarında alınan önlemler kapsamında yalnızca sebze ve meyve tezgahları kuruldu. Kolluk kuvvetlerinin açık alanlarda HES kodu sorgulaması yapması ve şehirdışından gelen misafirlerin geldikleri evlerde 10 gün süreyle izole olmaları kararlaştırıldı.

Kentte, 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte vaka sayısındaki artış hızla sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisine yükselen kentte, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 107,29, 6-12 Mart tarihleri arasında 149,76, 13-19 Mart tarihleri arasında 202,75, 20-27 Mart tarihleri arasında 348,81 ve 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 546,77 olarak gerçekleşti. Son hafta açıklanan vaka sayısıyla Çanakkale, koronavirüs hasta oranında Türkiye dördüncüsü oldu.

PAZARDA YALNIZCA SEBZE VE MEYVE REYONLARI AÇILDI

Alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. Kentte koronovirüs yayılımını önlemek adına yeni tedbirler alındı. Kenteki pazarlarda yoğunluğu azaltmak için bazı tezgahların farklı gülerde kurulması kararlaştırıldı. Halk pazarlarında sebze meyve gibi satış tezgahlarının salı ve cuma günü kurulması, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece çarşamba günleri kurulması kararlaştırıldı. Pazar yerindeki tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına, pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmaması ve bu nedenle giysi deneme kabinlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bugün kurulan halk pazarında yalnızca sebze ve meyve tezgahları açıldı. Pazaryerinin daha sakin olduğu görüldü.

ESNAF DA VATANDAŞ DA ALINAN TEDBİRLERDEN MEMNUN

Pazar esnafı Irmak Özdemir, "Alınan tedbirler sağlımız için büyük katkı sağlayacak. Çünkü her şey maddiyat değil. Hepimiz sağlığımızın yanında ekmek paramızı kazanmak için çabalıyoruz. İnşallah bu alınan tedbirler hayırlısı olur. Alınan kararları ve tedbirleri yerinde buluyorum. Bugün Salı olduğu için sebze, meyve, gıda, zeytin, peynir gibi benzeri yiyecek grupları tezgahlarını açtı. Züccaciye, oyuncak, giysi ise Çarşamba günü açılacak" dedi.

Pazar alışverişi yapan tıp fakültesi öğrencisi Duygu Kaya da, "Ben insanların özel olarak giyim bölümüne geldiğini zannetmiyorum. Buraya gelmişken, geziyorlardı. Gezmeyi azalttığı için alınan tedbirlerin belki faydası olabilir" diye konuştu.

Pazar alışveriş yapan Oktay Akın ise, "Çanakkale daha önce vaka sayılarında gerideyken, şuanda Türkiye'de dördüncü sırada yer alıyor. Cuma günleri pazaryeri çok kalabalık oluyordu, Salı günleri çok kalabalık olmuyor. Herkesin bu tedbirler kapsamında idare etmesi gerekiyor. Çünkü alınan bu tedbirler pazaryerindeki yoğunluğu da azaltacaktır. Giyim, nalbur kısmında yoğunluk oluyor. Bu alınan tedbirler o yoğunluğu azaltır" şeklinde konuştu.

AÇIK ALANLARDA HES KODU SORGULAMASI YAPILACAK

Kovid-19 tedbirleriyle ilgili; belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanması, sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin; sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekan ve zamanlar dışında sokağa çıkmamaları kararlaştırıldı. Kolluk kuvvetleri artık açık alanlarda da HES kodu sorgulaması yapacak. İl dışından gelen mukim veya misafirler en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olacak ve ev ziyaretlerinde bulunmamaları konusunda uyarılacak.

Torununun yanına gitmek üzere şehirdışına çıkmaya hazırlanan Seher Tümbül, "Aşımızı olduk. Evimizden çıkmayarak tedbirimizi alıyoruz. Çanakkale'de artış bir hayli yükseldi. Öğrendiğimiz kadarıyla bir takım sıkı önlemler alındı. Biz alınan tedbirler kapsamında yine de mesafeli ve dikkatli olmaya gayret gösteriyoruz. Maskesiz çıkmıyoruz. Sosyal mesafe ev el hijyeni kurallarına uyuyoruz. Dışarıda artık HES kodu uygulanması yerinde bir karar olmuş. Bir yerden başlanması gerekiyordu" dedi.

Eşini yolcu eden Hasan Tümbül ise, "Biraz geç kalınmış kararlar olsa da alınan tedbirleri olumlu değerlendiriyorum. Daha da sıkı tedbirlerin alınması şart. Çünkü tedbirsiz bırakıldığı takdirde vatandaşlar sürekli dışarı çıkıyor. Alışveriş yapıyor. Tedbirler sokağa çıkma yasağına kadar alınması lazım. Çünkü Çanakkale'de vaka sayısı çok yükseldi" diye konuştu.

TEDBİRLERE UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Yeni kararlara uymayanlar hakkında '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacak.

Çanakkale'de vaka sayısındaki korkutan artışa karşı yeni önlemler alındı
Çanakkale'de vaka sayısındaki korkutan artışa karşı yeni önlemler alındı
Çanakkale'de vaka sayısındaki korkutan artışa karşı yeni önlemler alındı
Çanakkale'de vaka sayısındaki korkutan artışa karşı yeni önlemler alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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