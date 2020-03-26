Büyükşehir ihalelerinde de sosyal mesafe önlemi Büyükşehir ihalelerinde de sosyal mesafe önlemi Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmet ve mal alım ihalelerinde de mesafeni koru uygulamasını başlattı.

Büyükşehir ihalelerinde de sosyal mesafe önlemi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmet ve mal alım ihalelerinde de mesafeni koru uygulamasını başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları canlı yayınlanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, ihalelere katılan firmalara da sosyal mesafe kuralı getirdi. İhaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan, maske ve eldiven dağıtılıyor. AŞTİ, marketler ve Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin dışında metro istasyonlarına mesafeni koru yapıştırmaları konulmaya başlandı. Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmeden sürdürülürken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen temizlik malzemesi alım ihalesinde koronavirüse karşı alınan önlemler dikkat çekti.

Kamu İhale Kanunu'nun 21B maddesi uyarınca yapılan ihalede, dezenfektan, maske ve eldiven gibi 72 kalem temizlik malzemesinde acil alım gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen ihalede sosyal mesafenin korunması için yeni düzenlemeler yapılırken, ihaleye katılan firmaların temsilcilerine salona girişte eldiven ve maske dağıtıldı. Ellerini dezenfekte eden katılımcı firma temsilcileri, sosyal mesafenin korunması için aralarında boş koltuklar bırakarak oturdu.

Sosyal mesafeni koru uygulamasının önemli olduğunu belirten firma temsilcisi Nermin İşgören, "Özellikle temizliğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladık. Bu önlemlerin alınması hepimiz için önemliydi. Bunların uygulandığını görmek de gayet güzel. Bunun için de Ankara Büyükşehir Belediyesine ayrıca teşekkür ederim" derken, Bilal Bozgeyik adlı bir başka firma yetkilisi ise, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bu hassas davranışından dolayı teşekkür ediyorum. 14 yıldır ihalelere katılıyorum ama ilk defa böyle bir ortamda ihaleye iştirak ediyorum" dedi. Tüm kurumların bu hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyleyen Emrah Aksoy da, "Bu uygulamayı, sosyal mesafenin korunmasını çok doğru buluyorum. Umarım tüm kurumlarda da bu yapılır ve özen gösterilir. Hem kendi sağlığımız hem de karşı taraftan gelecek tehditlere karşı kendimizi korumamız için gayet etkili diye düşünüyorum" diye konuştu.

Metrolara da uyarı nitelikli yapıştırmalar

Büyükşehir Belediyesi tarafından AŞTİ başta olmak üzere marketler ve belediye hizmet binalarında hayata geçirilen uyarı nitelikli yer yapıştırmaları daha da yaygınlaştırılıyor.

Mesafeni koru içerikli sticker'larla vatandaşların daha duyarlı olmaları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yoğun dezenfeksiyon çalışması yürüttüğü metrolara da yer yapıştırmalarından uyguladı. Büyükşehir Belediyesine dezenfeksiyon çalışmaları için teşekkür eden Meryem Kesekler adlı vatandaş, "Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu dezenfeksiyon çalışmalarını çok faydalı buluyorum. İnsanların virüslere karşı kendilerini korumasına yardımcı oluyor. Metro giriş ve çıkışlarında antibakteriyel jel otomatları bulunduğu için ayrıca teşekkür ederim" dedi. Vatman Mehmet Kızıltaş da, "Yolcularımız da bu çalışmalardan memnunlar. Hem yolcularımızın hem de biz çalışanların sağlığını önceleyen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim" diye konuştu. Metroyu kullanan Havva Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını özenle gerçekleştiriyor. Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncelerini paylaşırken, Alparslan Kısmet de, "Metro ve diğer toplu taşıma araçlarının tertemiz olduğunu görüyorum. Bu dezenfeksiyon çalışmalarını fazlasıyla yararlı buluyorum. Rahat ve güvenli bir şekilde Metroyu kullanıyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yavaş'tan 12 yaş altı çocuğu olan personele izin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "EvdeKal" çağrısını sosyal medya hesapları üzerinden yapmayı sürdürüyor.

Vatandaşları uyararak, salgına karşı bireylerin kendini hem de toplumu düşünerek bilinçli ve sağduyulu hareket etmeye çağıran Başkan Yavaş, Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelin izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkan Yavaş'ın talimatıyla kurulan Kriz Yönetimi Merkezi de çalışmalarına devam ediyor. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısına 25 ilçe belediye temsilcileri katıldı. Konferans Salonu'nda ilçe belediyelerinin Covid19 salgınıyla ilgili yaptığı çalışmalar başta olmak üzere iş birliği içinde neler yapılabileceği masaya yatırılırken, ASKİ tarafından düşük maliyetle üretilen dezenfektanın ilçe belediyelerin ihtiyaçları doğrultusunda temini konuları ele alındı.

Dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ediyor

Kent genelinde 7/24 devam eden dezenfeksiyon çalışmaları ilçelerde de bir yandan sürdürülürken; toplu taşıma araçları, cadde ve bulvarlar, organize sanayi bölgeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının binaları ile organize sanayi bölgelerinde de yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir ekipleri, vatandaşların günlük alışverişlerini yaptığı Ulus Hali'ni dezenfekte ederek, hijyen sağlıyor. Hal esnafından Mehmet Benli, dezenfeksiyon uygulaması için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Başkanımız çalışıyor. Sağ olsun, var olsun. İlaçlama yapılıyor her yer tertemiz pırıl pırıl. Türkiye'miz çok ucuz atlatacak inşallah" derken, Şerafettin Tekin, "Belediyemizin çalışması süper. Sunulan bu hizmet herkesin sağlığı açısından çok önemli. Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Vatandaşların dezenfeksiyon işleminin ardından gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını vurgulayan Musa Kurt, "Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş'a ilaçlama çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz" sözleriyle düşüncelerini paylaşırken, Hüseyin Tetik ise, "Ulus Hali esnafı olarak buraları dezenfekte eden ve bizleri mağdur etmeyen Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Başkan Yavaş'ın talimatıyla Başkent'teki organize sanayi bölgelerinde de başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti sanayi esnafı şu sözlerle ifade etti:

-Soner Cinkaya: "Ankara İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi esnafıyım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnsan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu."

Ankara Ticaret odası 55. Komite Başkanı Recep Atmaca, "Sayın Mansur Yavaş'a bir çağrı yaptık. 10 dakika sonra bize ilk önce Şaşmaz ve Başkent Sanayisinde dezenfeksiyon çalışması yaptırdı. Şu anda da Yıldız Sanayi Sitesindeyiz. Arkasından Erciyes, İvedik, Pursaklar ve Akyurt Sanayilerinde bu dezenfeksiyon çalışmalarını yapacağız. Mansur Başkan'a esnafımız adına çok teşekkür ederim."

-Mustafa Arslanoğlu (Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı): "Dünyamızı saran bu virüs salgını nedeniyle Ankara Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın 2 gün önce sanayilerimizde başlattığı ilaçlama çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sanayilerimiz ve esnafımız bu uygulamadan çok memnun. Kendisine esnafımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Ankara Sanayi Odası Meclis Üyesi Yasin Özyolu ise "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a bu dezenfeksiyon çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. İnsan sağlığına verdiği bu önemden dolayı ayrıca çok teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA