BUÜ'den Bursa kültür ve tarihine katkı

BURSA (Habermetre) - Bursa Valiliği, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "81 İlde Kültür ve Şehir" dizisinin Bursa kitabı yayımlandı.

Daha önce farklı şehirler için hazırlanan kitap serisinin bu defaki konusu; tarih, kültür, turizm ve sanayi şehri Bursa olarak belirlendi. Kitabın editörlüğünü ise Kültür Konseyi Derneği Başkanı Dr. Metin Eriş üstlendi. Şehrin dününü ve bugününü genel hatlarıyla ele alan kitap, Bursa'nın 2022 yılında "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olması ansına hazırlanan eser olması yöneyle de ayrı bir önem arz ediyor.

Genel okuyucu kitlesine yönelik olarak hazırlanan eserin özellikle üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünü geçirdikleri şehri etraflıca tanımaları hedeflendi. Bu husus kitabın ön sözünde: "Bu çalışmanın en önemli özelliklerinden biri de, üretilecek kitapların alışılagelmiş 'ders kitabı' anlayışıyla değil, yaşanılan şehri öğrenip tanımayı ve tanıdıkça sevip bağlanmayı, en sıcak şekilde sağlayacak bir anlayışla gerçekleştirilecek olmasıdır. Böyle bir çalışmayı elbette ki tek başımıza yapamazdık. O halde atılması gereken ilk adım, üzerinde çalışılacak şehirlerin valileriyle, belediye başkanlarıyla ve şehrin ilim ve fikir adamlarıyla temaslar kurarak görüşlerinden ve desteklerinden yararlanmaktı. Bu adımı attıktan sonra, ülke çapında çalışma gruplarımızın koşuşturmaları başladı. Kurulan temasların büyük çoğunluğu olumlu sonuç verdi ve projenin mutlaka hayata geçirilmesi konusunda alınan cesaret verici cevapların yanı sıra, yerel dinamiklerle birlikte hareket imkanlarına da kavuşuldu" şeklinde dile getirildi.

Kültür Konseyi Derneği, kitabın hazırlanması için Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz'a akademik destek hususundaki tekliflerini bir sene önce bildirdi. Rektör Kılavuz da konuya olumlu yaklaşarak gereken alakayı gösterdi. Bunun üzerine Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile aynı fakültede öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, ilgili sahaların akademisyenleri ile görüşerek birer yazı kaleme almalarını istedi. Bir seneyi aşan çalışmaların neticesinde çoğu Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim elemanlarının yazdığı makaleler bir araya getirilerek Bursa kitabı hazırlandı.

Eserde şu bölümler yer almaktadır:

Bursa İlinin Coğrafi Yapısı 'Doğal Çevre Özellikleri'/Prof. Dr. Serhat Zaman (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa Florası/ Doç. Dr. Özer Yılmaz (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursanın Faunasına Bakış/ Dr. Öğr. Üyesi Rahşen S. Kaya (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Eski Çağlardan Günümüze Ören Yerleriyle Bursa/ Prof. Dr. Mustafa Şahin (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Geçmişten Günümüze Bursa Tarihi/ Prof. Dr. Cafer Çiftçi (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa'da Müslümanların Dini Hayatı ve Tasavvufi Kültür/ Prof. Dr. Mustafa Kara (Bursa Uludağ Üniversitesi/emekli)

Bursa' nın İnanç Dünyası 'Gayrimüslimler'/ Prof. Dr. Ali İhsan Karataş (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa'nın Gelenek, Görenek ve Halk İnançları; Bursa Masalları; Giyim Kuşamı ile Bursa; Temaşa Sanatlarında Gölge Oyunları/ Prof. Dr. Hülya Taş (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa' da Osmanlı Mimarisi/ Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş v

Bursa'nın Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası/ Doç. Dr. Ali Yiğit (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa'nın Ekonomik Yapısı ve Gelişmeler/ Doç. Dr. Yasemin Kaya (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Yaşayan ve Kaybolan Zanaatlar/ Araştırma Görevlisi Zeynep Akın Yetişir (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa Mutfağı/ Zedal Kondakçı

Bursa'nın Dili/ Prof. Dr. Hatice Şahin (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Eski Türk Edebiyatı ve Bursa/ Doç. Dr. Sadettin Eğri ve Araştırma. Görv. Zehra Öztürk (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Yeni Türk Edebiyatına Yansıyan Bursa/ Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa ve Geleneksel Halk Dansları/ Araş. Görevlisi Pelin Elcik Yorgancıoğlu (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa'da Musiki/ Doç. Dr. M. Zinnur Kanık (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa'da Türk Halk Musikisinin Serüveni/ Prof. Dr. Özlem D. Varlı/ Doç. Dr. Erdem Özdemir (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa Çağdaş Müzik Tarihine Bakış/ Prof. Dr. Ayhan Helvacı (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Tarihi Gelişimi İçinde Bursa'da Tiyatro/ Dr. Tülay Yıldız Akgül (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa'da Sinema (1896-1990)/ Doç. Dr. Ali Sait Liman, Nevzat Çalıkuşu

Bursa'da Resim Sanatı/ Doç. Dr. Gonca Erim (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Geçmişten Günümüze Bursa'nın Kültür Dünyasındaki Ünlüleri/ Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Kültür Hayatına Yön Veren Kurumlar : Kütüphaneler/ Prof. Dr. İhsan Karataş (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Kültür Hayatına Yön Veren Kurumlar: Müzeler/ Öğretim Görevlisi Asuman Türkmen (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Bursa'da Basının Gelişim Süreci ve Yayın Organları/ Dr. Yücel Öztürk

Bursa ve Spor Dünyası/ Doç. Dr. Recep Görgülü (Bursa Uludağ Üniversitesi)

UNESCO Dünya Mirası Bursa/ Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

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