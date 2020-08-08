Çalı'da yıldızların altında sinema keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çalı'da yıldızların altında sinema keyfi

Nilüfer Belediyesi'nin ÇEKÜDER iş birliğiyle bu yıl beşincisini düzenlediği "Çalı Köy Filmleri Festivali" başladı.

Çalı'da yıldızların altında sinema keyfi
08.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:28

Nilüfer Belediyesi'nin ÇEKÜDER iş birliğiyle bu yıl beşincisini düzenlediği "Çalı Köy Filmleri Festivali" başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin, Türkiye'nin ilk köy filmi olan "Aysel: Bataklı Damın Kızı"nın çekildiği Çalı Mahallesi'nde düzenlediği "Çalı Köy Filmleri Festivali", bu yıl da film tutkunlarını ağırlıyor. Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen festivale katılanlar açık havada, yıldızların altında film izleme şöleni yaşıyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene ilk kez kampsız yapılan festival, sosyal mesafeyi korumak için sınırlı tutuldu. 5. Çalı Köy Filmleri Festivali'nin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Zafer Yıldız da katıldı. Festivalde Yenişehir'in Kirazlıyayla Mahallesi'nde yapılacak olan madencilik çalışmalarına karşı mücadele yürüten kadınlar da onur konuğu olarak yer aldı.

Başkan Turgay Erdem, Çalı Köy Filmleri Festivali'nde yerli ve yabancı köy filmlerini sinemaseverlerle buluşturduklarını ifade etti. Doğayla ve sinemayla iç içe üç gün geçireceklerini dile getiren Turgay Erdem, festival boyunca 5 film, 2 konser, 1 söyleşi ve çocuklar için çeşitli atölye çalışmalarını seyirciyle buluşturacaklarını söyledi. Festivalde koronavirüs pandemisi sebebiyle çeşitli tedbir alındığını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, yine pandemi yüzünden festivali ilk kez kampsız düzenlediklerini ve kısa film seçkisi yapamadıklarını belirtti.

Erdem, "Pandemi sebebiyle bütün kültürel faaliyetlerimizi iptal ettiğimiz bir dönemde, hiç yapmamaktansa, kapsamını daraltarak ve gerekli tedbirleri alarak festivalimizi yapmak istedik. Sosyal mesafenin korunması maksadıyla film gösterim alanına sınırlı sayıda kişi alabiliyoruz. Sizlerden de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanızı rica ediyorum. Çünkü kültür-sanatla daha fazla buluşabilmemiz de hepimizin sağlığına ve bu pandeminin kontrol altına alınmasına bağlı" şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Turgay Erdem'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, izleyenlere bir de çağrıda bulundu. Koronavirüsle mücadele tedbirlerine uyulması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Her muhtarın mahallesi kendisine güzel gelir ama Çalı, benim gözümde kültürün başkenti. Sosyal mesafemizi koruyalım ki kültürün başkenti olmaktan, koronavirüsün başkentine dönüşmeyelim. Bu güzel emek boşa gitmesin" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 5. Çalı Köy Filmleri Festivali, Şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası'nın "Film Müzikleri" konseriyle başladı. Eski Türk filmlerinden müzikler seslendiren Nilüfer Oda Orkestrası, ayakta alkışlandı. Konserin ardından festivalin ilk gününde, yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yaptığı, Balkanlar'da dağlık bir bölgede arıcılıkla uğraşan ailenin hayat mücadelesini anlatan "Bal Ülkesi" adlı film gösterime sunuldu. Günün ikinci filmi de Emin Alper'in, anneleri öldükten sonra öksüz kalan üç kız kardeşin hayatını konu alan "Kız Kardeşler" adlı filmi oldu.

Aile ve arkadaşlarıyla birlikte festivale gelen sinemaseverler, pandemi tedbirlerine göre hazırlanan alanda beyaz perdeye yansıtılan filmleri de izleyerek, keyifli bir akşam geçirdi.

Festivalde ayrıca, Kirazlıyayla Köyü sakinlerinin madencilik çalışmalarına karşı gösterdikleri direniş ile Çalı Mahallesi sakinlerinin bölgeye yapılması planlanan HES santraline karşı gösterdikleri mücadelenin yer aldığı görüntüler de izlenime sunuldu. Alanı dolduranlar, Çalı ve Kirazlıyayla halkını, gösterdikleri mücadeleden dolayı alkış yağmuruna tuttu.

Film şöleni hafta sonu boyunca sürecek

5. Çalı Köy Filmleri Festivali'nde film şöleni hafta sonunda da devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00 ve 16.00'da çocuklar için "Çitlembik" ve "Avavi" atölyeleri düzenlenecek. Saat 19.00'da Cenk Ertürk'ün yönetmenliğini yaptığı "Nuh Tepesi" isimli film sinema tutkunları ile buluşacak. Film gösteriminin ardından da yönetmen Cenk Ertürk, yapımcı Alp Ertürk ve oyuncu Murat Deniz'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Yine 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da da Matt Ross'un yönettiği "Kaptan Fantastik" isimli film gösterime sunulacak.

Festivalin son gününde ise saat 19.00'da Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" isimli filmi izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı saat 22.15'te Ceren Tokgöz ve Ümit Büyükkoyuncu'nun "Akustik Şarkılar" konseri ile yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor
Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Arduç Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç Ufuk Bayraktar
Spor Erol Bulut Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Çalı'da yıldızların altında sinema keyfi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:28:56. #1.15#
title