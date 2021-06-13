BURSA KALPLERİNİ ÇANTALARINDA TAŞIYORLAR

TÜRKİYE'de yaklaşık 500 kişi, yapay kalple yaşıyor.

TÜRKİYE'de yaklaşık 500 kişi, yapay kalple yaşıyor. Yapay kalp nakli olanlar, ana cihazın çalışabilmesi için bataryaların bulunduğu çantayla geziyor. Hayatlarını ellerindeki çantaya sığdıran yapay kalplilerin en büyük korkusu, cihazlarını kaybetmek.

Türkiye'de yapay kalp takılan yaklaşık 500 kişi, göğüs kafeslerine yerleştirilen yapay kalbin çalışması için gerekli enerjiyi çantadaki pillerden sağlanıyor. Hayatlarını ellerindeki çantaya sığdıran yapay kalpliler, kalp cihazı çalışmadığı zaman hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan emekli olan Hasan Sağlam'a (64), 5 yıl önce kalp yetmezliği tanısı kondu. 6 ay uygulanan tedavilere yanıt vermeyen Sağlam'a Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapay kalp takıldı. Sağlam, 4,5 yıldır içinde yapay kalp cihazı parçalarının bulunduğu çantayla yaşıyor. İki kez çantasını kapkaççıların çalmaya çalıştığını belirten Sağlam, "Bu çanta bizim hayatımız" dedi.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Sadık Şen ise 2017 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Şen'e yapılan ameliyatla yapay kalp takıldı. 4 yıldır yapay kalple yaşayan Sadık Şen, kalp nakli için sıraya girdi. Ancak Şen ailesinin evinde Şubat ayında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatte kontrol altına aldığı yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yapay kalp cihazının yedek bataryaları da küle döndü. Yangının ardından çantasındaki bataryanın 2 saatlik şarjının kaldığının ortaya çıkması üzerine Akdeniz Üniversitesi'ne yetiştirilme şansı bulunmayan Şen, ambulansa alınıp, polis eskortu eşliğinde İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastaneye girdiği anda bataryaların uyarı verdiğini dile getiren Sadık Şen, "Hastane bahçesine geldiğimde bataryanın şarjı bitti" dedi.

'BU CİHAZ BENDEN BİR PARÇA GİBİ'

Hayatlarının zor olduğunu belirten Sadık Şen, "Günübirlik yaşamayı öğreniyoruz, elimizdeki yapay kalbimizle günlük hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Tabii ki sıkıntıları bitmiyor. Sonuçta makineyle yaşayan bir insanım. Elimde kalbim var. Bunu da çalıştıran bir şarj cihazı var. Ben kalp nakli bekliyorum. Bütün herkese ricamız bu olur. Organ bağışından kimse bir şey kaybetmez ama yapılan bağışlar bizim gibi hastaların dertlerine derman olur. Korkusuz anımız olmuyor. Hayatımız makinede olduğu için korkuyorum. Bu cihaz benden bir parça gibi oldu. Onunla bağdaşmaya çalışıyoruz. Yapay kalple yaşayan insanlar ölüme bir nefes daha yakındır. Biz zaten buna razıyız. İkinci bir hayatı yaşıyor gibiyim. Kredi gibi bir şey" diye konuştu.

'HAYATIM ÇANTADA'

Cihazının çalındığını da belirten Şen, "Hırsızlar yakalandı, cezalarını aldı. İyi ki yakalandılar da benim hayatım tekrar geri alındı. İnsan her şeyi satın alabiliyor ama hayatı satın alamıyor. Giden yıllar gittiği zaman geri zor geliyor. Elimizdeki canın, kalbin, sağlığın kıymetini bilmemiz lazım. En büyük varlık sağlık. Bu cihazı istesem de bir yere bırakamıyorum. Çünkü direkt kalbime bağlı. Her olduğum yerde tereddütle yaşıyorum. Hayatım çantada. Aldığım nefes çantada. Benim çantam gittiği zaman hayatım gidiyor, ömrüm gidiyor. Diğer dostlarımızın kalbi içeride, benimki dışarıda. Zor hayatlar ama yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

'BU CİHAZ BİZİM HAYATIMIZ'

İki kez çantasının kapkaççılar tarafından çalınmak istediğini belirten Hasan Sağlam, "Çevredeki iş yerlerine girerek, cihazımın çalınmasını engelledim. Kapkaççıların bilmesi lazım. Bu çok değerli bir şey değil. Bu cihaz bizim hayatımız, hayatımız söz konusu. Yanlışlıkla bir insanın hayatını karartmalarına gerek yok. Elektriğe bağlı cihazla yaşıyoruz. Yatmaya yakın bütün kontrollerimizi yapıp ondan sonra rahat bir uykuya geçiyorum. Günde en az 2,5 litre su tüketiyor, 3 kilometre de yürüyüş yapıyorum. Konuşamayan, yazı ile derdini anlatan Hasan gitti, bugün yani koşabilecek bir Hasan'a kadar bu şekilde geldik" diye konuştu.

'ONLARI YAPAY KALPLERİ HAYATTA TUTUYOR'

Kardiyalog Prof. Dr. Hasan Arı, "Onları hayatta tutan şey yapay kalpleridir. Yapay kalp cihazı çalışmadığı zaman hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Onun için günlük hayatını idame ettirmenin dışında olabildiğince cihazların fonksiyonunun sürekli devam edebilmesi için sürekli kontrollerini devam ettirmeleri gerekir. Hastalar bu pillerini kaybederse veya piller biterse cihaz çalışmayacağı için hayatlarını kaybedebilirler. Cihazla ilgili bir problem yaşadıkları zaman en yakın kalp merkezine başvurmaları gerekiyor. Bu durumda hasta değerlendirilir, yapılması gereken acil müdahale yapılır. Daha sonra gerek görülüyorsa başka servise nakli sağlanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı