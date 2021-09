Büyükşehir, Halk Oyunları Ekibi'ne Yeni Oyuncu Alım Sınavını Tamamladı

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Halk Oyunları Ekibi'ne yeni oyuncu alımı için sınav düzenlendi. Sınavın jüri koltuğunda birbirinden değerli isimler oturdu ve sahnede hünerlerini sergileyen adayların müzik, yöre ve ritim becerilerini değerlendirdi. Yeni oyuncuların seçmelerini yapacak jüri ve gözlemci üyeler, sınav öncesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Sanatı ve sanatçıyı önemsediklerini vurgulayan Seçer, "Biz tamamen objektif şartlarda sanatçı almak istiyoruz" dedi.

Birbirinden değerli isimler jüri koltuğunda yer aldı

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen sınavın jüri koltuğunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görevlisi Yılmaz Kılınç, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü İcra Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Füsun Aşkar, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Bale Sanatçısı Baba Hasan Akyol ve Halk Oyunları Kulübü Sanat Yönetmeni Suphi Tugay Ertunç yer aldı.

Gözlemci üyeleri ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ve Sanat Şube Müdürlüğü Koordinatörü Zehra Alev Tol ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şef Vekili İlker Bozkurt oluşturdu.

Jüri ilk olarak Başkan Seçer'i ziyaret etti

Gerçekleştirilecek Halk Oyunları seçmeleri öncesi yeni ekip üyelerini seçecek jüri ve gözlemci üyeler Başkan Seçer'i ziyaret etti. Sanata ve seçmelere dair yapılan sohbetin sonunda Başkan Seçer, jüri ve gözlemci üyelere teşekkür belgesi verdi. Sanatı ve sanatçıyı önemsediklerini vurgulayan Seçer, "Biz belediyemize tamamen objektif şartlarda sanatçı almak istiyoruz. Bugüne kadar hizmet eden arkadaşlarımız iyi. Biz daha iyisini yapmak istiyoruz. Olması gerekeni yapmak istiyoruz" dedi.

"Öyle bir yapı kuralım ki Mersin'de sanatın her dalında en iyiyi yapmaya çalışalım"

Büyükşehir bünyesinde sanat alanında çok güçlü kadrolar kurmak istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, ideolojisi ne olursa olsun sanatçıyı önemsediklerini ifade etti. Seçer, "Biz gerçekten öyle bir yapı kuralım ki, Mersin'de sanatın her dalında en iyisini yapmaya çalışalım. Hem kent bunu hak ediyor hem kentin dokusu buna çok uygun" diye konuştu.

Adaylar hünerlerini sergiledi

Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Oyunları ekibine dahil olmak için sınava giren adayların ilk olarak boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Ardından adaylardan bildikleri yöre oyununu sergilemeleri istendi. Hünerlerini sergileyen adayların daha sonra ritim bilgileri ölçüldü ve jürinin gösterdiği bir figürü tekrar etmeleri istenerek gözlem yeteneklerine bakıldı. Jüri ve gözlemci üyeler seçmelerde ayrıca adayların sahnedeki postürüne de dikkat etti.

Özdülger: "Konuya hakim sanatçı arkadaşlarımızla yol yürüyecek olmaktan gurur duyuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, sınavı konuya hakim, profesyonel isimlerle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Jüri heyetimiz çok kıymetli. Ankara'dan, Gaziantep'ten, İzmir'den gelen jüri heyetimiz var. Gerçekten dolu dolu güzel bir sınav geçiriyoruz. Çocuklarımızı değerlendiriyoruz. Bunun bir bakış açısı, bir vizyon gerektirdiğini bildiğimiz için bilirkişilerle bir arada olmak bizlerin de ufkunu açıyor. Bu sınavları çok kıymetlendiriyoruz. Çünkü böylesine değerli jüri heyetiyle yaptığımız sınavlar gelen sanatçı arkadaşlarımızın da seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yakışan da bu olduğu için biz çok dinamik, çok kendinden emin, konuya hakim, gerçekten işini iyi bilen sanatçı arkadaşlarımızla yol yürüyor olmaktan ve yürüyecek olmaktan dolayı da ayrı bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertunç: "Konservatuar mezunlarının da işsiz olduğu bir süreçte Büyükşehir'in böyle bir şeye kapı aralaması bence çok özel"

Halk Oyunları Kulübü Sanat Yönetmeni Suphi Tugay Ertunç, sınava girecek kişilerin kostüm, müzik, yöre ve yeni yöre figürlerini öğrenme becerilerini test edeceklerini aktarırken, "Sınavdan geçtikten sonraki sürecin daha keyifli ve güzel olacağını düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir olaya öncülük etmesi bence çok güzel bir şey. Konservatuvar mezunlarının da işsiz olduğu bir süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir şeye kapı aralaması bence çok özel. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığı için" diye konuştu.

Aşkar: "Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir girişimde bulunması müthiş bir şey"

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü İcra Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Füsun Aşkar, böyle bir sınavda jüri olarak yer almaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir oluşumda bulunmak için gerçekten can atardım. İlk söylendiğinde çok heyecanlandım açıkçası. Ben burada olmaktan mutluyum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir girişimde bulunması müthiş bir şey. Çünkü dansçılığın mesleği yok Türkiye'de. Böyle böyle Türk Halk Oyunları Bölümü mezunlarına, Çağdaş Dans, Modern Dans Bölümü mezunlarına kapı açılmış olacak" dedi.

Canlı: "Hayatım dansla geçiyor"

Sınava giren oyuncu adaylarından Salih Canlı, ilkokul yıllarından bu yana dans ettiğini belirterek, "Dansı çok seviyorum. Hayatım dansla geçiyor. Böyle bir oyuncu alımı olduğunu duydum ve başvurdum. Hak ettiğimi düşündüm. Artık bundan sonra da inşallah güzel yerlere gelmek istiyorum. Sınavım güzel geçti" diye konuştu.

Kahraman: "Oyun bilgime çok güveniyorum"

Sınava katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü mezunu Beste Kahraman, oyun bilgisine güvendiğini söyleyerek, "Çünkü biz 4 yıl boyunca yaklaşık 20'ye yakın her yöreden oyun öğreniyoruz. Onun için kendime güvenim tam. Zaten enstrümanım ritim olduğu için ritimden hiçbir korkum yok. Aynı zamanda keman, piyano, klarnet çalıyorum, oyunculuk yapıyorum, Çapa'da sanat terapistliği yapıyorum. Bunların da beni birazcık öne çıkaracağını, sanatın her alanında olduğumu kanıtlayabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum şu an" dedi.

Erdemci, sınav için Siirt'ten Mersin'e geldi

Sınav için Siirt'ten Mersin'e geldiğini söyleyen Konservatuvar Bölümü mezunu Ayşenur Erdemci de "Siirt'te yaşıyorum. İlkokuldan beri halk oyunları ile iç içeyim. Böyle bir şey var ve gelmek istedim. Beklentim kazanmak. Bir amacım var ve onun için geldim" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 24. 9. 2021 09: 10: 38

