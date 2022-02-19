Cahide Palazzo'da 'Yıldız'lı Performans Şarkılarıyla Gönülleri Fethetti

Rezervasyonların saatler öncesinden tükendiği muhteşem gecede sahneye renkli uzun bir elbiseyle çıkan ünlü sanatçı, mekana özel hazırladığı repertuvarla misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. 'Vazgeçtim' ve 'Delikanlım' gibi kült olmuş romantik şarkılarını seslendiren Tilbe, 'Odam Kireç Tutmuyor' ve 'Sunam' türküleriyle de izleyenlerini mest etti.

İki saat boyunca sahnede muhteşem bir performansa imza atan Yıldız Tilbe alkışlar eşliğinde geceyi noktaladı.

Yıldız Tilbe kimdir?

Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966, İzmir, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş olan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve Zaza kökenli olan Annesinin Altun, Ağrılı ve Kürt kökenli babasının adı Ali'dir. Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi. Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalmış, küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir. Evliliğinden "Sezen Burçin" adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır. 1996 yılında narkotik şube tarafından sanatçının evine yapılan baskında bir miktar esrar bulunmuş ve Tilbe üç gün gözaltında tutulmuş ardından serbest bırakılmıştır. Esrardan kurtulmak için Balıklı Rum Hastanesinde bir süre tedavi görmüştür. Aynı yıl çıkardığı "Aşkperest" albümü beklenen ilgiyi görmemiştir. 90'lı yılların sonlarında İstanbul, Bursa ve Eskişehir'de çeşitli gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. 2001 yılında çıkardığı "Gülüm" isimli albümü ile yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır. ve 2002 yılında çıkardığı "Haberi Olsun" isimli albümü ilgi toplamıştır. Akabinde 2003 yılında yayınladığı "Yürü Anca Gidersin" isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Tilbe, günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir. 2004 yılında Tilbe rahim kanseri hastalığına yakalanmış bir süre Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavi görmüş ve ameliyat olmuştur. Tilbe, hastalığını o dönemde yaşadığı ayrılık acısına bağlamış ve şöyle demiştir; "Bunu ailem dışında kimseye söylemedim. Çok şükür ki daha önceden çocuğum olmuş. Yoksa bu durum beni yıpratabilirdi. Hastalığı dönemimde büyük bir aşk yaşadım, çok aşıktım. Sadece onu düşünüyordum. Sürekli aklımdaydı. İnsanın bir derdi olunca o vücudunda bir sorun olarak çıkabiliyor. Hastalandıktan sonra kendisini tamamen unuttum. Şimdi her şeyin o kadar kafaya takılmaya değer olmadığını, gereksiz şeylerle üzülmemem gerektiğini öğrendim. 2006 yılında yayınlanan ve sanatçının maxi-single çalışması olan "Tanıdım Seni" altı şarkı ve iki versiyonla toplamda sekiz şarkı barındırıp, sanatçının on bir albümüdür. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye aittir. Yine sanatçının bir diğer albümü 31 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan, on altı şarkıdan oluşan ve Tilbe'nin on iki stüdyo albümü olan Güzel'dir. Albümde on beşinci sırada yer alan "Şarkıların Şarkısı" adlı şarkının sözleri, sanatçının 2008 yılına dek kendi albümlerinde ve diğer şarkıcılardaki şarkıların isimlerinden veya şarkı sözlerinden derlenmiştir. 20 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan Aşk İnsanı Değiştirir adlı albümde ise Tilbe, arabesk ağırlıklı şarkılar seslendirmiştir. Albüm iki ayrı CD den oluşup, albümde "Ağla Yüreğim", "Aşk İnsanı Değiştirir", "Gözleri Kara Sevgilim", "Ben Bir Karar Verdim", "Seni Sevmek İstemiştim" isimli şarkıların söz ve müzikleri sanatçıya aittir. Çıkış şarkısı Erkin Koray klasiği "Anma Arkadaş" şarkısıdır. Albüm yirmi üç şarkıdan oluşmakta olup listelerde satış rekorları kırmış, 12 Mayıs 2010 tarihinde Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan on dört albümü Hastayım Sana'dır. Albümde on şarkı yer almaktadır. Şarkıların tamamı Yıldız Tilbe'ye ait olup iki tanesi daha önceden sanatçı arkadaşlarına verdiği Ayrılamam ve Hiç Kimse Değilim şarkılarını kendi yorumu ile albümüne almıştır. Pop ağırlıklı bir albümdür. Albümde "Hastayım Sana", "Bu Evde Senle" ve "Sevgilim Benim" şarkılarına klip çekilmiştir. 4 Ağustos 2011 tarihinde Oynama isimli albümünü çıkarmıştır. Albümün çıkış parçasının müziği dünyaca ünlü bas-gitar sanatçısı Marcus Miller'e ait Blast melodisir. Tilbe, bu müziğin üzerine sözler yazmıştır. Oynama'nın Blast versiyonu dışında bir de Türkçe versiyonu mevcuttur ve video bu versiyona Kemal Doğulu tarafından çekilmiştir. Daha önce sanatçı arkadaşı Toprak tarafından da seslendirilen "Aklım Hep Sende" isimli türkü, albümün Türk Halk Müziği tarzındaki tek şarkısıdır. Albümde toplam dokuz şarkı yer alıyor; iki şarkıya müzik klibi çekilmiştir. Tilbe'nin Hakan Altun'la düet yaptığı şarkısı Ruh İkizi ve maNga grubu ile Hani Biz şarkıları ile müzik gündeminde adından bahsettirmiştir. 2012 yılının başlarında TRT Müzik kanalında 5 hafta süren "Şarkıların Yıldızı" adlı müzik programı yapmıştır. 28 Ekim 2012 tarihi itibarıyla her pazar akşamı Flash TV'de yayınlanan "Yıldız Tilbe ile" isimli televizyon programını yaptı. 2018 yılında Sezen Aksu'dan iki tane yeni beste almış ve albümünde okumuştur. 2018 Yılında proje albümü yapılmış ve 39 sanatçı Yıldız Tilbe'nin yıldızlı şarkılarını söylemiş olup; o yılın en çok satan albümleri arasında yer almış ve en beğenilen proje dallarında bütün ödülleri almıştır.