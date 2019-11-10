Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:16

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve Bilecik'te törenlerle anıldı.

Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk koydu.

Saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip, yarıya indirildi.



Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Müdürü Mevlüt Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği programda Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi öğrencileri de "Ata'ya Sesleniş" oratoryosunu sahneledi.

Zeytin işçilerinden Ata'ya saygı duruşu

İznik ilçesinde de çiftçiler, sabahın erken saatlerinde zeytin toplamaya başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde işi bırakan yaklaşık 10 çiftçi, ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Çiftçiler daha sonra Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanlar ve tüm şehitler için Fatiha okudu, dua etti.

Eskişehir

Eskişehir'de, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Nutku'nun dinlenmesinin ardından sona erdi.

Programa, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'deki ilk tören Atatürk Anıtı'nda Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Protokolün ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler anıta çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Sirenlere arabalarından inen vatandaşlar da kornalarını çalarak eşlik etti.



Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okundu.

Anma törenleri kapsamında Salih Tozan Kültür Merkezi'nde Hacıilbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı "Altaylardan Anıtkabir'e" başlıklı oratoryo seslendirildi.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saat 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı yanında meşaleler yakıldı ve siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.



Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na çiçekler bıraktı.



Törene, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törene katılmak üzere İzmir'deki özel bir okuldan gelen ilkokul öğrencileri de aileleri ve öğretmenleriyle anıta çiçek bıraktı.

Anma töreni, İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti.

Yalova

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Valilik, Belediye, Garnizon Komutanlığı, siyasi partiler ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin çelenk sunmalarıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yalova Belediyesi ile Yalova Kadın ve Aile Dayanışma Derneği girişimleriyle yaptırılan, Atatürk'ün "Yalova benim kentimdir." yazılı mozaik eserin açılışı yapıldı.

Anma programı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Öğrencilerin oratoryo, şiir ve gösterileriyle sona eren programa, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Belediye Başkanı Vefa Salman, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Kütahya'daki anma töreninde Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti.

Bilecik



Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma törenine, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA