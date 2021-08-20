Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldü

Camdaki Kız dizisinin sezon finali bölümünde Nalan'a yardım eli uzatan Hayri isimli karakter için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ileri sürüldü. Ceyhan'ın yeni sezon çekimlerinin başlandığı Camdaki Kız'a dahil olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Muhteşem bir düğünün gerçekleştiği sezon finalinde ağlayarak gelinlikle annesinin kapısına dayanan Nalan'a yardım eli uzatan Hayri karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

CİHANGİR CEYHAN, CAMDAKİ KIZ'A MI GELİYOR?

Dizideki Hayri karakteri için İbrahim Çelikkol, Celil Nalçakan ve Erkan Kolçak Köstendil ile görüşüldüğü haberleri çıkmıştı. Sosyal medyada yayılan yeni bir iddiaya göre Hayri rolü için Sıfır Bir Adana, Çukur ve Alev Alev dizilerinde rol alan Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ileri sürüldü.

KİTAPTA HAYRİ VE NALAN YAKINLAŞIYOR

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından Hayri, Nalan'ı şoförlüğünü yapan evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimsiz biri olarak tarif edilen Hayri, köyden çalışmak için İstanbul'a gelmiştir. Büyük umutlarla evlendiği Sedat'tan istediği ilgiyi göremeyen ve bunun üzerine bir de bebeğini kaybeden Nalan, psikolojik olarak sorunlar yaşadığı dönemde Hayri ile yakınlaşır.

ÇUKUR VE ALEV ALEV'DE OYNAMIŞTI

Sıfır Bir Adana dizisindeki Cio karakteriyle yıldızı parlayan Cihangir Ceyhan, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da rol almıştı. Ceyhan, Çukur'un final yapmasının ardından yine Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde başrol oynamıştı. Ancak Ceyhan'ın başrolünü canlandırdığı dizi 28. bölümüyle ekran macerasını noktalamıştı.