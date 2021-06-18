Can Yücel şiirleri - Kısa Can Yücel'in en sevilen aşk şiirleri ve sözleri

Türk Edebiyatı'nın önde gelen şairlerinden olan Can Yücel geride bir çok eser bırakmıştır. Bunlardan en çok sevilenleri ise Bağlanmayacaksın, Kendimden Özür Diliyorum, Baba şiiri ve Sevgi Duvarı şiiridir. İşte, Can Yücel şiirleri - Kısa Can Yücel'in en sevilen şiirleri ve aşk şiirleri

İlk şiirlerini, 1950'de yayımlanan 'Yazma' kitabında toplayan Yücel, 1945-1965'te "Yenilikler", "Beraber", "Seçilmiş Hikayeler", "Dost", "Sosyal Adalet", "Şiir Sanatı", "Dönem", "Yöne", "Ant", "İmece", "Papirus" adlı dergilerde yazdı. işteCan Yücel hayatı hakkında merak edilenler...

CAN YÜCEL ŞİİRLERİ

Can Yücel'in en sevilen 20şiiri

1. Buluşmak Üzre

"Diyelim yağmura tutuldun bir gün

Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek

Öbür yanda güneş kendi keyfinde

Ne de olsa yaz yağmuru

Pırıl pırıl düşüyor damlalar

Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın

Dar attın kendini karşi evin sundurmasına

İşte o evin kapısında bulacaksın beni"

2. Sevgi Duvarı

"Baktım gökte bir kırmızı bir uçak

Bol çelik bol yıldız bol insan

Bir gece Sevgi Duvarını aştık

Düştüğüm yer öyle açık öyle seçik ki

Başucumda bi sen varsın bi de evren

Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi

Yalnızlığım benim çoğul türkülerim

Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi"

3. Küçük Kızım Su'ya



"Bir derin uykudaydım ölümün içinden

Açtım ki gözlerimi

Bir suyun gölgesi gibi

Kendisi adeta bir suyun

Ayakucumda sen oturuyorsun

Şiir getirenlerin çok olsun çocuğum!"

4. Farzet Hiç Ayrılmadık

"Farzet hiç ayrılmadık

Gözümde tütüyor

Gözümü tütsülüyorsun hala

Hep birlikteyiz sanki

Seninle ben ve DÜNYA"

can yücel fotoğraf

5. Hayır

"Yuvarlanan yıldızlar içinde saçlarımız,

Boylarımız büyür usul usul;

Duyulmasın diye gürültüler uykularda

Yağmurlar yağar geceleri."

6. Hayal Oyunu

"Ellerindi ellerimden tutan

Ellerimdi ellerinden tutan…

Bıraktığı anda ellerimiz ellerimizi

Gökyüzüne vuracaktı gölgeleri ellerimizin

Kimbilir kaç martılar halinde

Bir masada karşı karşıya

Seyrederken dudaklarını senin

Dile gelmiş ilk Türkçeydik

Henüz başlamış kül rengi bahar

Ne savaş, ne barıştık biz…

Bu dünyaya yeni gelmiş bir diyar

Manolyaya gece konmuş kumrular"

7. Bir Sen Eksiktin Ayışığı

"Bileklerimizi morartmış yeni Alman kelepçeleri,

Otobüsün kaloriferleri bozuldu Kaman'dan sonra

Sekiz saat oluyor karbonatlı bir çay bile içemedik,

Başımızda perensip sahibi bir başçavuş.

Niğde üzerinden Adana Cezaevine gidiyoruz…

Bi sen eksiktin ayışığı

Gümüş bir tüy dikmek için manzaraya!"

8. Kuşlar Vardır

"Kuşlar vardır, cana benzer havalarda;

Soğuksa kar, baharsa yaprak;

Bir başına büyür toprakta ömrümüz,

Güneşle yeşil elleriyle çıplak;

Nefeslerle sürüp giden yaşamamız

Bir su kenarına gelir durur;

Ekmekten, şaraptan öte nimetler vardır;

Yürünmez öyle hep, bazen susulur."

9. Yeşil

"Gözlerini kapatır beklerdi;

Yaprağa benzer ellerini, avuçlarını uzatır,

Beklerdi işitinceye dek

Ağacın dalında, rüzgarda;

Yeşili duydu mu uyurdu

Rüyasında…"

10. Güzel'e

"Dün gece senin küçücük elinle yalnız yattık

Yalnız senin küçücük elinle yalnızlık

Kandilli ilkokulu kadar kalabalık

Zilleri çaldığında düşlerinin

Sınıfların kapıları ardına kadar açık

Gökyüzünün, denizin, toprağın, hayalle, emeğin

Haklı sınıfları"

11. Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim

"Hayatta ben en çok babamı sevdim.

Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk

Çarpı bacaklarıyla ?ha düştü, ha düşecek ?

Nasıl koşarsa ardından bir devin,

O çapkın babamı ben öyle sevdim.

Bilmezdi ki oturduğumuz semti,

Geldi mi de gidici ? hep, hepp acele işi! ?

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi.

Atlastan bakardım nereye gitti,

Öyle öyle ezber ettim gurbeti."

12. Dumanın Doğrusu

"Dumanın Doğrusu

Kolay gelsin vapurun dumanı!

İnersin sen de birgün yeryüzüne,

Benim gibi yağmur diye!

İy'de edersin!"

13. Ellerimde Bir Göztaşı

"Dedim, dünya gibi bulut yok dünya üstünde

Ellerimde bir göztaşı, gözlerim boş gidiyordum

Ne bileyim, bir türkünün böyle Veysel olduğunu

Açıldım, çıkmaz bir sokak gibi, kapanınca denizde"

14. Baharın Azizliği

"Kibrit çakıyorsun karanlıkta

badem çiçeklerini görmek için

Ve mart denizlerinde tedirgin bir çift

sarnıç gemisi gözlerin

Bir iş açacaksın sen başımıza

yangın mı olur artık, bahar mı?"

15. Cehennemin Dibi

"Uğradığım meyhanelerde hep senin içimin var

Ben mezesiz demleniyorum biliyorsun

İçerken hep yanımda

Yanımda buğulu bir bardak

Bir bardak su gibi

Yanımda hep sen varsın."

16. Hayırsız Ada

"Bir haftadır yok yere dolaşıp duruyordum

Bir haftadır içimde bir kırlangıç fırtınası

Siyahın biri konup biri kalkıyor

Şişli'den taa Rami'ye kadar

Her sokağın ayrı bir kanat çırpışı var

Yeni Cami önlerindeydim sonra

Vapur düdüklerinden anladım

Bir haftadır seni ararmışım meğer"

17. Öğretmenin Düşü

"Mavi bir ışık yandı gözlerimde

Gökyüzü öyle yakın

Çocuklar doğacak çocuklarım

Ve öyle yağmur ki toprak, koklarsın

Ellerim bütün hayvanlar alemi,

Hangi ağacı çalsam açıyor

Uzaylar uslu,

Yönlerim yörük

sağduyularım sol duyu"

18. Gün Yalımı

"Duvar dibindeydiler bi bakış baktı

Şimdi ışık yıllarında yaşıyor o çiçekler

Heyt bu kadına can veren tanrım

Sarı bir yatış var bütün çarşaflardan ayrı

Gelirim demişti bugün için

Gözlerim güneş saatinde"

19. Kar Havası



"Şehir demir almış bir gemi karda

Kalktı kalkacak

Belki de seni bekliyoruz böyle

Gene en son dakkada geleceksin"

20. Sevgili Gençlik

"Öyle parçalandım ki ömrümde

Sevgiyle öfke arasında,

Sevgimi öfke vurdu

Öfkemi sevgi kaçırdı

İçim parçalandı arada

Bi de bi gün baktım gökyüzüne bir bayram gecesi

Bi kestane fişeği açmış yedi rengimden

Yağıyorum çocukların üstüne"

CAN YÜCEL SÖZLERİ

Öyle içten ki yüreğimin en derinindeki yerin; çıkarı yok, çıkası yok, çıkarasım yok…

Bazen rüzgarın saçımı dağıtmasına, yağmurun yüzümü ıslatmasına, birilerinin kalbimi kırmasına izin veririm sonra; saçımı toplarım, şemsiyemi açarım ve kalbimi kaparım. Hepsi bu… Seni seviyorum demek değil ki marifet, önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklarını alabilmek. Kalıyoruz! Kuş olup uçmak isterken, Ağaç olup kök salıyoruz. Vedalar acıtsa da, bazen gitmek gerekir. Ağlayanı güldürebilmek; ağlayanla, ağlamaktan daha değerliymiş. Bazen her şeyi unutup sadece sımsıkı sarılmak istersin; ama bir şey hep engel olur. Nedir o biliyor musun? Gurur. Kim bilir belki komünistlerin ölseler bile kahrolmadıklarını gördüklerinden ötürü, gazaba geldi saldırdılar! Sevdiğin kadar sevilirsin. İnkar edip içimizde sakladığımız şeyler gerçekliğini kaybetmiyor. İçin yanarken üşümek, yüreğin kan ağlarken gülmek, özleyip de sevdiğini görememek. İşte aşk bu olsa gerek ! Ne yormak istedim seni. Ne de yormak kendimi. Çok çalıştım, Gitmeye de kalmaya da… İkisi de aynı acı. İkisi de rezil… Daha önce de gitmiştim, Ama böyle kalarak değil… Yeter bee! İstemiyorum artık kimseyi yanımda. Her gelen biraz daha acıtıp gidiyor nasılsa. Kimileri 'Seviyorum' der, çünkü ezberlemiştir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmiştir. Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle değil, beklediğime değecek kişiyle devam etmeliyim bu yola. Geldiğin kadar değil, göründüğün kadar mutlusun ve sakın unutma; gittiğin kadar değil, hak ettiğin kadar unutulursun… Hiçbir insan öylesine girmiyor hayatımıza… Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri imtihan, kimileri ise armağan. Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anladım ki, ya ben fazlayım bu şehirde ya da biri eksik.

Kaynak: Antoloji.com - Can Yücel Şiirleri