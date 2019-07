Bursaspor'un altyapısı göreve başladı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- Bursaspor'da, gençlik geliştirme program sorumluluğu görevine getirilen Koray Tanrıverdi için imza töreni düzenledi.

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sportif direktör Selçuk Erdoğan, A takım teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yönetim kurulu üyeleri ve altyapı antrenörleri katıldı. Bursaspor'un kalbi Vakıfköy'de olduklarını dile getiren Başkan Mestan, bugüne kadar tesislerde emeği geçen teknik direktör, antrenör ve futbolculara teşekkür etti. 1 ay önce göreve geldiklerini ve altyapıda yapılanma kararı aldıklarını belirten Mestan, 'Altyapımızla her zaman çok övünüyoruz. A takımımıza buradan oyuncu kazandırıyoruz. A takımımız da geçmiş yıllarda buradaydı, buradan da çok şampiyonluklar yaşadık. Koray hocamızın ve ekibinin başarılı olacağına inanıyoruz, güvenimiz tamdır. Kendisine başarılar diliyorum. Biz de bugün destek amacıyla sportif direktörümüz, teknik direktörümüz, yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla ve antrenörlerimizle buradayız. Bundan sonraki süreçte inşallah bugüne kadar olan şampiyonlukların üzerine koyarak daha iyi ve daha güzelini yaparız. Amacımız her zaman daha iyiyi yapmak. İnsanoğlu her zaman kendini geliştirir, biz de modern çağa ve modern dünyaya ayak uydurma adına daha iyisini yapmak ve Bursa ile Bursaspor camiasına layık olmak için elimizden geleni yapacağız' dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Mestan, Koray Tanrıverdi'ye Bursaspor rozetini takarak tüm altyapı antrenörleriyle birlikte kendisine başarılar diledi.

ERDOĞAN: VAKIFKÖY'ÜN KAPISINI DÜNYALARA AÇABİLİRİZ

Sportif direktör Selçuk Erdoğan da Vakıfköy'de çok güzel bir aile ortamı ifade ederek, 'Vakıfköy'ün etrafı yeşilliklerle dolu, koca çınar Bursaspor'un tüm kökleri de Vakıfköy'e dayanır. Bursaspor'u yıllardan beridir Vakıfköy beslemiştir. Koray hoca ve ekibine güvenimiz sonsuz, onlar başımızın tacı. Umarım Vakıfköy'ün kapısını dünyalara açabiliriz. Farklı futbol ortamları yaratabiliriz. Kısa zamanda da A takımı çok iyi şekilde besleyen bir süreç karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Bursaspor'a toplu iğne ucu kadar dahi destekleri olan herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

TANRIVERDİ: ALANINDA UZMAN VE TECRÜBEYE SAHİP BİR EKİBİZ

Bursaspor'un altyapısının Türkiye'nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Koray Tanrıverdi şunları söyledi:

'Bursaspor altyapıda kendini ispatlamış bir kurum, dolayısıyla bizim tek düşüncemiz; Vakıfköy ailesi olarak bir tuğla daha üzerine nasıl koyarız, daha ileriye nasıl götürürüz, bunun çabası içerisinde olacağız. Zaman içerisinde burada görev yapmış, altyapımızın kuruluşunda çok büyük katkıları olanlardan hayatta olanları saygıyla, olmayanları rahmetle anıyorum. Bursaspor'un altyapısında dönem dönem değişiklikler oluyor. Günümüzde de değişim süreci içerisindeyiz. Farklı departmanlarımızda farklı değişikliklerimiz oldu, Bursaspor'u bilen, Vakıfköy'ün havasını bilen bir teknik ekip kurduk. Birbiriyle bağlantılı çalışan, güvenen, donanımlı bir ekip ile beraber her geçen gün daha iyisini inşaa ederek Bursasporumuza nasıl katkı sağlarız, bunun uğraşı ve çabası içerisindeyiz. Birbiriyle iletişim halinde olan, birbirine yardımcı olan ve hiçbir ego olmadan tüm mesaisini tamamen Bursaspor menfaatleri doğrultusunda çalışarak üretmeye ayıran bir ekip ile aileyiz. Ekibimizle beraber geçmiş yıllarda olduğu gibi Bursaspor altyapısını tekrar başarıdan başarıya koşturmak için var gücümüzle üreteceğiz ve çalışacağız. Her bir arkadaşım alanında donanımlı, uzman ve tecrübeye sahip arkadaşlarımız. Bursaspor'un bize bugüne kadar hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Bu sorumluluğun bize getirdiği tüm yükün farkındayız. Bu değişim ile beraber sadece Vakıfköy ailesi olarak odaklanmamız gereken nokta olan eğitime verdiğimiz önemi yaptığımız çalışmalarla ve üreteceğimiz projelerle hep beraber paylaşacağız.'

KOŞUKAVAK: ALTYAPI ANTRENÖRLERİ KURTULUŞUMUZ

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da yaptığı açıklamada Vakıfköy'ün çok etkileyici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Bursaspor'un neresine gidersem çok büyük bir camia olduğunu hissettiriyor. Bu doğrultuda da Koray hocaya hayırlı olsun diyorum, antrenör arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Altyapı ile alakalı konuştuk mu saatler yetmez, hepimizin kanayan yarası ama böylesine fiziki şartlara sahip bir kulübün çok ciddi bir üretimle bunu ispat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülke futbolunun da çok iç acıcı olmadığı bir durumda futbol kulüplerinin kalbi altyapılar, atardamarları da antrenörlerdir. Samimi ifade etmek istiyorum; Biz profesyonel performans takım antrenörlerinden çok daha fazla saygıyı hak ediyor altyapı antrenörleri. Bizden daha fazla emekçiler, üretiyorlar ve zaman harcıyorlar. Onlara çok saygı duyuyorum. Altyapı antrenörleri bence kurtuluşumuz. Çok genç ve dinamik bir ekip var. Bursaspor'un yeniden zirveye projesinde birlik olur hareket edebiliriz. Önümüzdeki hafta 1-2 gün gelmeyi düşünüyorum, antrenör arkadaşlarla kahvaltı yapıp kendi futbola bakışımı, modern futbolun nasıl olduğunu konuşmak istiyorum. Onlardan öğreneceğim şeylerin olduğunu düşünüyorum.'

Bursaspor'un altyapı ekibi şu isimlerden oluşuyor:

Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu: Koray Tanrıverdi

U19 Teknik Sorumlu: Muzaffer Kabadayı

Antrenör: Metin Efe

U17 Teknik Sorumlu: Serkan Türkay

Antrenör: İsmet Koçak

U16 Teknik Sorumlu: Metin Serbest

U15 Teknik Sorumlu: Menduh Fidan

U14 Teknik Sorumlu: Coşkun Eminoğlu

U13 Teknik Sorumlu: Kadir Cantürk

Atletik Performans Departmanı: İsmet Koçak, Batuhan Sertkaya

Kaleci Departmanı: Koray Tanrıverdi, Naim Güler, Tamer Coşkun

Analiz Departmanı: Ömür Çelik (GGPS Asistanı), Mümin Ceylan

Futbol Okulları Koordinatörü: Hakan Cenkçiler

U12 Teknik Sorumlu: Tayfun Karaosmanoğlu

U11 Teknik Sorumlu: Hakan Şen

U10 Teknik Sorumlu: Vedat Şeref

Grup Antrenörleri: Serkan Bilir,Osman Alptekin,Gürkan Sağkan

Kaleci Antrenörü: Taha Esenalp

Doktor: Cüneyt Kural

Diyetisyen: Çağlar Kutlu

Psikolog: Salih Hafızoğlu

Fizyoterapist: Yusuf Mercan

Masör: Ender Negizsoy,Aykan Kaya

Malzemeci: Emre Açıkgöz,Bertu Dursun

Kaynak: DHA