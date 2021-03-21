Büro Memur-Sen'de Murat Özkan güven tazeledi

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen Manisa Şubesi'nin tek listeyle gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurulu'nda 2016 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Murat Özkan, yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen genel kurula Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mesut Öner, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Faruk Karaca ve üyeler katıldı.

Manisa'da yaklaşık bin 500 üyesi bulunan Büro Memur-Sen Manisa Şube Başkanı Murat Özkan, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, sendikanın çalışanlarının ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla oluşturulan sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Özkan, "Sendika, devlete siyasi iktidara, partilere karşı hür ve bağımsız olmalı, ırkçı, etkin kökene dayalı ideolojik yaklaşımlar sergilememeli. Memur-Sen kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan, Memur-Sen'in misyon ve vizyonunu 'Sendikal mücadelemiz Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa etmek adına erdemliler hareketidir' cümlesi ile ifade etmiş ve bu söz Memur-Sen camiamızın değişmez yol haritası olmuştur. Bu duygularla şube kongremizin başta kamu çalışanlarımıza, üyelerimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Biz büyük bir sendikayız"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner ise yaptığı konuşmada, "4. Şube kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Memur-Sen Türkiye'nin en büyük konfederasyonu. Büro Memur-Sen de bu konfederasyonun toplamda 11 bakanlığa bakan 11 iş yerinin özlük haklarını ekonomik haklarını, sosyal hakları noktasını geliştirmeye hedef eden bir sendikamız. Bu noktada tabi ki Büro Memur- Sen 1995 yılından itibaren üyelerimize hizmet vermeye devam ediyor. O zamanlarda sendikacılık bizim camiada yeri var mıdır tartışmalarından hamdolsun bugün memur sen koca bir konfederasyona dönüştü. O gün ekilen tohumlar bugün koca bir çınar oldu. Bu koca çınar bugün hem yerelde Türkiye için genelde de dünya insanları için hayırlı işlere imza atıyor. Yerelden evrensele söyleminin tam karşılığını yerine getiriyoruz. Bu anlamda bizlerinde sorumluluğu büyük. Öncelikle bunu fark etmemiz gerekiyor. Biz büyük bir sendikayız. Sırtımızdaki yükün ağırlığını hissetmemiz gerekiyor. Örgütlü mücadele en zirve noktadır. Örgütlü mücadeleyi yakaladığınız anda ve artık sistem oluştuğu anda meyvelerini toplamaya başlarsınız. Örgütlü mücadeleyi sağlam bir zeminde gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Memur-Sen 1 milyon üyeyi temsil ediyor

Memur-Sen olarak 1 milyon üyeyi temsil ettiklerini ifade eden Öner, "İşyeri temsilcilerimizin zaman zaman ziyaret edilmesi gerekiyor. İş yeri temsilcilerimizi doğru seçmemiz gerekiyor. Hatta zaman zaman ilçelerde toplantılar yapılması gerekiyor. Artık eski sendikacılık dönemi geride kaldı bugün 1 milyon üyeyi temsil eden teşkilatın mensuplarıyız. Her yeri imkanın yeni bir imtihan olduğunun bilincinde olmalıyız. Çalışmaları sıkı bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Burada birlik beraberlik önemli" şeklinde konuştu.

Büro Memur-Sen Manisa Şube Başkanı Murat Özkan'ın yönetiminde Bekir Kablan, M. Çağrı Sudan, Bülent Bayil Tuğberk Şengüldüren, Hüseyin Erdeniz ve Münire Pekyörük yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı