Burçlar tarihleri? Burçların genel özellikleri? Burçların genel özellikleri? Burçların kadın ve erkekler üzerindeki etkisi?

Burçlar yani astroloji pek çok insan için oldukça önemli denilebilecek bir alandır. Bazı insanlar buna fazlasıyla inanıp hayatına ona göre devam eder. Bazı insanlar ise tüm hayatlarını bu burç tahminlerine göre göre şekillendirir. Peki, burçlar tarihleri? Burçların genel özellikleri? Burçların genel özellikleri?

Burçlar pek çok insan için oldukça önemli bir konudur. Hayatını ona göre şekillendiren insanlardan tutunda üzerine araştırmalar yapıp başkalarını yönlendiren insanlara kadar. Peki, burçlar tarihleri? Burçların genel özellikleri? Burçların genel özellikleri? Burçların kadın ve erkekler üzerindeki etkisi?

ASTROLOJİ NEDİR?

Astroloji, göksel cisimlerin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözdebilim. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir.

Astroloji size gelecekte ne gibi etkiler içerisinde kendinizi hissedebileceğinizden sizi haberdar edebileceğini iddia eder. Eskiden astrologlar gök günlüğü adı verilen ve gökyüzü konumunun gün, ay ve yıl olarak gösteren bir kitap ve ev tabloları kullanarak Yıldız Haritası grafiğini çıkartırlardı.

AKREP BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

"Güneşin arabası kendi bölgesine geldiğinde, güçlü bir iğne silahlanmış kuyruğunun etkisiyle Akrep toprağı yarar ve tohumlarını dünyaya saçar. Onun etkisinde doğanlar savaş tanrısı Mars'a hizmet etmek için yanıp tutuşurlar. Ruhlarının sevinçle dolması sadece kan ve kıyımla mümkündür. Ovalarda, ormanlarda kısaca her yerde insanların ve hayvanların peşindedirler. Öldürmeyip esir aldıkları her canlının sonu bir arenada yine akreplerin elinde ölmektir. Herhangi bir düşman bulamadıklarında ise birbirlerine saldırırlar. Savaşmadıkları nadir zamanlarda en büyük eğlenceleri savaş sanatı üzerine çalışmak ve yeni yöntemler geliştirmektir."

ASLAN BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Kim bir Aslan'ın vahşi doğasından şüphe edebilir ki? Onlar her gün yeni bir kavgaya atılarak ganimetlerini elde ederler. Taşrada yaşayan Aslan burcu mensupları evlerini dekore ederken avladıkları hayvanların postlarını kullanmayı severler. Böylece bulundukları ortama, yolu vahşetten geçen bir barış getirdiklerini düşünürler. Yalnız doğanın kucağında değil şehirlerin göbeğinde de lüks için yaşamayı hak ettiklerini düşünür ve bu yolda acımasız bir mücadele vermekten çekinmezler. Öldürmek onlar için emellerine ulaşma noktasında sıradan bir eylemdir. Çabuk öfkelenir, çabuk sakinleşirler. Dolambaçlı yollara girmekten uzak, dosdoğru çalışan bir zekaya sahiptirler. Bu burçta doğanlar genellikle kasap ya da avcı olurlar.

İKİZLER BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

İkizler burcuna mensup olanlar hiçbir zaman karşılarındaki insanlardan fazla zahmet gerektiren ağır isteklerde bulunmazlar. Birlikteliğe önem verir, huzurlu bir hayat isterler. En önemli meziyetleri çalışmayı bir zevke dönüştürebilmeleridir. Davulların gürültüsü içinde devam eden savaşlarına acısı ve ihtiyarlığın kasvetinden uzak dururlar. Hür, rahat ve aşkın kollarında geçirdikleri hayatları hiç solmayan bir gençlik timsali gibidir. Onlar aynı zamanda yıldızlara giden yolların kâşifleridir. Sayılara dayalı ölçümlemelerle göklerin haritasını bize sunarlar. Ve yıldızların döngüsünü en iyi onlar bilirler. Doğa bile onların her alanda kendisine hizmete hazır olduğunu bildiğinden dehalarına hayrandır.

OĞLAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Oğlaklar bütün eğilim ve kabiliyetlerini ateşten alır. İşlenmek için ateşe ihtiyaç duyan her ne var ise Oğlaklara muhtaçtır. Yerin bağrında gizlenmiş metalleri bulmak ve nice dehlizlerdeki cevherleri eritip çıkarmak ve tabii ki altın ve gümüşe şekil vermek hep onların işidir.Demir ve bronzu eritmeye yarayan aletler, buğdaya son şeklini veren fırınlar da Oğlakların insanlara armağanıdır. Soğuğu yok eden kıyafetler ve gereçlere de meraklıdır Oğlak. Ne de olsa kışın en uzun gecesi onun döneminde yaşanır. Ve tabii gündüzlerin zamanını uzatarak yeni bir yıla merhaba demek de Oğlak'a düşer. Sürekli değişen fikirleriyle bir o yana bir bu yana savrulurlar. Bu burcun ilk yarısında doğanlar Venüs'ün hizmetkarlarıdır ancak Aquarius'un beslediği balığın etkisiyle güzel bir yaşlılık onları bekler.

BALIK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Balık burcu insanları adından anlaşılacağı üzere deniz aşkı ile doludurlar. Hayatlarını denize adadıklarından insanların denizle irtibatını sağlayan gemi ya da dümen yapımı gibi bütün işlerde mahirdirler. Sayısız yeteneklerinden biri de seyrüseferdir ki bunu denizle gökleri birleştiren yıldızları kullanarak yaparlar. Öte yandan yeryüzünü dinlemeyi de iyi bilirler. Onun nehirlerinin, rüzgarlarının ve havasının ne dediğini anlarlar. Deniz savaşları iyi oldukları diğer bir alandır. Bu burçta doğanlar çok çocuk sahibi olurlar. Çocuklarına deniz sevgisi aşılamak için ne gerekiyorsa yaparlar. Arkadaş canlısıdırlar. Hareketlerinde çevik ve ataktırlar. Her an değişime hazır şekilde yaşarlar.

BAŞAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Başak burcu erkeği inatçı, titiz,detaycı ve mantıklı yapısıyla dikkat çeker. Hoş ve sevecen bir mizacı vardır. Daima bakımlı ve hoş görünmeye dikkat eder. Hırslı ve çalışkandır. Para konusunda tutumludur.

Başak burcu erkeği çevresindeki olumsuzlukları sözünü sakınmadan tenkit edebilir. Eleştirmeyi sever. Fazlasıyla açık sözlüdür. Düşünceli olmasına rağmen hoşuna gitmeyen şeyleri direkt ve net olarak söyler ve kırıcı olabilir. Temizlik onun için çok önemlidir. Bazen aşırıya kaçacak derecede titiz olabilir.

Neşeli ve canlı bir karakter sergiler. Sorunlarla kolaylıkla baş edebilir. Başarı onun için olmazsa olmazlardandır. Düzensizlik ve disiplinsizlikten hoşlanmaz.Her şeyin yerli yerinde olmasından haz duyar.

Başak burcu erkeği karşı cinste nezaket ve kibarlığa en az temizlik kadar önem verir. Aşık olmaktan korkar, fakat sevdiği zaman da sadık bir erkek olur. Sevdiği kişiyle dost olabilmeyi ister. Evlilikte düşünceli ve saygılı bir eş olur. Çocuklara çok düşkün olmamakla beraber iyi ve sorumluluk sahibi bir baba olacaktır

BOĞA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Boğa gökteki yerini aldığında dürüst çiftçiler sakin yaşamlarını bırakıp toprakla yoğun bir mücadeleye girişirler. Bu mücadele sonunda Boğa onlara zafer şarkıları söyletmez belki ama dünyanın zenginliklerini sunar. Bu öyle bir savaştır ki Boğa'nın çocukları ne bir engelle karşılaştıklarında ara verirler ne de bıkkınlık gösterirler. Bu inatçı doğalarından dolayı bazen bu burçta doğanlar arasında sabanını bırakıp devlet yönetmeye soyunanlar da çıkar. Ve onlar ulaşılmamış mükemmelliğin peşinde koşarlar. Hem koca yürekli hem de koca cüsseli olurlar ama yüzlerine baktığınızda aşk tanrısı sanki orada yer etmiş gibidir.

KOÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Koçun yoğun yünlerinden dolkunmuş bir abanın sıcaklığını hissetmenin insanın ümitlerini bir anda canlandırıvermesi gibi bu burcun insanı da hayal kırıklığı yaşadığı ilişkiler sonrası çabuk kendini toparlar. Sahip oldukları her şeyi başkalarıyla paylaşmayı seven koçların heyecanlı görünüşlerinin arkasında aslında utangaç bir mizaç saklıdır. Koçtan elde edilen yün mahir ellerde pek çok kılığa bürünür. İplik olur, dokunur, sayısız kıyafet haline gelir. Bu o kadar önemlidir ki tanrıça Athena bile bu işte kendisine meydan okunmasını kabul edememiştir. Dünya üstünde bu zanaatların sırrına sahip olmayı istemeyen millet yok gibidir. İşte bütün bu işleri en iyi becerenler de koç burcunda doğanlardır.

KOVA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Bu burcun insanları gökyüzündeki Aquarius'un kovasından boşalttığı sular kadar çok özelliğe sahiptirler. Yeraltındaki su kaynaklarını bulmak ve çıkarmak, suyu bir yerden bir yere götürmek ve gökyüzündeki yıldızlar kadar çok yere dağıtmak, güzel bir yaşam için denizi taklit edip sahiller yaratmak, değişik tarzlarda su bentleri ve arklar yapmak bunlardan bazılarıdır. Aquaris'un çocukları suyla ilgili olduğu sürece çalışmaktan kaçınmaz ve yorulmazlar. Bütün bu özellikleriyle hayatları boyunca belki çok zengin olmazlar ama fakir de kalmazlar. Yumuşak huyludurlar. Sevgiye önem verir, kalplerinde kötülük taşımazlar.

TERAZİ BURCUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ

Etkisi altındaki geceyle gündüzün eşitlendiği ve üzümlerin olgunlaştığı Terazi burcunda bize ağırlık ve uzunluk ölçülerini vermişlerdir. Mesela sayıları ilk olarak kullanmayı akıl eden, bu sayılara isim veren ve onları gösteren şekilleri yaratan Palamedes gibi. Teraziler aynı zamanda hukuk alanında da başta yer alırlar. Hukukun en çetrefilli sorunlarını çözmek onlar için çocuk oyuncağıdır. Yasaların nasıl yorumlanması gerektiğini ve neyin ödüllendirilip neyin cezalandırılacağını da en iyi onlar tayin ederler. Hal böyle olunca, Cicero tarafından gelmiş geçmiş en iyi hukukçu kabul edilen Servius Sulpicius Rufus'un herhalde başka bir burçta doğacağı düşünülemezdi. Sözün özü, nerede bir anlaşmazlık ve yönetim ihtiyacı varsa oraya en uygun kişilerin Teraziler olduğu su götürmez bir gerçektir.

YAY BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

At ve insanın birleşimi Centauros takımyıldızının altında doğan bu burcun insanı çılgın atların çektiği yarış arabalarına hükmetmeyi, vahşi atları dizginlemeyi, çayırlarda koşturan sürülerin peşine düşmeyi ve dört ayaklı her hayvanın efendisi olup onları ehlileştirmeyi sever. Kaplanları yumuşatır, aslanların öfkesini dindirir, fillerle konuşurlar. Bir konuşmayla o koca file insana benzer hareketler yapmayı öğretebilirler. İşin doğrusu bu takımyıldızı oluşturan yıldızlarda insan formu bir hayvanla birleşmiş ve ona üstün gelmiştir. Bu sebeple bu burcun insanları hayvanlara hükmedebilir. Centauros'un gergin yayında çekili ok bu burcun insanının kolunun gücü, zekasının keskinliği, hareketlerinin çevikliği ve sebatkar ruhu hakkında yeterince açıklayıcıdır.

YENGEÇ BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Herkesin gördüğü ama kendisi istemezse kimsenin ulaşamadığı bir kadın misali ortalıkta dolanan "talih" bu burcun insanını pek sever. Hububat fiyatlarını gözlemler. Bir bölgeden ucuza alır bir başka bölgede pahalıya satar. Böylece birbirini pek tanımayan bölgeleri ticaretle birbirlerine bağlamış olur. Güneşin altında zenginliğine zenginlik katacak malları arar durur, bunun ödüllü de çarçabuk alır. Doğuştan zekidir, kavgayı sevmez ama çıkarı söz konusu olduğunda savaşı bile göze alır. Daha fazla kazanç elde edebilmek için seve seve Jüpiter'e yakardığı saatleri artırabilir.