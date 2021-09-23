Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 4. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız 13. fragman ne zaman çıkar?
Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız bugün 12. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından Camdaki Kız 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni sezon 4. bölüm fragmanı çıktı mı? merak edildi. Peki, Camdaki Kız yeni sezon 4. bölüm fragmanı çıktı mı? Camdaki Kız fragmanı ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...
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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün ardından 13. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
CAMDAKİ KIZ 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ortalık yangın yerine dönüuyor!
Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride, Sedat'ın üstüne yürür. Öte yandan evde de işler sarpa sarmaktadır. Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alır. Tüm bunlara Rafet'in kalbi dayanamaz. Rafet'e ne olacak?
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor!
Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.
Rafet'in Nalan'ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan'ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.