BURDUR 'Eşekli Dostoyevski' heybesine doldurduğu kırtasiye malzemelerini çocuklara ulaştırıyor 'Eşekli Dostoyevski' heybesine doldurduğu kırtasiye malzemelerini çocuklara ulaştırıyorÇOCUKLUĞUNDA imkansızlıklar içerisinde eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya yerleşen ve işçi olarak çalışan Ersin Bilge (58), çocukluk hayalini Türkiye'de gerçekleştiriyor.

'Eşekli Dostoyevski' heybesine doldurduğu kırtasiye malzemelerini çocuklara ulaştırıyor

ÇOCUKLUĞUNDA imkansızlıklar içerisinde eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya yerleşen ve işçi olarak çalışan Ersin Bilge (58), çocukluk hayalini Türkiye'de gerçekleştiriyor. Çocukken kendisine eşeğin heybesinde kitap, defter ve kırtasiye malzemeleri hediye edilmesi hayalini kuran Ersin Bilge, şimdi imkansızlık içinde okuyan çocuklara hayalindeki gibi yardım ediyor. Kendisini 'Eşekli Dostoyevski' olarak tanımlayan ve heybesine okul malzemeleri doldurduğu eşeğiyle köy okullarını gezen Ersin Bilge'nin son durağı Burdur'un Bucak ilçesi oldu.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde doğup, büyüyen ve halen Almanya'da işçi olarak çalışan Ersin Bilge, okul yıllarında yaşadığı yoksulluktan dolayı hep bir defter, kalem ve silgi yardımı beklemiş ancak bu hayali hiç gerçekleşmemiş. O zamanlar tek ulaşım aracı eşek olduğu için hep eşeğin heybesine doldurulmuş kitap ve okul ihtiyaçları hayal eden Ersin Bilge, eğitimini zor koşullarda tamamladı. Daha sonra bir süre memurluk yapan, ardından Almanya'da yaşamaya başlayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini başka çocuklar için gerçekleştirmeyi hedef edindi.

HEYBEDEN ÖĞRENCİLERE

Türkiye'nin dört bir yanında köy okullarına ve burada eğitim gören çocuklara ulaşarak bu hayalini yerine getirmeye çalışan Ersin Bilge, ilkini 2 sene önce memleketinde hayata geçirdiği projesini bu kez Burdur'un Bucak ilçesinde sürdürdü. Bucak'taki arkadaşları araştırmacı yazar Osman Oktay ve araştırmacı yazar emekli öğretmen Hasan Konu ile birlikte bugün Susuz köyündeki ilk ve ortaokula giden Ersin Bilge, eşeğin heybesine yüklediği kitap, defter ve kırtasiye ürünlerini öğrencilere dağıttı.

'EŞEKLİ DOSTOYEVSKİ'

Kendisi için kurduğu hayali yıllar sonra başka çocuklar için gerçekleştiren ve ömrü oldukça Anadolu'nun köy okullarında eşekle kitap dağıtmaya devam edeceğini belirten Ersin Bilge, çocukluk döneminde araçların yaygın olmadığını, bildiği tek ulaşım aracının eşek olduğunu ve çocukluk hayalinde eşekle kendilerine kitap geldiğini görmek istediğini, gerçekleşmeyen bu hayalini köy okullarında eğitim gören çocuklar için sağlamaya çalıştığını anlattı. Okuduğu kitaplar ve yazarlar arasında yoksul bir çocukluktan gelen ve kitapları dünya klasikleri arasında yer alan Dostoyevski'den çok etkilendiğini, onun yaşam öyküsünü örnek aldığını aktaran Bilge, kendisine de bu yüzden 'Eşekli Dostoyevski' denildiğini kaydetti. Köy okullarındaki çocukları Türk ve dünya klasikleriyle buluşturan Bilge, üç gün boyunca Bucak'ın köylerinde 6 köy okulunu ziyaret edip yaklaşık 650 kitap ve kırtasiye dağıtarak öğrencilerle buluşacağını söyledi.

Susuz Köyü İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler de okullarında daha önce hiç böyle bir etkinlik yapılmadığını belirterek, kendilerine kitap, defter ve kırtasiye ürünleri hediye eden Ersin Bilge'ye teşekkür etti. Çocukların, okula heybesinde kitap dolu eşekle gelen Ersin Bilge'nin hediyeleri karşısındaki şaşkınlıkları ve mutlulukları görülmeye değerdi.

'TEK HAYALİM ÇOCUKLARIMZIN NOBEL ÖDÜLÜ KAZANMASI'

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Ersin Bilge, "Tek hayalim bu ülkenin çocuklarının bilimden, teknolojiden, sanayiden, edebiyattan, kültürden örnek çocuklar olmasını istiyorum. Çocuklarımızın okuyup bilim adamı yetişmesi, içimizden birkaçının Nobel Ödülü kazanması için çaba harcıyorum. Çocukluğumun hayalini yaşatmak için kendi ülkemde bu topraklara gelip özellikle köy çocuklarına dünya klasiklerini, dünya edebiyatını tanıştırmak için böyle bir hayal peşinde koşuyorum. Bugüne kadar yaklaşık 2 binin üzerinde köy çocuğuyla buluştum. Tanımadığım 8 üniversite öğrencisine de burs veriyorum" dedi.

Ersin Bilge, eşekle kitap dağıtmayı ise şöyle açıkladı:

"Çocukken hayatımda ilkokulu bitirdiğim güne kadar otomobil, taksi, otobüs, traktör hiçbir şey görmemiştim. Bu süreçte ben dünyanın sadece bizim köyle bağlantılı olduğunu düşünüyordum. Araç ve gereçleri tanımadığım için köydeyken köy değirmenlerine giderken bile eşekler üzerinde giderdik, bağ bahçe, tarımda eşekler kullanılırdı. O günkü çocukluk ruhumda en güzel araç, en güzel ulaşım eşekmiş. İşte bunun için eşek. Eşek bu ülkede geçmişte, her işte kullanıldığı için büyük emeği vardır. Çocukların, eşeklerin bu ülkeye çok büyük katkıları olduğunu bilmeleri gerektiğini düşünüyorum."

NEDEN EŞEKLİ DOSTOYEVSKİ?

Ersin Bilge kendisine neden 'Eşekli Dostoyevski' denildiğinin sorulması üzerine, "Dünya edebiyatı okurken 'Suç ve Ceza'yı okumuştum. Dostoyevski'nin çocukluk hayatı çok çilekeş geçmiş. Dostoyevski sıkıntılı bir süreçten sonra ünlü bir yazar olmuştur. Bu çocukların dünyaca ünlü yazarlar olması için Dostoyevski'yi ilgi çekici olduğu için kullanıyorum" dedi.

'YATIRIM BU ÜLKEDE ÇOCUKLAR OLMALI'

Hayatı boyunca aynı şekilde ülke genelinde köylere ulaşarak köy çocuklarına kitap, kalem, defter ve kırtasiye yardımlarını sürdüreceğini ve yüreğinin gittiği yere kadar devam edeceğini aktaran Ersin Bilge, "Yatırım bu ülkede çocuklar olmalı" dedi.

Kaynak: DHA