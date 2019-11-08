Burdur Valisi Şıldak'tan Bucak çıkarması

08.11.2019 13:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:54

Burdur Valisi Hasan Şıldak Bucak ilçesine kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şıldak, "İncirhan, Bucak ilçemizdeki tarihi miras duraklarından biridir. Burada yapılacak çalışmalarla bu önemli mirasın ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması, Bucak'a ve Türkiye'ye hizmet eder hale gelmesi için planlamalarımız olacak" dedi.



Programı kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Bucak İlçesine ziyaret gerçekleştiren Vali Hasan Şıldak, ilk olarak Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Programının devamında Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunan Vali Şıldak, sonrasında Bucak İlçesinde devam eden kamu yatırım inşaatlarında ve yeni yatırım planlaması yapılacak alanlarda incelemede bulunarak Kaymakam Erol Tanrıkulu ve yetkililerden bilgi aldı. Bucak programının devamında turizme kazandırılmasına büyük önem verdiği, Anadolu Selçuklu Dönemine ait tarihi yapılardan olan Susuzhan ve İncirhan Kervansaraylarını gezerek incelemede bulundu. Vali Şıldak Bucak İlçesi programının öğleden sonraki bölümünde Yüksek Öğrenim KYK Yurt Binası inşaatı ve Eski Devlet Hastanesi binasında incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından esnaf ziyaretinde bulunan, Salep İmalathanesinde incelemede bulunan Şıldak, buradan Kocaaliler Beldesine geçti.



Bucak Emin Gülmez Ortaokulunun ihalesi yapılacak



Şıldak, Bucak'a yaptığı ilçe ziyaretinde Burdur'un en büyük ortaokulu olma unvanına sahip olması beklenen Emin Gülmez Ortaokulunda incelemelerde bulundu. Şıldak, Emin Gülmez Ortaokul binasının tamamlanması için yaklaşık bir ay içerisinde yeni ikmal ihalesi yapılacağını açıkladı.



İlçede devam eden ve durmuş yada durma noktasındaki inşaatlarda beraberinde Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile birlikte incelemelerde bulunan Şıldak, yeni yapılan ve inşaat aşamasında olan KYK yurdunda da incelemelerde bulundu. Burada yüklenici firmadan bilgiler alan Şıldak, firma yetkililerinin KYK yurdunun 500 günlük süreç içerisinde tamamlanmak üzere ihalesini aldıklarını bu zaman diliminin ise Eylül 20120 yılı olduğunu belirtti. KYK yurdunu yapan firma 30 kişi ile işi yürüttüğünü dile getirmesi üzerine Şıldak, işçi sayısının yetersiz olduğunu kış şartlarını da göz önünde tutulması halinde daha fazla işçi ile çalışma yapılması gerektiğini belirtti.



"BİGEP projesini oluşturduk"



Şıldak, İncirhan Kervansarayını incelemesi sırasında basın mensuplarına Bucak'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yaptığı genel değerlendirmede, "Okullarımızın ve öğrencilerimizin bu yıl üniversite ve lise sınavlarında üstün başarı sağlamaları için BİGEP projesini oluşturduk. Proje, sadece akademik başarıyı değil, okullarımızın diğer alanlarda da güçlendirilmesini hedefliyor. İnanıyoruz ki proje ilerledikçe önümüzdeki günlerde olumlu sonuçları hepimize yansıyacak. Velilerimizden de büyük destek bekliyoruz. Projeye olan inancımız, güvenimiz tamdır. Yeter ki velilerimiz destek versinler. Projeyi el birliği ile uygulamaya devam edelim. Okulumuzu ziyaretten sonra Kaymakamlık ziyaretinde bulunduk. Kaymakamımız Erol Tanrıkulu, 3 ay önce görevine başladı. Daha önce çok arzu etmeme rağmen ziyaretine gelememiştim. Kendisine hayırlı olsun demek için ziyaret ettik. Daha sonra Kaymakamımız ile birlikte Cumhuriyet Başsavcımızı ziyaret ettik. Akabinde Belediye ziyaretimiz oldu. Belediye Başkanımız Emrullah Ünal beyden belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi aldık. Kendisine başarılar dileyerek ziyaretimizi tamamladık. Ziyaretlerimizin ardından kamu yatırımları incelemelerimiz oldu. Bucak ilçe merkezinde bazı kamu yatırımlarının duraksaması söz konusu olmuştu. Bu aslında tamamen idarenin dışında, yüklenici firmadan kaynaklanan aksaklık. İnşaatları yerinde gördük. Kasım ayı içinde Bucak 3. Nolu Aile Sağlığı Merkezimizin, Aralık ayı içinde Emin Gülmez Ortaokulumuzun ihalelerini tekrar gerçekleştiriyoruz. Bu ihaleler ikmal ihaleleridir.Kamu binalarının tamamlanmasına yöneliktir. En kısa zamanda her iki bina ihaleleri yapılıp, inşaatları tamamlanıp halkımızın hizmetine sunulacaktır. " dedi.



Yeni yatırımlar için yer temini, arsa belirleme, yeni kamu hizmet alanları oluşturma ve tamamlanmamış olan yatırımların tamamlanmasına yönelik, devam eden Kredi Yurtlar Kurumuna ait 500 kişilik yurt inşaatı, daha önce10 katlı yurt binası olarak bilinen ve kullanım dışı olan binanın değerlendirilmesi, diğer hizmet alanlarını yerinde gördüklerini hatırlatan Vali Şıldak " . Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ile birlikte değerlendirmemizi yaptık. Konularla ilgili çalışmalarımız olacak. Yetkili, sorumlu birimlerimiz ile istişare ederek Bucak halkının istifade edeceği şekilde kamu hizmetlerine, kamu yatırımlarına dönüştürmek istiyoruz. İncirhan'da da incelemelerimizi yaptık. İncirhan, Bucak ilçemizdeki tarihi miras duraklarından biridir. Şuana kadar iskeleti ayakta kalmakla birlikte bir restore edilme ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Burada yapılacak çalışmalarla bu önemli mirasın ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması, Bucak'a ve Türkiye'ye hizmet eder hale gelmesi için planlamalarımız olacak. Buranın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Biz de Bölge Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili birimlerle görüşüyoruz. Kaymakamımız da takip ediyor. İnşallah Susuz Han'da olduğu gibi buranın da elden geçirilmesi, tadilat, restore faaliyeti ile turizme kazandırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu



Açıklamanın ardından, Şıldak, Kocaaliler Beldesine geçti. - BURDUR

Kaynak: İHA