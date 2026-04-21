Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco düğmeye bastı. 90+8'de gelen gol sonrası liderlik fırsatını tepen sarı-lacivertlilerde, İtalyan teknik adam performansından memnun kalmadığı Ederson için harekete geçti.

EDERSON KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Bu doğrultuda bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Brezilyalı file bekçisi Ederson, mücadeleye yedek soyunacak. Tedesco, Ederson'un yerine kupa maçında kaleyi Mert Günok ya da Tarık Çetin'e emanet edecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 20.30'DA

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak.