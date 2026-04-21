Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor maçında performansından memnun kalmadığı kaleci Ederson'u bu akşam oynanacak TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yedek soyunduracak.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco düğmeye bastı. 90+8'de gelen gol sonrası liderlik fırsatını tepen sarı-lacivertlilerde, İtalyan teknik adam performansından memnun kalmadığı Ederson için harekete geçti.

EDERSON KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Bu doğrultuda bu akşam TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Brezilyalı file bekçisi Ederson, mücadeleye yedek soyunacak. Tedesco, Ederson'un yerine kupa maçında kaleyi Mert Günok ya da Tarık Çetin'e emanet edecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 20.30'DA

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

İbrahim Çelik
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı

Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif

Aslan bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı

Ülke tarihi davaya kilitlendi! Binlerce cinayet, on binlerce suç...