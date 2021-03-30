Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü kaç yaşında, nereli? Çağlar Söyüncü hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Çağlar Söyüncü performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Çağlar Söyüncü kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Çağlar Söyüncü performansıyla göz dolduruyor. Peki, Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü kaç yaşında, nereli? Çağlar Söyüncü hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Mayıs 1996

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: İzmir,

Boy: 1,85 m

Kilo: 82 kg

Çağlar Söyüncü stoper pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giymektedir. Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu, 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcudur.

Söyüncü futbola Menemen Belediyespor'da başladı. Burada geçirdiği zaman boyunca forvet oynayan futbolcu, Bucaspor başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın isteğiyle bu takıma transfer oldu.Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü yaşadı. Fenerbahçe'yi penaltılarla yendikleri üçüncülük maçında biri normal zamanda biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü kaydetti.

Altınordu FK

Özkan, Bucaspor'dan Altınordu başkanlığına geçerken Söyüncü'yü de takıma kazandırdı. Ancak futbolcu, birinci takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başladı. Sonraki sezon Gümüşorduspor adını alan takımda oynamaya devam etti.

2014-15 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer oldu. Sezona U-21 takımında başlayan futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi. Takım, o sezon Türkiye Kupası gruplarına kalırken, Söyüncü kupa maçlarında forma şansı buldu. Bu maçlardan birinde Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve güçlü rakipleriyle 1-1 berabere kaldılar. Bu maçtan 3 gün sonra Soyuncu ilk kez bir 1. Lig maçında forma şansı buldu. Manisaspor'u 1-0 yendikleri maçta Söyüncü, 90 dakika forma giydi. Sezon sonuna doğru Altınordu U-19 takımına geri dönen futbolcu, grubunu namağlup ve 107 gol atarak bitirip birinci olan takıma yardım etti.

2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde - ikisi de uzatma dakikalarında olmak üzere - iki gol kaydetti.

Freiburg SC

2015-16 sezonu devam ederken Söyüncü'nün adı farklı Bundesliga takımlarıyla anılmaya başladı. Bu takımlar arasında VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen] ve 1. FC Köln bulunmaktaydı. Ancak, futbolcu tercihini Bundesliga'ya yeni yükselen SC Freiburg'dan yana kullandı. Mayıs 2016'da transfer açıklandı. 20 Ağustos 2016'da SV Babelsberg 03 ile oynanan DFB-Pokal birinci tur maçında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Freiburg forması giydi. 8 gün sonra Hertha Berlin ile oynanan Bundesliga birinci hafta maçında da sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Almanya liginde forma giydi.

Leicester City FC

9 Ağustos 2018 tarihinde Freiburg'dan İngiltere Premier League takımlarından Leicester City'ye 21.1 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2019-20 Premier League sezonunda oynadığı futbol ile İngiltere Premier Lig'de en iyi 11'ine seçild

Millî takım kariyeri

2014-15 yılları arasında çeşitli seviyelerde Türkiye genç millî formasını giyen futbolcu, 24 Mart 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynanan maçta, 90. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek ilk defa A millî olmuştur.

Görsel: @syncaglar