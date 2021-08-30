Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Kültür Sanat

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Konya Askeri Şehitliği'ni ziyaret ile devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesajı okundu.

Hava Pilot Yüzbaşı Ender Kendirli de törende yaptığı konuşmada, Büyük Taarruz'la elde edilen zaferle vatan topraklarının işgalden kurtarılmasının yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temellerinin kuruluş sürecinin de başladığını söyledi.

Vatan toprağı ve özgürlük için kendini feda eden şehitlere karşı yerine getirilmesi gereken sorumluluklar olduğunu vurgulayan Kendirli, şöyle konuştu:

"Sorumluluğumuz, Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun temel değerlerini, ülkesiyle ve milletiyle görünmez bütünlüğünü korumak ve yaşatmaktır. Bu sorumluluğu yerine getirmek Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasının en önemli koşuludur. Bu zaferin elde edilmesi kadar korunmasında da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz."

Törende Kıbrıs Meram Anadolu Lisesi öğrencileri Sedanur Yıldız ve Ali Akkaya şiir okudu.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehitlik'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen badminton, bilardo, jimnastik, satranç ve tekvando müsabakalarında dereceye giren sporcular adına temsili madalya takdimi yapıldı.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Törende konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türk Milleti'nin binlerce yıllık şanlı tarihinde birbirinden kıymetli sayısız zaferler olduğunu hatırlattı.

Bunlardan bazılarının Türk milletinin mukadderatını belirlediği için bir savaş ve zaferden daha derin anlamlar ifade ettiğini aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"30 Ağustos Zafer Bayramı, bunlardan birisidir. Anadolu Türk Tarihi 1071 yılında bir ağustos günü başlar. Asırlar boyunca devam eden fetihler ve 3 kıtada süren hükümdarlık sona ermeye başladığında bizi Anadolu'dan söküp atmak isteyenlere yine bir ağustos ayında Türk milleti cevap vermiştir. Anadolu'nun kaderi bir ağustos ayında yazılmıştır. Çanakkale ve Sakarya meydan muharebeleri kahraman Türk ordusu tarafından Büyük Taarruz ile taçlandırılmıştır. Anadolu işgal güçlerinden tamamen temizlenmiştir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Tören, halk oyunları gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Karaman

Karaman'da 15 Temmuz Cumhuriyet Parkında gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İsmet Paşa Caddesi'nde devam eden kutlamalarda Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalardan sonra öğrenciler şiir okudu.

Kutlamalara Vali Işık ve Başkan Kalaycı'nın yanı sıra CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ile mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'daki tören, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışının yapıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okundu.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve askeri erkan ile protokol üyeleri katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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