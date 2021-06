Can Yücel şiirleri - Kısa Can Yücel'in en sevilen aşk şiirleri ve sözleri

Türk Edebiyatı'nın önde gelen şairlerinden olan Can Yücel geride bir çok eser bırakmıştır. Bunlardan en çok sevilenleri ise Bağlanmayacaksın, Kendimden Özür Diliyorum, Baba şiiri ve Sevgi Duvarı şiiridir. İşte, Can Yücel şiirleri - Kısa Can Yücel'in en sevilen şiirleri ve aşk şiirleri