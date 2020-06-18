Burdur'da gezilecek yerler nereler? Burdur'un nesi meşhur? Göller bölgesi Burdur'da neler yapılır? Burdur adı nereden geliyor? Burdur'da ne yenir? Burdur'da gezilecek doğal güzellikler nereler?

Tatil beldelerine yakın olan şehir, tarihi ve doğal güzellikleri ile pek çok turisti kendine çekmektedir. Hem merkezinde hem de ilçelerinde gezilecek çok fazla tarihi eser ve doğal güzellik bulunur. Göller bölgesinde yer alan şehir içinde büyüklü küçüklü birçok göl bulunur. Son yıllarda çok popüler olan Salda Gölü'de Burdur şehrinde bulunur.

BURDUR ADI NEREDEN GELİYOR?

İsmin hikayesi hakkında farklı rivayetler bulunuyor. Hikayelerden biri "Polydorion" kelimesinin günümüze ulaşmış halidir. Daha sonra Polydor olarak anılan bölge, Türklerin yerleşmesi ile zamanla Burdur haline gelmiştir. Bir diğer hikaye ise Göl Kenti anlamına gelen Limobrama kelimesinden türediğidir. Hikayelerin doğruluğu hakkında kesin bir bilgi elde edilememiştir. Ayrıca, Antik çağlarda bu bölgede yerleşim olup olmadığı da bilinmemektedir.

Son hikaye ise Türkmen Boylarından Kınalı Oymağı'nın bu bölgeye yerleşmesiyle alakalıdır. Konaklama için yer alan boy mensupları, buraya geldiklerinde "Burada Dur" demiştir ve zamanla isim bu hale gelmiştir.

BURDUR'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Burdur'da gezilecek yerler arasında antik kentler, meşhur göller, daha birçok tarihi doğal güzelliği olan turistik yerler vardır.

Kibyra Antik Kenti

Gölhisar ilçesinde bulunan antik kent, üç tepe üzerine konumlandırılmıştır. Oldukça geniş bir alana inşa edilen yapı, ova manzarasına hakimdir. Antik Çağ Anadolusundan kalan en görkemli stadyumu da Burdur'da bulunur. Antik kent içerisinde ayrıca anıt mezar, hamam, su yolları, tiyatro, meclis binası ve müzik evi de bulunmaktadır.

Meclis binası motifleriyle Anadolu'da tek olma özelliği taşır. Motiflerde yılanlardan oluşan saçlarıyla insanları taşa çeviren bakışlarıyla Medusa Mozaiği bulunur. Ayrıca, Anadolu'nun en büyük mozaik parçası da buradan çıkarılmıştır. Antik kentten çıkan mozaiklerin çoğu, Burdur Müzesi'nde sergileniyor.

Kibyra halkı dericilik, demircilik, çömlekçilik ve at yetiştiriciliğinde kendini çok geliştirmiştir. Ayrıca savaşçı kimlikleri de öne çıkar.

Kremna Antik Kenti

Pisidia bölgesinde yaşayan halk tarafından kurulan şehir, Aksu Vadisi'ne hakim bir alandadır. Ayakta kalan yapılar Pisidia halkına değil, Romalılara aittir. Antik kentte yapılan kazılardan Athena, Leto, Hygeia, Nemesis giyimli kadın, Apollon, Asklepios ve Herakles heykelleri çıkarılmıştır. Bu eserler Burdur Müzesi'nde sergilenmektedir.

Sagalassos Antik Kenti

Ağlasun ilçesinde, denizden 1700 metre yükseklikte Akdağ yamaçlarına konumlandırılmıştır. Pisidia bölgesinin başkenti olarak anılan antik kent, Roma döneminin de en önemli şehridir. Sagalassos, günümüze en iyi korunarak gelen antik yerleşimler yerlerindendir. Yapılan kazılarda İmparator Marcus Aurelius ve İmparator Hadrian'a ait heykeller çıkarılmıştır. Bu eserler, Burdur Müzesinde sergileniyor.

Boubon/ Balboura Antik Kenti

Diğer antik kentler kadar bilgi sahibi olunamayan Boubon Antik Kenti, Antik Yunan'da 4 şehirden oluşan siyasi birlik olarak tanımlan tetrapolis sistemine dahil olmuştur. İlk çağın önemli antik kentlerinden biridir. Kazı çalışmalarında bulunan bronz heykel, Burdur Müzesinde sergileniyor.

Susuz Han

Bucak ilçesinde 10 kilometre uzaklıkta yer alır. Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. Kapalı mekanı günümüze kadar korunarak gelmiştir. 2008 yılında yapılan kazı çalışmalarından farklı dönemlere ait seramik parçaları, kap parçaları, ağırşaklar, bakır sikkeler bulunmuştur. Bunlara ek olarak, 3 Osmanlı sultanına ait gümüş akçe bulunmuştur. Osmanlı döneminde de kullanıldığı böylece anlaşılıyor.

İncir Han

Bucak semtinde bulunan hanAnadolu Selçuklu sultanı Keykubad Bin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır. 1339-1340 yılları arasında yapılan yapının avlu kısmı tahrip olmuştur. Diğer kısımları ise restore edilerek günümüze kadar ulaştırılmıştır. 1982 yılında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillendirilmiştir.

Ulu Cami

1300 yılında Hamitoğlu Dündar Bey tarafından yaptırılmıştır. Selçuklular ve Beylikleri döneminde görülen Ulu Cami mimarisi hakimdir. 1749'da onarılan yapı, 1919 depreminden sonra yeniden onarım görmüştür.

Sia/ Taştandam Ören Yeri

Bir Pisidia şehri olan bölge, Karaot köyü sınırları içerisinde yer alır. Bölgede bulunan en etkileyici yapılar, anıtsal mezarlardır. Adı kesin olarak öğrenilmemiştir, ayrıca bölge hakkında fazla bilgi de bulunmamaktadır.

Taş Oda Konağı

On yedinci yüzyıldan kalma konak, Osmanlı sivil mimarisi ile Türk-İslam eserlerine örnek olarak ihtişamını korumaktadır. Birinci katı taş, ikinci katı ise kerpiç ve ahşaptan oluşmaktadır. Pencere pervazları ise altın gümüş varak kaplama ile süslenmiştir.

Burdur'da rotanıza ekleyebileceğiniz diğer tarihi değeri olan yapılar şunlardır;

Bakibey Konağı

Mısırlılar Evi

Çelikbaşlar Evi/ Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi

Piribaşlar Kültür ve Sanat Evi

Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi

Tabak Hamamı

Doğa Tarihi Müzesi

Hıdırlık Kümbeti/ Dörtayak Türbesi

BURDUR'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Salda Gölü

Yeşilova ilçesinde yer alan bölge, ormanla kaplıdır. Alüvyonlu ovalarla çevrili göl, tuzlu ve karstiktir. Türkiye'nin en derin üçüncü gölü olarak kayıtlara geçmiştir. 1989 yılında sit alanı olarak tescillenmiştir.

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan göl; ülkemizdeki en derin, en temiz ve en berrak göldür. Turkuaz rengi suyu ve çevresi çok fazla turisti kendisine çekmektedir.

İnsuyu Mağarası

Burdur merkeze 13 kilometre uzaklıkta olan mağara, Türkiye'de turizme açılan ilk mağaralardandır. 1965 yılında turizme açılan mağara, birinci derece doğal sit alanı olarak kaydedilmiştir. Mağara 597 metre uzunluğundadır. 900 rakımlı bölgede olan yer, karstik yapıya sahiptir. Zamanla eriyen ve aşınan mağara içinde sarkıtlar ve dikitler meydana gelir.

Serençay Kanyonu

Serençay deresinin bölgeyi aşındırmasıyla oluşan kanyon, Günalan Köyü'nde yer alır. Burdur Gölü'ne yakın bir konumda bulunur. I. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescillenen bölgede kalker kütleyi oyarak yapılmış olan mekanlar ve oyma mezarlar yer almaktadır.

Karanlıkdere Kanyonu

Altınyayla ilçesinde bulunan kanyon, doğa yürüyüşleri ve dağcılık sporlar için uygundur. Bölgede sedir, çam, ardıç ve meşe ağaçları yoğunluktadır. Çok yüksek dağları olan kanyonda bitki florası da zengindir.

BURDUR'DA NELER YAPILIR?

Burdur Gölü üzerinde kano, kürek, yelken, su jeti, flyboard gibi su sporları

Salda Gölü belli dönemlerde yüzmek ve sualtı dalışları için uygundur.

Eşeler dağı biatlon yapmak için güzel bir tercih olacaktır.

Karacaören Barajı yelken, kano, sörfü, foto-safari, baraj turu, balık avcılığı, yüzme, doğa yürüyüşü gibi imkanlar sunmaktadır.

BURDUR'UN NESİ MEŞHUR?

Sipsi

Alaca Dokuma

Kabak Kemane

Ceviz Ezmesi

Cura

BURDUR'DA NE YENİR? BURDUR YÖRESEL LEZZETLERİ NELERDİR?

Leğen Böreği

Demir Tatlısı

Dirmil Kebabı/ Şiş Sırık Kebabı

Bulamaç Aşı

Peksimet

Haşhaş Helvası

Sülükaşı