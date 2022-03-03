Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Camdaki Kız 33. bölüm full HD izle ve Camdaki Kız full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Camdaki Kız 33. bölüm tek parça izle ve Camdaki Kız full HD bölüm izle diye araştırıyor. Camdaki Kız full HD bölüm izle! Camdaki Kız 33. bölüm tek parça izle! Camdaki Kız son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Camdaki Kızı dizi 32. Bölümde Nalan, Alp'in itirafıyla aldatıldığından emin oluyor! 24 Şubat Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 32. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 32. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Nalan, Sedat ve Cana arasında ilişki olduğunu öğreniyor.

Tüm cesaretiyle Cana'nın karşısına çıkan Nalan, Sedat'la Cana arasında geçenleri öğrenmeye ve aralarında ne varsa sonlandırmaya kararlıdır. Nalan, Cana'nın Sedat'la arasında ilişki olduğundan artık emindir. Sedat, Cana'yla olan ilişkinde gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır. Ancak Feride'nin de konakta bulunmasıyla iyice köşeye sıkışır. Nalan'ın gözü artık Sedat'ın üzerindedir. Sedat için kaçacak bir yer kalmamıştır.

Billur ile yediği bir akşam yemeğine Hayri'yi de davet eden Nalan, kendisini onunla içten bir şekilde dertleşirken bulur ve bu paylaşımın etkisini üstünden atamaz. Hayri ise bu yemeğin mutluluğunu ve hüznünü aynı anda yaşar. Hayri'nin ilgisini günden güne Nalan'a hissettirmesi Nalan'a inanılmaz iyi geliyor. Nalan, kendindeki bu değişimin farkında olsa da değişmekten korkmuyor. Sedat, gerçeklerin ortaya çıkmaması ve Nalan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacaktır, Alp'in anlatacakları tüm planlarını bozar. Nalan, sonunda şüphelerinden emin olur ve Cana'nın Sedat'la ilişkisi olduğunu öğrenir. Feride ise bu sırada Nalan'ın Alp'le buluştuğunu öğrenince sinir krizi geçirir. Nalan, şimdi ne yapacak?

CAMDAKİ KIZ FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik : Nalan

Devrim Yakut : Gülcihan

Enis Arıkan : Muzo

Feri Baycu Güler : Döndü

Feyyaz Şerifoğlu : Sedat

Hamza Yazıcı : Tako

Hande Ataizi : Cana

Merve Polat : Billur

Nihal Menzil : Hafize

Nur Sürer : Feride

Selma Ergeç : Selen

Şerif Erol : Adil

Tamer Levent : Rafet

Tuğrul Tülek : Levent

Cihangir Ceyhan : Hayri

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