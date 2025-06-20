Burak Dakak kimdir, kaç yaşında, nereli? Prens'in Fatih Sultan Mehmet'i Burak Dakak nasıl ünlü oldu?

Son dönemde Prens dizisinde hayat verdiği Fatih Sultan Mehmet karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Burak Dakak, izleyicilerin ilgi odağında. Oyunculuk kariyerindeki başarılı performansı ve dikkat çeken sahneleriyle gündeme gelen Dakak hakkında; yaşı, nereli olduğu ve nasıl ünlendiği gibi sorular yeniden gündeme taşındı. Kariyer yolculuğu ve özel hayatıyla ilgili detayları araştıran dizi tutkunları, "Burak Dakak kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Burak Dakak kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Dakak nasıl ünlü oldu? İşte, genç yaşına rağmen önemli projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Dakak'a dair merak edilen ayrıntılar…

BURAK DAKAK KİMDİR?

1998 yılının 8 Haziran günü Ankara'da doğan Burak Dakak, oyunculuğa olan ilgisini küçük yaşlarda keşfetti. Henüz 10 yaşındayken, 2008 yılında yayımlanan "Doğruluk Ekseni" adlı diziyle ilk kez kamera karşısına geçti. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Dakak, kısa sürede ekranların tanınan simalarından biri olmayı başardı.

Burak Dakak kimdir

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan yetenekli oyuncu, eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine hız kesmeden devam etti. Hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlarda yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Dakak, sinema alanında da başarılı işlere imza attı.

Prens Burak Dakak

BURAK DAKAK HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Yer aldığı yapımlarda sergilediği karakter yorumları ve sahne hakimiyetiyle öne çıkan Burak Dakak, her yeni projede oyunculuk çizgisini bir adım öteye taşımayı sürdürüyor. İşte, başarılı oyuncunun rol aldığı yapımlardan bazıları…

Karadut (2024)

Güzel Günler (2022)

Tozluyaka (2022)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (2022)

Hayat (Sinema Filmi, 2022)

Çukur – Akın Koçovalı (2019–2021)

Gülperi – Hasan (2018–2019)

Diriliş: Ertuğrul – Şehzade Giyaseddin Keyhüsrev (2017)

Umuda Kelepçe Vurulmaz – Onur (2016)

Muhteşem Yüzyıl : Kösem – Şehzade Mehmet (2015)

Dakak ayrıca Geniş Aile, Ezel, Benim Adım Gültepe, Nizama Adanmış Ruhlar gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı.